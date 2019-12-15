Дизельный Chevrolet Tahoe, подорожавший Skoda Rapid и новый Mercedes-Benz GLA: главное за неделю

Компания Mercedes-Benz представила GLA нового поколения. Компактный кроссовер сохранил форм-фактор предшественника, однако слегка изменился в размерах и предложил больше простора в салоне. Стандартным для новинки стал полный привод с муфтой подключения задней оси и оффроуд-пакет. Визуально опознать новый Mercedes-Benz GLA можно по изменившимся пропорциям кузова и дизайну в духе последних моделей немецкой марки. Кроссовер получился на 104 миллиметра выше и на 14 миллиметров короче предшественника. При этом значительно вырос запас места в ногах и плечах задних пассажиров, а у передних пассажиров над головой и перед ногами пространство, напротив, уменьшилось. Медиакомплекс MBUX с двумя экранами, голосовым управлением, навигацией с дополненной реальностью и функцией обучения включен в базовое оснащение. Пара дисплеев на передней панели может быть трех размеров: два семидюймовых, один семи– и один 10,25-дюймовый и два 10,25-дюймовых.