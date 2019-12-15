Дизельный Chevrolet Tahoe, подорожавший Skoda Rapid и новый Mercedes-Benz GLA: главное за неделю

В России появился премиальный китайский внедорожник за 1,9 миллиона рублей
В понедельник, 9 декабря, GAC Motors официально вышел на российский рынок. В этот же день состоялась премьера модели GS8, флагманского внедорожника марки, который сравним по габаритам с Toyota Highlander. Автомобиль оказался дороже, чем ожидалось – цены стартуют от 1,9 миллиона за переднеприводную модификацию и достигают 2,5 миллиона за версию с приводом на четыре колеса. Высокий ценник в компании объясняют широким набором стандартного оборудования. Например, уже в базе GS8 получил светодиодную оптику (для всех комплектаций, кроме базовой, предусмотрены матричные фары с автоматический регулировкой высоты), трехзонный климат-контроль, передние кресла с функцией вентиляции и подогрева, подогрев руля, 10-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки.
Audi обновила купе и лифтбек RS 5
Компания Audi представила обновленные RS 5 Coupé и RS 5 Sportback. Внешне новинки можно опознать по увеличившейся в размерах решетке радиатора, воздухозаборникам под кромкой бампера и затемненным фарам с новым рисунком. Все точечные изменения внешности призваны еще больше дистанцировать RS 5 от обычных A5, а также приблизить облик моделей к старшим RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Помимо решетки и фар, поменялась форма боковых юбок и диффузора — дополнительно их можно украсить накладками «глянцевый черный», «матированный алюминий» или углепластиком. В палитру цветов кузова добавлены два новых оттенка: синий Turbo blue и красный Tango red. Сиденья с отделкой кожей и алькантарой — стандартное оснащение, обивка наппой — опция.
Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение
В США состоялась премьера новых Chevrolet Tahoe и Suburban. Полноразмерные рамные внедорожники, традиционно пользующиеся популярностью у американцев, подросли в габаритах, обзавелись новой силовой установкой и независимой задней подвеской, которая пришла на смену неразрезному мосту. Кроме того, модели впервые можно будет заказать с пневмоподвеской. Нововведений по части техники несколько. Например, в моторную линейку Chevrolet Tahoe и Suburban вошел турбодизель, который уже устанавливается на Silverado. Это рядный шестицилиндровый агрегат объемом три литра с отдачей 281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента. Помимо турбодизеля для внедорожников предусмотрены прежние бензиновые моторы V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно.
Новый Skoda Rapid для России: цена и фотографии
Компания Skoda представила в России модель Rapid следующего поколения. Лифтбек показали журналистам на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Он получил новую внешность и надпись Skoda на корме вместо эмблемы, но сохранил гамму двигателей. Начальная цена новинки составит 829 000 рублей — на 32 тысячи рублей дороже нынешней машины. Новый Skoda Rapid больше похож на хэтчбек Scala. Лифтбек обзавелся треугольными фарами, новой решеткой радиатора, заехавшими на крышку багажника фонарями с L-образной светящейся секцией. В салоне появился двухспицевый руль с подогревом (трехспицевый — опция), центральный дисплей диагональю 6,5 или 8 дюймов установлен выше, но блок управления климат-контролем остался прежним.
Mercedes-Benz представил новый GLA
Компания Mercedes-Benz представила GLA нового поколения. Компактный кроссовер сохранил форм-фактор предшественника, однако слегка изменился в размерах и предложил больше простора в салоне. Стандартным для новинки стал полный привод с муфтой подключения задней оси и оффроуд-пакет. Визуально опознать новый Mercedes-Benz GLA можно по изменившимся пропорциям кузова и дизайну в духе последних моделей немецкой марки. Кроссовер получился на 104 миллиметра выше и на 14 миллиметров короче предшественника. При этом значительно вырос запас места в ногах и плечах задних пассажиров, а у передних пассажиров над головой и перед ногами пространство, напротив, уменьшилось. Медиакомплекс MBUX с двумя экранами, голосовым управлением, навигацией с дополненной реальностью и функцией обучения включен в базовое оснащение. Пара дисплеев на передней панели может быть трех размеров: два семидюймовых, один семи– и один 10,25-дюймовый и два 10,25-дюймовых.