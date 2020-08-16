Новые Audi S3, обновлённый Kia Stinger и рекорд Porsche Panamera: главное за неделю

Рестайлинговый Porsche Panamera, премьера которого состоится в конце этого месяца, установил новый рекорд Нюрбургринга. Модель обогнала своего предшественника сразу на 13 секунд, оказавшись быстрее даже некоторых суперкаров, например, Chevrolet Corvette. Достижение в категории executive cars заверено нотариально. Во время заезда за рулем Porsche Panamera находился Ларс Керн, заводской тест-пилот, который уже неоднократно показывал высокие результаты на «Северной Петле». Так, в сентябре 2017 года он установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS, а через год, пересев на 911 GT2 RS MR, побил лучшее время в категории машин с допуском на обычные дороги. Результат Панамеры на полном круге — 7 минут 29,81 секунды, то есть хэтчбек оказался быстрее Chevrolet Corvette Z51.