Новые Audi S3, обновлённый Kia Stinger и рекорд Porsche Panamera: главное за неделю

Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari
Компания Maserati представила обновленную линейку Trofeo, куда, помимо кроссовера Levante, впервые вошли седаны Ghibli и Quattroporte. Все модели оснащены твин-турбо «восьмеркой» Ferrari и динамической системой контроля устойчивости IVC вкупе с «трековым» режимом работы мехатроники Corsa. «Сердце» всех Maserati с приставкой Trofeo в названии — это 3,8-литровый V8 производства Ferrari. Двигатель с двумя турбокомпрессорами выдает 580 или 590 лошадиных сил (730 Нм ) и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Самый быстрый из троицы — полноприводный Levante Trofeo: он разгоняется до ста за 4,1 секунды (или 3,9, если машина не предназначена для Европы, Северной Америки, Кореи, Китая, Японии и Индии).
Представлена Audi S3 нового поколения
Компания Audi официально представила новое поколение «заряженных» S3 в кузове седан и хэтчбек. Новые модели выросли в размерах, изменили внешность, а также получили обновленную линейку моторов. Первые автомобили можно будет приобрести в октябре. Audi S3 Sportback и S3 Sedan можно опознать по шестиугольной решетке Singleframe с сотами, увеличенным воздухозаборникам в переднем бампере, выраженном заднему диффузору и четырем выхлопным патрубкам. В каждую блок-фару «эс-третих» встроены 15 пиксельных светодиодов ходовых огней, десять из которых образуют две вертикальные линии. Матричная оптика доступна за доплату. По сравнению с предыдущим поколением, новые S3 увеличились в габаритах.
Kia Stinger обновился и обзавёлся большим экраном мультимедиа
Модель Kia Stinger появилась на рынке три года назад, а теперь готовится к плановому обновлению. В компании поделились первыми фотографиями рестайлинговой модели: судя по снимкам, дело не ограничилось лёгким фейслифтингом — лифтбек получил большой 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы вместо прежнего восьмидюймового. Ожидаются и изменения в гамме двигателей. В числе наиболее заметных изменений в дизайне экстерьера – модернизированная передняя и задняя оптика. В частности, полоска, которая соединяет фонари, стала светодиодной, а поворотники теперь состоят из 10 диодов и символизируют клетчатый гоночный флаг. Обновлённый Stinger обзавёлся 18- и 19-дюймовыми дисками нового дизайна и двумя пакетами внешней отделки.
Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
Следом за обновлением обычной «Бентайги», компания Bentley провела ревизию драйверской версии Speed. Рецепт тот же: унификация дизайна с Continental GT и Flying Spur, обновление интерьера и пересмотр списка стандартного оснащения. Визуально отличить Bentley Bentayga Speed от обычной версии можно по затемненным фарам и фонарям, боковым юбкам в цвет кузова, другим бамперам, а также овальным выхлопным патрубкам. На багажной двери — увеличившийся в размерах спойлер. Для кроссовера доступны 17 стандартных оттенков кузова, 47 из расширенной палитры и каталога Mulliner, а также 24 варианта двуцветного окраса. За доплату можно получить пакет Black Specification. При его заказе все хромированные элементы декора заменят на глянцево-черные.
Porsche Panamera проехала Нюрбургринг быстрее Chevrolet Corvette
Рестайлинговый Porsche Panamera, премьера которого состоится в конце этого месяца, установил новый рекорд Нюрбургринга. Модель обогнала своего предшественника сразу на 13 секунд, оказавшись быстрее даже некоторых суперкаров, например, Chevrolet Corvette. Достижение в категории executive cars заверено нотариально. Во время заезда за рулем Porsche Panamera находился Ларс Керн, заводской тест-пилот, который уже неоднократно показывал высокие результаты на «Северной Петле». Так, в сентябре 2017 года он установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS, а через год, пересев на 911 GT2 RS MR, побил лучшее время в категории машин с допуском на обычные дороги. Результат Панамеры на полном круге — 7 минут 29,81 секунды, то есть хэтчбек оказался быстрее Chevrolet Corvette Z51.