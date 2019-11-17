Новая Skoda Octavia, Kia Optima с динамичным силуэтом и Ferrari Roma в ретростиле: главное за неделю

В линейке Ultimate Series компании McLaren появился двухместный 815-сильный суперкар с открытым кокпитом и без лобового стекла. Самая легкая дорожная машина в истории британской марки названа в честь гоночного прототипа 1960-х, целиком сделана из карбона и оснащена первой в мире активной системой контроля воздушного потока. Как и все модели McLaren, спидстер Elva построен вокруг карбонового монокока. Кузовные панели суперкара тоже изготовлены из углепластика: например, передняя часть представляет собой цельный элемент толщиной всего 1,2 миллиметра, боковые панели длиной три метра изгибаются от передних колес до заднего спойлера, даже двери с креплением на одной петле целиком сделаны из композита. При этом, говоря о «самой легкой дорожной машине в своей истории», McLaren пока не указывает фактическую массу.