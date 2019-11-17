Новая Skoda Octavia, Kia Optima с динамичным силуэтом и Ferrari Roma в ретростиле: главное за неделю

Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Компания Skoda раскрыла все подробности о новой «Октавии». Модель четвёртого поколения стала крупнее, получила революционный салон и впервые обзавелась подзаряжаемой гибридной версией. Уже известно, что в 2020 году новинку локализуют в России. Skoda показала «Октавию» сразу в двух типах кузова, причём универсал выйдет на европейский рынок на несколько недель раньше лифтбека. Приоритет двухобъёмника не случаен: в Европе на версию Combi приходится более 50 процентов продаж «Октавий». Новинка незначительно увеличилась в размерах: ширина выросла на 15 миллиметров до 1829 миллиметров, длина — до 4689 миллиметров (+22 миллиметра относительно предыдущего универсала), при неизменной колёсной базе.
Kia полностью раскрыла внешность новой Optima
Компания Kia опубликовала первые фотографии нового седана K5, который известен россиянам под именем Optima. Автомобиль получил более приземистый и крупный кузов в стиле фастбек: длина увеличилась на 50 миллиметров, колёсная база выросла на 25 миллиметров, а высота уменьшилась на 20 миллиметров. Отныне Kia позиционирует «Оптиму» как «седан в стиле фастбек» — из-за сильно заваленной задней стойки и короткого багажника. Несмотря на динамичный силуэт, по размерам новинка больше предшественника: длина новой «Оптимы» — 4905 миллиметров, на 20 миллиметров больше Camry в кузове XV70, колёсная база — 2850 миллиметров, на 25 миллиметров больше, чем у японского конкурента. Под стать габаритам и колёса: клиентам предложат широкий выбор колёсных дисков с обновлённым рисунком диаметром от 16 до 19 дюймов.
Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире
Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl. Первый японский автомобиль такого класса получил силовую установку мощностью более 2000 лошадиных сил и бешеную динамику — 60 миль в час (97 километров в час) он набирает за 1,69 секунды. На пути к серийному производству Aspark Owl обзавелся обычными боковыми зеркалами со встроенными камерами, боковым остеклением со стороны водителя с опускаемой центральной секцией, активным задним крылом, которое поднимается на 150 километрах в час, и довольно продуманным салоном. Шасси гиперкара с зонами деформации в виде сот изготовлено из углепластика и нержавеющей стали и весит 120 килограммов. Панели кузова — армированный углеволокном полимер — добавляют еще 60 килограммов. Общая масса — 1900 килограммов при высоте в 99 сантиметров.
McLaren представил 815-сильный суперкар без крыши и лобового стекла
В линейке Ultimate Series компании McLaren появился двухместный 815-сильный суперкар с открытым кокпитом и без лобового стекла. Самая легкая дорожная машина в истории британской марки названа в честь гоночного прототипа 1960-х, целиком сделана из карбона и оснащена первой в мире активной системой контроля воздушного потока. Как и все модели McLaren, спидстер Elva построен вокруг карбонового монокока. Кузовные панели суперкара тоже изготовлены из углепластика: например, передняя часть представляет собой цельный элемент толщиной всего 1,2 миллиметра, боковые панели длиной три метра изгибаются от передних колес до заднего спойлера, даже двери с креплением на одной петле целиком сделаны из композита. При этом, говоря о «самой легкой дорожной машине в своей истории», McLaren пока не указывает фактическую массу.
Ferrari представила новый спорткар в ретростиле
Состоялась премьера нового спорткара Ferrari начального уровня — двухместного купе Roma с минималистичным дизайном. Модель займёт нишу над кабриолетом Portofino. Ferrari Roma отличилась высокотехнологичным интерьером и восьмиступенчатым «роботом» от гиперкара SF90 Stradale. Ferrari Roma относится к компактным моделям: длина — 4656 миллиметров, ширина — 1974 миллиметра, высота — 1301 миллиметр. Купе на на 70 миллиметров длиннее Portofino, на 36 миллиметров шире, на 17 миллиметров ниже и на 80 килограммов легче. Снаряженная масса — всего 1472 килограмма. Под капотом новинки трудится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом — четырёхкратный победитель конкурса «Двигатель года».