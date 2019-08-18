Самый мощный Porsche Cayenne, трёхмерная панель приборов и полноценный кроссовер Kia Rio: главное за неделю

Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW
Согласно новой информации, будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW. Вероятно, это будет переднеприводная архитектура FAAR, как у 1-Series последнего поколения и моделей MINI. Издание Autocar считает, что для JLR это будет вынужденный шаг. Падение продаж в Китае, переход к более жестким нормам выбросов CO₂, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении британской марки. Выход — расширение сотрудничества с BMW.
Новый Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом
Компания Porsche добавила в линейку нового Cayenne два подключаемых гибрида: Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé. Флагманские модификации кроссовера получили расширенный набор стандартного оборудования и силовую установку от гибридной «Панамеры» мощностью 680 лошадиных сил. Силовая установка бензоэлектрических Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid состоит из четырехлитрового V8 мощностью 550 лошадиных сил и 100-киловаттного электромотора (136 сил), интегрированного в восьмидиапазонный «автомат» Tiptronic S. Суммарная отдача — 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Обе модели разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды и потребляют в комбинированном режиме 3,7-3,9 литра на 100 километров. Максимальная скорость гибридных кроссоверов — 295 километров в час.
Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей
Компания Bosch представила новую приборную панель для автомобилей с трехмерным изображением. Водитель сможет увидеть картинку в трех измерениях без очков и системы слежения за глазами. Для приборки использовали пассивную 3D-технологию, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. По словам представителей компании, новинка поможет уместить в небольшой экран гораздо больше информации. Кроме того, отметили в Bosch, трехмерное изображение станет еще одной системой помощи водителю: например, камера заднего вида будет более информативной и поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках.
Внешность нового гиперкара Bugatti раскрыли до официальной премьеры
В Сети появились фотографии нового лимитированного гиперкара Bugatti, выполненного по мотивам классической модели EB110 SS. Двухдверка, построенная на базе Chiron, получила полностью оригинальный кузов и название Centodieci. Bugatti Centodieci в мелких деталях подражает внешности исторической модели. Очевидного сходство добавляют уменьшившаяся в размерах подковообразная решетка радиатора, форма прорезей в бампере и пять круглых воздухозаборников, расположенных сразу за боковыми стеклами. На корме видны трехмерные фонари и сдвинутые к центру двойные патрубки выхлопной системы. Название Centodieci переводится с итальянского как «110», что также говорит об источнике вдохновения дизайнеров.
Kia превратит Rio в полноценный кроссовер
Корейский автопроизводитель Kia превратит свой бестселлер, модель Rio, в полноценный кроссовер. Новинка поборется за покупателей с Volkswagen T-Roc. Руководство компании всерьез задумалось о создании полноценного субкомпактного кроссовера. Информации о нем пока что крайне мало, однако, по данным Autocar, в основу хотят положить именно модель Rio. Как сказал глава европейского отдела планирования Дэвид Лабросс, сейчас компания пристально наблюдает за рынком, чтобы решить, нужно ли добавлять в модельный ряд новую субкомпактную модель. Если спрос на такие кроссоверы будет достаточно высоким, паркетнику на базе Rio дадут зеленый свет.