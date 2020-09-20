Обновлённый Jaguar F-Pace, водородный Mercedes-Benz и электрический Ford F-150: главное за неделю

Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён: все подробности
Jaguar F-Pace был первым кроссовером английской марки — он поступил в продажу в 2016 году, и теперь пришла пора для обновления. Модернизированный кроссовер показали в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне. Впрочем, главный инженер проекта Колин Киркпатрик не устает говорить, что это больше, чем просто плановый фейслифтинг. C ним трудно не согласиться: помимо немного освежённой внешности кроссовер получил совершенно новый интерьер — с другой, более богато отделанной передней панелью и современной мультимедиа-системой Pivi Pro. Не говоря уже о новой линейке силовых агрегатов, среди которых отныне — только рядные моторы унифицированного семейства Ingenium: бензиновые и дизельные, четырёх- и шестицилиндровые.
Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
Компания Ferrari в ходе онлайн-мероприятия представила кабриолет Portofino M – обновлённую версию Portofino, которая получила свежий дизайн, прибавку к мощности и приставку M к имени. Буква М, появившаяся в названии двухдверки, означает Modificata, или «изменённая»: так в компании характеризуют модели, пережившие эволюционные изменения, которые позволили значительно улучшить их характеристики. Главное техническое обновление кроется в 3,9-литровом турбомоторе V8, мощность которого была повышена на 20 лошадиных сил по сравнению с предшественником и теперь составляет 620 сил. Выхлопную систему оснастили фильтром твёрдых частиц, приведя автомобиль в соответствие с экологическим стандартом Euro-6.
1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
Компания Dailmer представила Mercedes-Benz GenH2 – первый грузовик марки, работающий на топливных элементах. Новинка дебютировала в статусе концепта, а выпуск «товарных» тягачей компания наладит в середине текущего десятилетия. Mercedes-Benz характеризует новинку как тяжёлый сверхпрочный тягач, рассчитанный на перевозку грузов на большие расстояния. Полная масса GenH2 составляет 40 тонн, а грузоподъёмность – 25 тонн, что сравнимо с характеристиками грузовика Mercedes-Benz Actros с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В движение GenH2 приводят два электрических мотора, каждый их которых на пике развивает до 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента. Постоянная отдача моторов куда ниже и составляет 312 сил (1577 Нм) для каждого.
В России начались продажи обновлённых Volvo S90 и V90 Cross Country
Шведская компания Volvo объявила о старте российских продаж бизнес-седана S90 и «вседорожного» универсала V90 Cross Country, переживших лёгкий рестайлинг. Модели можно отличить от предшественников по новому дизайну колёсных дисков, спойлера, радиаторной решётки и переднего бампера. Также поменялось оформление противотуманных фар и задних светодиодных фонарей с повторителями поворота. Оба автомобиля получили новые оттенки кузова, обновлённый логотип Volvo, а у седана вдобавок изменилась крышка багажника. Volvo V90 Cross Country теперь можно заказать без хромированной боковой накладки и с колёсными арками в цвет кузова. Патрубки выхлопной системой у обеих моделей теперь скрыты.
Ford показал первое изображение электропикапа F-150
Компания Ford опубликовала первый тизер нового пикапа F-150, оснащённого полностью электрической силовой установкой. На затемнённом изображении виден передок модели, которая встанет на конвейер нового подразделения завода Ford Rouge в Дирборне – Rouge Electric Vehicle Center, предназначенного для сборки электрокаров. Электрическая версия получит особую заглушку решётки радиатора с трёхмерным рисунком. Дневные ходовые огни объединены световой полосой в единую П-образную форму, а по бокам расположены небольшие фары. Крупная полоса напоминает оптику моделей стартапа Rivian, в разработку которых Ford ранее вложил полмиллиарда долларов. Судя по изображению, многие черты передней части позаимствованы у Ford-150 с традиционным ДВС образца 2021 года.