Обновлённый Jaguar F-Pace, водородный Mercedes-Benz и электрический Ford F-150: главное за неделю

Jaguar F-Pace был первым кроссовером английской марки — он поступил в продажу в 2016 году, и теперь пришла пора для обновления. Модернизированный кроссовер показали в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне. Впрочем, главный инженер проекта Колин Киркпатрик не устает говорить, что это больше, чем просто плановый фейслифтинг. C ним трудно не согласиться: помимо немного освежённой внешности кроссовер получил совершенно новый интерьер — с другой, более богато отделанной передней панелью и современной мультимедиа-системой Pivi Pro. Не говоря уже о новой линейке силовых агрегатов, среди которых отныне — только рядные моторы унифицированного семейства Ingenium: бензиновые и дизельные, четырёх- и шестицилиндровые.