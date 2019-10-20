«Бюджетный» Porsche Taycan, переднеприводный седан BMW и электрический кроссовер Volvo XC40: главное за неделю

У Porsche Taycan появилась «доступная» версия
Стали известны цены на начальную версию Porsche Taycan 4S: в России электрокар с 530-сильной установкой и батареей емкостью 79,2 киловатт-часа можно будет купить за 7 793 000 рублей. Для сравнения: более мощный Taycan Turbo стоит 10 643 000 рублей, а топовой Turbo S со 761-сильной установкой — 12 943 000 рублей. Внешне самый доступный Taycan можно опознать по упрощенному дизайну 19-дюймовых дисков и чуть иному оформлению передней части. Установка та же, что и у Turbo и Turbo S: в движение электромобиль приводят два электромотора, однако их суммарная мощность составляет 530 лошадиных сил против 625 сил у Taycan Turbo. Объем аккумуляторов – 79,2 киловатт-часа, но за доплату можно установить батареи емкостью 93,4 киловатт-часа, и тогда отдача силовой установки вырастет до 571 силы.
Lada Largus впервые получила двойной багажник
В Сети появились изображения Lada Largus с навесным багажником Shuttle box. Как утверждает портал «Лада. Онлайн», прежде на рынке подобного аксессуара не было. За счет допоборудования багажное отделение Largus увеличивается почти на один кубический метр. Навесная конструкция, изготовленная из армированного стеклопластика, представляет собой двухсекционный багажник с дублирующими стоп-сигналами и площадкой для номера, оснащенной подсветкой. Аксессуар крепится на задних стойках кузова и на нижней опоре. Разработчик утверждает, что у такого навесного багажника есть ряд преимуществ перед накрышными кофрами. Например, он несущественно влияет на центр тяжести автомобиля и не увеличивает лобовое сопротивление. По желанию клиента навесную конструкцию можно доукомплектовать подсветкой, камерой заднего вида и парктроником.
BMW представила переднеприводный седан
Компания BMW раскрыла все подробности о компактном спортивном седане, который будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. Новинка разделила платформу FAAR с хэтчбеком 1 серии и унаследовала у родственной модели линейку двигателей и дизайн интерьера. На старте продаж заявлены две модификации с приводом на передние колеса и топовая версия M235i с системой полного привода. Длина BMW 2 Series Gran Coupe — 4 526 миллиметров, ширина — 1 800 миллиметров, высота — 1 420 миллиметров, колёсная база — 2 670 миллиметров. Новинка сохранила фирменную черту старших купеобразных моделей — безрамочные двери. Заявленный объём багажника — 430 литров, что на 50 литров больше, чем у хэтчбека 1 Series, но на 30 литров меньше, чем у нового Mercedes-Benz CLA.
Volvo XC40 перевели на электричество
Копания Volvo представила полностью электрическую модификацию кроссовера XC40. Новинка стала первой моделью «зеленого» семейства Recharge, в которое войдут как электромобили, так и гибриды. В основе электромобиля лежит та же платформа CMA, на которой построен обычный XC40 и Polestar 2. От последнего XC40 Recharge унаследовал и силовую установку: в движение новинку приводят два электромотора суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Емкость батареи составляет 78 киловатт-часов — этого хватает на то, чтобы кроссовер проезжал без подзарядки 400 километров по циклу WLTP. Пополнить запас энергии на 80 процентов можно за 40 минут при условии использования экспресс-терминала.
Новый Mercedes-AMG C 63 перейдёт на 2,0-литровый турбомотор
Инсайдеры отделения Mercedes-AMG сообщили британскому Autocar подробности о «заряженной» линейке С-Class пятого поколения. Новый C 63 получит полноприводную трансмиссию, а также электрифицированную силовую установку с 2,0-литровой «турбочетвёркой» М139 в основе и умеренным гибридным «довеском» EQ-Power+. Использование самого мощного в мире четырёхцилиндрового мотора вместо V8 позволит снизить массу и улучшить развесовку. «Турбочетвёрка» М139 выдаёт до 421 лошадиной силы (500 Нм крутящего момента) и весит на 48,5 килограммов меньше, чем V8 М177, используемый на С 63 текущего поколения. Даже в сумме с электромотором и тяжёлой аккумуляторной батареей силовая установка нового С 63 будет легче, чем четырёхлитровый двигатель. Кроме того, использование гибридной трансмиссии позволит снизить центр тяжести.