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10:00

Гибридная Hyundai Elantra, Lexus в татуировках и новый логотип Nissan: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Александр Пономарев
Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: Hyundai Elantra нового поколения, первый в мире «татуированный» Lexus, перенос «24 часов Ле-Мана» из-за коронавируса, ещё одна комплектация Genesis G70 и новый логотип Nissan.

Новая Hyundai Elantra кардинально изменилась и впервые стала гибридной

В Голливуде состоялась премьера Hyundai Elantra седьмого поколения. Новинка перебралась на новою платформу, увеличилась в размерах, получила новый кузов в стиле четырехдверного купе с покатой крышей и сильно наклоненными задними стойками. Заодно модель обзавелась новой техникой и гибридной модификацией. Дизайн экстерьера претерпел кардинальные изменения. Сменившая поколение Elantra примерила новую фирменную стилистику Parametric Dynamics, характерные черты которой – три линии по бокам, соединяющиеся в одной точке, и острые грани. Решетка радиатора с трёхмерным рисунком отныне занимает практически всю переднюю часть.

Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль

Компания Lexus и известный лондонский тату-мастер Клаудия Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Им стал субкомпактный кроссовер UX, на кузов которого нанесли традиционный для японской культуры рисунок в виде карпов кои. Проработка деталей и само нанесение «татуировок» — от первоначальных эскизов до финальных штрихов сусальным золотом — заняли около полугода. В качестве холста Клаудия использовала кроссовер белого цвета, на кузове которого с помощью специального сверла она сначала создала основной узор. Затем художница вручную разукрасила автомобиль, добавив для глубины штрихи из сусального золота, и покрыла всё прозрачным лаком.

Марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли из-за коронавируса

Суточную гонку «24 часа Ле-Мана», которая должна была состояться 13-14 июня, перенесли на 19-20 сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мероприятия. В этом году соревнования должны пройти в 88-й раз. Гонка на выносливость традиционно проводится в четырех классах. Самые быстрые — это прототипы категории LMP1, в числе которых заводские болиды и машины частных команд. Вторая категория LMP2 — это более простые болиды, укомплектованные одинаковыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Еще два класса (LMGTE-Pro для пилотов-профессионалов и LMGTE-Am для гонщиков-любителей) отведены для спорткаров категории «Гран-Туризмо».

У российского Genesis G70 появилась новая комплектация

Компания Genesis объявила о расширении линейки комплектаций полноприводного седана G70: она пополнилась исполнением Business. Теперь для модели доступны шесть уровней оснащения, цены на которые варьируются от 2 199 000 до 2 979 000 рублей. Genesis G70 2020 года можно купить в комплектациях Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. Причем для седана в версиях Elegance и Advance за доплату доступен опциональный пакет Sport, в который входят 19-дюймовые легкосплавные диски темного оттенка, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, элементы внешней отделки, выполненные из темного хрома, и оформление салона в спортивном стиле.

Появилось первое изображение нового логотипа Nissan

Компания Nissan запатентовала в ряде стран новый логотип и опубликовала его изображение. Эмблема сохранила прежние очертания, но стала двухмерной и лишилась горизонтальной линии посередине. Теперь название бренда вписано в разомкнутый круг. Пока не сообщается, какая модель в линейке марки первой получит шильдики нового дизайна. Зато известно, что модернизированный логотип полагается и линейке Z – соответствующий патент появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Эмблема представляет собой литеру Z, перечеркнутую посередине, и напоминает о шильдике на модели Datsun 240Z образца 1971 года.