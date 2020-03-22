Гибридная Hyundai Elantra, Lexus в татуировках и новый логотип Nissan: главное за неделю

Суточную гонку «24 часа Ле-Мана», которая должна была состояться 13-14 июня, перенесли на 19-20 сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мероприятия. В этом году соревнования должны пройти в 88-й раз. Гонка на выносливость традиционно проводится в четырех классах. Самые быстрые — это прототипы категории LMP1, в числе которых заводские болиды и машины частных команд. Вторая категория LMP2 — это более простые болиды, укомплектованные одинаковыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Еще два класса (LMGTE-Pro для пилотов-профессионалов и LMGTE-Am для гонщиков-любителей) отведены для спорткаров категории «Гран-Туризмо».