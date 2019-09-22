Особый аромат Mercedes-Maybach, центральная подушка безопасности Hyundai и детский Bugatti с недетской ценой: главное за неделю

Прототип Tesla Model S с новой силовой установкой побил рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге. Со слов журналиста Auto Motor und Sport, присутствовавшего во время тестовых заездов, он вручную засек время прохождения круга и секундомер показал 7 минут 23 секунды — это на 19 секунд быстрее результата «Тайкана». Впрочем, к результату, озвученному Auto Motor und Sport, следует отнестись скептически. Во-первых, время, показанное Tesla Model S — это неофициальный результат, допускающий определенную погрешность, а во-вторых, автомобиль фактически является прототипом. У него расширенные колесные арки, изменены кузовные панели, есть спойлер и перенастроено шасси. Силовая установка тоже другая — трехмоторная Plaid.