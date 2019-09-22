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10:00

Особый аромат Mercedes-Maybach, центральная подушка безопасности Hyundai и детский Bugatti с недетской ценой: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: у Mercedes-Maybach GLS будет свой особый аромат, Tesla возможно побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге, Hyundai показал центральную подушку безопасности, детский автомобиль Bugatti по цене настоящей Toyota Camry и отказ Daimler от двигателей внутреннего сгорания.

У внедорожника Mercedes-Maybach будет свой особый аромат

Роскошный внедорожник Mercedes-Maybach получит свой уникальный аромат. Для модели разработают специфический парфюм, который, во-первых, будет прочеркивать архитектуру и пространство салона, а во-вторых, обратится к теме путешествий. Использование тонких и чистых ароматов, считают в Mercedes-Maybach, вносит большой вклад в создание атмосферы роскоши. Автомобили получают свои уникальные парфюмы, которые раскрывают их характер и «силу». Mercedes-Maybach GLS также будет «источать» уникальный аромат: в нем «запах цветущего белого османтуса окружат легкие звучания кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота».

Tesla побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге. Но это не точно

Прототип Tesla Model S с новой силовой установкой побил рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге. Со слов журналиста Auto Motor und Sport, присутствовавшего во время тестовых заездов, он вручную засек время прохождения круга и секундомер показал 7 минут 23 секунды — это на 19 секунд быстрее результата «Тайкана». Впрочем, к результату, озвученному Auto Motor und Sport, следует отнестись скептически. Во-первых, время, показанное Tesla Model S — это неофициальный результат, допускающий определенную погрешность, а во-вторых, автомобиль фактически является прототипом. У него расширенные колесные арки, изменены кузовные панели, есть спойлер и перенастроено шасси. Силовая установка тоже другая — трехмоторная Plaid.

Hyundai показала подушку безопасности нового типа

Hyundai Motor Group разработала новый тип подушки безопасности. Эйрбег раскрывается между водителем и пассажиром переднего ряда, предотвращая возможные травмы головы. Центральная боковая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычная — при обнаружении удара. Для её изготовления используется новая запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов, что дает дизайнерам больше свободы при проектировании формы сидений.

Bugatti построила детский автомобильчик по цене Toyota Camry

Компания Bugatti показала прототип детской машинки Baby II, построенной с оглядкой на оригинальный Baby образца 1926 года. Автомобильчик оснащен электрической силовой установкой с литий-ионной батареей и системой рекуперации, а также задним дифференциалом. Оригинальный Bugatti Baby появился в 1926 году. Этторе Бугатти и его сын Жан построили автомобиль для четырехлетнего Ролана — младшего сына Бугатти, скопировав внешность машины с гоночного Bugatti Type 35. В серию Babу, с восторгом принятый публикой на Парижском автосалоне, пошел под именем Type 52. Его оснастили электромотором Paris-Rhone (3,5 лошадиной силы), 12-вольтовой батареей и редуктором с передачей заднего хода.

Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Руководитель отдела разработок Daimler Маркус Шафер заявил, что концерн прекратил разработку новых моторов на традиционном топливе. Семейство рядных шестицилиндровых модульных двигателей M256 может оказаться последней линейкой ДВС. Производитель сосредоточится на электрификации модельного ряда. Маркус Шафер подчеркнул, что окончательное решение по отказу от ДВС ещё не принято, но в данный момент основное внимание Daimler уделяется электродвигателям, аккумуляторам и гибридам. Общий бюджет концерна на исследования и разработки в области силовых установок остаётся на высоком уровне, отметил инженер.