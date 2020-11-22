Первый Jeep Wrangler с V8, кросс-купе Infiniti QX55 и новый «Майбах»: главное за неделю

Спустя три с половиной года после прощания с культовым Infiniti FX, который продержался на конвейере 14 лет, премиальная «дочка» Nissan наконец представила его наследника. Новинка, с которой японцы намерены вернуться и «занять центральное место» в сегменте купе-кроссоверов, получила имя QX55 и позаимствовала узлы и агрегаты у актуального QX50. В США продажи стартуют весной следующего года. До России новинка доберется чуть позже — до конца 2021 года. Внешность QX55 представляет собой результат эволюции облика FX, который в 2013 году сменил индекс на QX70, а спустя четыре года исчез из модельного ряда марки. В Infiniti характеризуют новый стиль как сплав японского минимализма и смелых решений, призванных привлечь молодую аудиторию.