Первый Jeep Wrangler с V8, кросс-купе Infiniti QX55 и новый «Майбах»: главное за неделю

Audi SQ2 обновился и стал медленнее
Компания Audi провела обновление «заряженного» кроссовера SQ2: модели подретушировали внешность и добавили новое оснащение. При этом автомобиль чуть потерял в динамике – с места до первой «сотни» он разгоняется на 0,1 секунды медленнее предшественника. Двигатель представленного два года назад SQ2 остался прежним: это двухлитровая «турбочетверка», выдающая 300 лошадиных сил (400 Нм) и оснащенная системой Audi Valvelift System (AVS), регулирующей высоту подъема выпускных клапанов для увеличения момента и снижения расхода. Двигатель потребляет 7,7 литров топлива на 100 километров и вписывается в экостандарт Евро-6. Скорости 100 километров в час кроссовер достигает за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
Концепт Jeep Wrangler Rubicon 392, показанный FCA в день премьеры Ford Bronco шестого поколения, стал серийным. Самый мощный вариант внедорожника получил двигатель V8, восьмидиапазонный автомат и постоянный полный привод Selec-Trac с двухступенчатой раздаточной коробкой. А ещё — лонч-котроль и функцию Torque Reserve от демонического Dodge Challenger SRT Super Stock. Jeep Wrangler Rubicon 392 — первый в истории заводской вариант Рэнглера, оснащенный двигателем V8. Под капотом внедорожника установлен 6,4-литровый HEMI, развивающий 481 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента; в трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат TorqueFlite 8HP75 с ручным режимом и подрулевыми лепестками.
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Спустя три с половиной года после прощания с культовым Infiniti FX, который продержался на конвейере 14 лет, премиальная «дочка» Nissan наконец представила его наследника. Новинка, с которой японцы намерены вернуться и «занять центральное место» в сегменте купе-кроссоверов, получила имя QX55 и позаимствовала узлы и агрегаты у актуального QX50. В США продажи стартуют весной следующего года. До России новинка доберется чуть позже — до конца 2021 года. Внешность QX55 представляет собой результат эволюции облика FX, который в 2013 году сменил индекс на QX70, а спустя четыре года исчез из модельного ряда марки. В Infiniti характеризуют новый стиль как сплав японского минимализма и смелых решений, призванных привлечь молодую аудиторию.
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Maybach S-Class
Новый Mercedes-Maybach S-Class по технологичности, роскоши и комфорту с лёгкостью затмит и эпатажный Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic, и даже своих немногочисленных конкурентов. В отдельных странах продажи седанов начнутся до конца года, в Германии — весной 2021-го. Российские покупатели получат машины вместе с остальной Европой, ближе к лету. В гамме двигателей будут как обычные агрегаты, так и с 48-вольтовым стартер-генератором ISG второго поколения. Но всем без исключения Майбахам будет положен автомат 9G-Tronic, полноприводная трансмиссия 4Matic и пневмоподвеска Airmatic с электронноуправляемыми амортизаторами ADS+. Колёсная база Майбаха на 18 сантиметров больше, чем у Long-версии обычной «эски».
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Название новейшей и самой крутой в истории модели Huracan спецверсии скрывает за аббревиатурой слова Super Trofeo Omologato. Это значит, что Lamborghini явила миру омологированную для обычных дорог версию своего гоночного спорткара Huracan Super Trofeo EVO, на основе которого уже который год функционирует фирменная гоночная моносерия. Второй гоночный аппарат Lamborghini, поделившийся с STO инженерными решениями — трёхкратный победитель 24 часов Дайтоны и двукратный триумфатор 12 часов Себринга по имени Huracan GT3 EVO. Двигатель V10 здесь такой же, как на обычном Huracan Evo — в нём 640 л.с. и даже несколько меньше крутящего момента — 565 Нм против 600. Динамика тоже чуть слабее: 3 секунды ровно против 2,9 и 310 км/ч против 325.