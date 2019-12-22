Возвращение Opel в Россию, 38-дюймовый экран в Cadillac и битурбомотор V8 от Lexus: главное за неделю

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo. Новинка оснащается 2,9-литровым мотором, отдача которого возросла на 20 лошадиных сил, до 380 сил. Двигатель работает в тандеме с модернизированным «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Кроссовер с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость составляет 261 километр в час. Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску и 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design.