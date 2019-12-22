Возвращение Opel в Россию, 38-дюймовый экран в Cadillac и битурбомотор V8 от Lexus: главное за неделю

Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены
Компания Opel вернулась на российский рынок и открыла прием заказов сразу на две модели: кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life. Оба автомобиля уже появились у дилеров. Кроссовер Grandland X построен на платформе EMP2, которая лежит в основе моделей Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008/5008. На российском рынке он будет представлен в трех комплектациях. Силовая установка одинаковая для всех: 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Привод – передний. Базовая версия Enjoy получит задние парктроники, светодиодную оптику и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.
Новый Cadillac Escalade первым в мире получит изогнутый 8K-дисплей
Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения первым в мире получит изогнутый OLED-дисплей диагональю более 38 дюймов. Судя по тизеру, автомобиль оснастят огромным дисплеем длиной почти во всю переднюю панель, в который будет встроена виртуальная приборная панель. По словам представителей марки, плотность пикселей нового дисплея будет в два раза превышать современные телевизоры с разрешением 4K, что позволит получить на выходе «самый широкий цветовой диапазон, доступный в автомобильной промышленности». Более детальной информации об электронной передней панели пока нет.
Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo. Новинка оснащается 2,9-литровым мотором, отдача которого возросла на 20 лошадиных сил, до 380 сил. Двигатель работает в тандеме с модернизированным «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Кроссовер с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость составляет 261 километр в час. Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску и 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design.
Новая Kia Optima получила полный привод
Компания Kia полностью рассекретила седан K5 (он же Optima) для глобальных рынков. Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод. Новый Kia K5 выбран в качестве платформы для демонстрации эволюционного развития фирменного языка дизайна. Над внешностью фастбека работали сразу три центра стиля марки из Европы, США и Кореи. Он обзавелся интегрированными в решетку радиатора светодиодными фарами, ходовыми огнями, формой напоминающими «пульсации сердца», в целом более агрессивной передней частью и мускулистыми пропорциями, навеянными «Стингером».
Lexus разработал новый турбомотор V8
Компания Lexus объявила о разработке твин-турбо мотора V8. Японская фирма намерена испытать новый двигатель на гоночном купе LC в рамках суточного марафона «24 часа Нюрбургринга». В будущем турбомотор появится на дорожных автомобилях марки, в том числе на спорткарах. Пока Lexus не сообщает подробности о новом турбомоторе, но инсайдеры утверждают, что речь идет о восьмицилиндровом двигателе объемом 4,0 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. В гамме Lexus «битурбовосьмерка» со временем заменит атмосферный V8 5.0 отдачей 477 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента).