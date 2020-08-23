Внешность Aurus Komendant, 712-сильный пикап Ram и полноприводный Lexus ES: главное за неделю

Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
Отделение спецпроектов Q by Aston Martin отпразднует выход нового фильма о Джеймсе Бонде выпуском лимитированных серий моделей Aston Martin Vantage и DBS Superleggera. Издание получило название 007 Edition, и во время работы над ним дизайнеры вдохновлялись в том числе прошлыми картинами о легендарном шпионе. Всего будет выпущено не более 100 купе Vantage и только 25 экземпляров DBS Superleggera. Лимитированный Vantage 007 Edition вдохновлен обликом оригинального Aston Martin V8, дебютировавшего в пятнадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Искры из глаз» (1987). Купе среди прочего выделяется цветом кузова Cumberland Grey и сетчатой решеткой радиатора с хромированной окантовкой.
Раскрыта внешность внедорожника Aurus Komendant
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения серийной версии Aurus Komendant. Внешность внедорожника запатентовал ФГУП НАМИ, занимающийся разработкой и сборкой автомобилей премиальной российской марки. Судя по патенту, «товарный» Komendant экстерьером и пропорциями аналогичен предсерийным прототипам, ранее попадавшим в объектив фотошпионов во время дорожных тестов в Астрахани и Швеции. Дизайн люксового внедорожника выполнен в фирменном стиле Aurus, общем для всех моделей марки: массивную переднюю часть венчает вертикально ориентированная решетка радиатора с тонкими ламелями и воздухозаборники в хромированных рамках.
Ram представил 712-сильного конкурента Ford F-150 Raptor
В семействе пикапов Ram 1500 появился экстремальный вариант Ram 1500 TRX с компрессорной «восьмёркой» HEMI. Новичок серьезно подготовлен к бездорожью и скоростным заездам по пустыням, а по мощности далеко превосходит своего ближайшего конкурента — Ford F-150 Raptor. Пикап Ram 1500 TRX построен на усиленной раме с бо́льшим количеством высокопрочных сталей и жесткими гидроформованными секциями. Подвеска спереди полностью независимая, с адаптивными амортизаторами и удлиненными рычагами. Сзади установлен мост Dana 60 с креплением на пяти рычагах, 600-миллиметровыми винтовыми пружинами и электронной блокировкой дифференциала.
Lexus ES впервые получил полный привод
Японский бизнес-седан Lexus ES 2021 модельного года впервые за более чем 30-летнюю историю получил привод на четыре колеса. Полноприводной трансмиссией обзавелась единственная версия – ES 250, которая теперь по умолчанию имеет приставку AWD. Полным приводом с ES поделились родственные седаны Toyota Camry и Avalon. В прошлом году модели получили в США привод Dynamic Torque Control AWD от RAV4. Электронная муфта включает в работу задние колеса только при пробуксовке передних – в таком случае на заднюю ось передается до 50 процентов тяги. При обычной езде автомобиль остается переднеприводным.
Rolls-Royce показал первую коллекционную модель нового десятилетия
Компания Rolls-Royce поделилась фотографиями первого коллекционного автомобиля нового десятилетия — кабриолета Dawn в исполнении Silver Bullet. Серия из 50 машин посвящена «ревущим двадцатым», которые описывают как эпоху легкомыслия, безрассудства и дерзости, — но все различия между «Серебряными пулями» и обычным Dawn сводятся к особой внешности и декору салона. Визуальных отличий от обычного Rolls-Royce Dawn у «Серебряных пуль» не так уж и много. Они окрашены в серебристый «ультраметаллик» Brewster Silver и оборудованы опциональными для остальных кабриолетов обтекателями Aero Cowling, которые придают облику модели стремительность и делаю её похожей на родстер.