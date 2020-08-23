Внешность Aurus Komendant, 712-сильный пикап Ram и полноприводный Lexus ES: главное за неделю

Компания Rolls-Royce поделилась фотографиями первого коллекционного автомобиля нового десятилетия — кабриолета Dawn в исполнении Silver Bullet. Серия из 50 машин посвящена «ревущим двадцатым», которые описывают как эпоху легкомыслия, безрассудства и дерзости, — но все различия между «Серебряными пулями» и обычным Dawn сводятся к особой внешности и декору салона. Визуальных отличий от обычного Rolls-Royce Dawn у «Серебряных пуль» не так уж и много. Они окрашены в серебристый «ультраметаллик» Brewster Silver и оборудованы опциональными для остальных кабриолетов обтекателями Aero Cowling, которые придают облику модели стремительность и делаю её похожей на родстер.