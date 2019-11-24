Новый Audi RS Q8, пара кроссоверов от Mercedes-AMG и первый пикап Tesla: главное за неделю

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась мировая премьера первого серийного автомобиля Lexus с нулевым уровнем выбросов. Электрокроссовер на базе UX поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году, а в Японии – в начале 2021 года. На этих рынках модель будет продаваться под названием UX 300e. В движение электрокар приводит 204-сильный электромотор, установленный на передней оси. Его питает аккумулятор емкостью 54,3 киловатт-часа, который обеспечивает кроссоверу запас хода на уровне 400 километров по циклу NEDC. Отследить уровень заряда батареи, а также управлять другими функциями машины, можно с помощью приложения LexusLink на смартфоне. Цены на электромобиль будут объявлены ближе к старту продаж.