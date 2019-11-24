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10:00

Новый Audi RS Q8, пара кроссоверов от Mercedes-AMG и первый пикап Tesla: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: флагманский кроссовер Audi RS Q8, Mercedes-AMG GLE 63 и Mercedes-AMG GLS 63 новых поколений, экстравагантный пикап Tesla Cybertruck и первый серийный электромобиль Lexus.

Новый Audi RS Q8 оказался быстрее Porsche Cayenne Turbo

Состоялась премьера флагманского кроссовера Audi RS Q8 — новинка «унаследовала» умеренно-гибридную силовую установку и интерьер от моделей RS6/RS7 и отличилась специальной спортивной настройкой шасси. RS Q8 ожидаемо стала быстрейшим вседорожником Audi: первую сотню купе разменивает за 3,8 секунды — на 0,1 быстрее, чем актуальный Cayenne Turbo. Внешне самая мощная «ку-восьмая» отличается агрессивной радиаторной решёткой с увеличенным воздухозаборником, оригинальными бамперами с контрастными серыми, чёрными или карбоновыми вставками, развитым диффузором, огромными 22- или 23-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами увеличенного размера и фирменным выхлопом RS-серии с двумя разведёнными по краям патрубками. Кроме того, новинку можно отличить по декору — шильдикам и цвету зеркал.

Новый Mercedes-AMG GLE 63 повторил разгонную динамику BMW X5 M

Новое поколение GLE в прочтении AMG сменило V8 5.5 с двойным наддувом на электрифицированную силовую установку, состоящую из V8 4.0 линейки M177, стартер-генератора EQ Boost, питающегося от 48-вольтовой бортовой сети, и девятидиапазонного «автомата». На версии GLE 63 двигатель выдаёт 571 лошадиную силу и 750 Нм крутящего момента, на GLE 63 S — 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Электромотор EQ Boost способен кратковременно повысить мощность ещё на 22 лошадиные силы и 250 Нм. Стартовый рывок с места до 100 километров в час у Mercedes-AMG GLE 63 занимает 4,0 секунды, версия S быстрее на 0,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 километров в час.

Mercedes-Benz показал AMG-версию нового GLS

Дебютировал новый кроссовер Mercedes-AMG GLS 63: фирма-производитель раскрыла внешность и характеристики «заряженной» модели перед автосалоном в Лос-Анджелесе. Полноразмерный вседорожник перешёл на электрифицированный 612-сильный двигатель с двойным наддувом, получил более эффективные тормоза и продвинутое шасси. Техническая начинка AMG GLS 63 практически идентична «младшей» модели AMG GLE 63. Бензиновой 612-сильной (крутящий момент — 850 Нм) «битурбовосьмёрке» объёмом 4,0 литра помогает гибридная система EQ Boost — стартер-генератор мощностью 22 лошадиные силы с крутящим моментом 250 Нм экономит топливо, ассистирует ДВС в первые секунды разгона и отвечает за функцию «старт-стоп».

Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

В США состоялась премьера первого в истории Tesla пикапа, который радикально отличается от традиционных американских моделей вроде Ford F-150 . Электромобиль получил кузов необычной формы, изготовленный из материалов для ракет SpaceX, и впечатляющие динамические характеристики: разгон до 97 километров в час (60 миль) занимает у топовой версии всего 2,9 секунды. В основе Tesla Cybertruck лежит «экзоскелет» — кузов из высокопрочной нержавеющей стали, выдерживающий обстрел пулями калибра девять миллиметров. Стекла Tesla Armor Glass из полимерного композита прочнее обычных. Электромобиль имеет посадочную формулу 3+3, достигает в длину 5885 миллиметров, в ширину – 1905 миллиметров, а в высоту – 2027 миллиметров.

Представлен первый электрический Lexus

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась мировая премьера первого серийного автомобиля Lexus с нулевым уровнем выбросов. Электрокроссовер на базе UX поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году, а в Японии – в начале 2021 года. На этих рынках модель будет продаваться под названием UX 300e. В движение электрокар приводит 204-сильный электромотор, установленный на передней оси. Его питает аккумулятор емкостью 54,3 киловатт-часа, который обеспечивает кроссоверу запас хода на уровне 400 километров по циклу NEDC. Отследить уровень заряда батареи, а также управлять другими функциями машины, можно с помощью приложения LexusLink на смартфоне. Цены на электромобиль будут объявлены ближе к старту продаж.