Электрический минивэн Mercedes-Benz, Audi RS6 нового поколения и первый дилер Aurus: главное за неделю

Audi RS6 Avant сменил поколение: он стал мощнее и динамичнее по сравнению с предшественником. Пока представлена версия для американского рынка, однако уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте состоится европейский дебют. Европейцы получат «заряженный» универсал до конца 2019 года, а в России автомобиль появится в первой половине следующего года. В движение RS6 Avant приводит доработанный двигатель от модели прежнего поколения – это четырехлитровый битурбомотор V8 с отдачей 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, который теперь работает с 48-вольтовым стартер-генератором. Для сравнения, агрегат универсала предыдущего поколения выдавал 560 сил и 700 Нм крутящего момента. Соответственно, новинка быстрее разгоняется от 0 до 100 километров в час: 3,6 секунды против 3,9 у предшественника. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена электроникой на отметке 250 километров в час, но за доплату ограничитель можно сдвинуть на 280 или 305 километров в час.