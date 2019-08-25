Электрический минивэн Mercedes-Benz, Audi RS6 нового поколения и первый дилер Aurus: главное за неделю

Porsche Taycan получил пять экранов в салоне
Незадолго до премьеры Porsche Taycan, которая состоится 4 сентября, в компании полностью рассекретили интерьер модели и поделились подробностями о доступном оборудовании. Представители бренда назвали салон «классикой в цифровой обработке». «Тайкан» получил изогнутый 16,8-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели со шкалой используемой мощности, причем по краям он сенсорный – там имеются «кнопки» включения наружного света и выбор ездовых режимов. Далее установлен экран мультимедийной системы диагональю 10,9 дюймов. Если его будет недостаточно, за отдельную плату можно заказать точно такой же для переднего пассажира.
Mercedes-Benz показал первый электрический премиум-минивэн
Mercedes-Benz рассекретил серийную версию электрического V-Class — минивэна под именем EQV. Функциональных отличий от обычного дизельного однообъёмника минимум: электрокар сохранил и вместимость до восьми посадочных мест, и возможности трансформации салона. На одной зарядке EQV способен проехать до 400 километров по циклу WLTP. По пути на конвейер концепт-кар EQV, представленный в марте на Женевском автосалоне, стал ближе к обычному V-Class, но сохранил узнаваемую радиаторную решётку и оригинальные диски. Кроме того, внешне электрический минивэн можно опознать по врезке в переднем бампере для зарядного устройства и шильдикам на передних крыльях.
Audi показала новый 600-сильный универсал
Audi RS6 Avant сменил поколение: он стал мощнее и динамичнее по сравнению с предшественником. Пока представлена версия для американского рынка, однако уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте состоится европейский дебют. Европейцы получат «заряженный» универсал до конца 2019 года, а в России автомобиль появится в первой половине следующего года. В движение RS6 Avant приводит доработанный двигатель от модели прежнего поколения – это четырехлитровый битурбомотор V8 с отдачей 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, который теперь работает с 48-вольтовым стартер-генератором. Для сравнения, агрегат универсала предыдущего поколения выдавал 560 сил и 700 Нм крутящего момента. Соответственно, новинка быстрее разгоняется от 0 до 100 километров в час: 3,6 секунды против 3,9 у предшественника. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена электроникой на отметке 250 километров в час, но за доплату ограничитель можно сдвинуть на 280 или 305 километров в час.
Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках
Компания Opel официально раскрыла информацию о модели Corsa-e, которая станет первым в мире электрическим автомобилем для ралли. Судя по всему, тизер именно этой модели был опубликован утром 22 августа. Автомобиль, который примет участие в гонках уже в следующем году, создан на базе «гражданской» Corsa-e. Его оснастили таким же электромотором — предельная мощность составляет 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента, емкость аккумуляторной батареи — 50 киловатт-часов. С места до 100 километров в час раллийная Corsa разгоняется за 8,1 секунды.
Электробайк и шоу-рум в Китае: Aurus поделился планами на будущее
В рамках открытия первого в России шоу-рума компании Aurus министр промышленности России Денис Мантуров и глава бренда Адиль Ширинов рассказали о будущих планах по развитию компании. В ближайшие два года Aurus планирует выйти на китайский рынок, который рассматривает в качестве одного из ключевых. Для налаживания продаж компания хочет в 2020-2021 году открыть в стране первый шоу-рум. Также в планах вывести на рынок новые модели. В первую очередь речь идет о лимузине Senat L700 и минивэне Arsenal, которые сейчас проходят испытания. Далее ожидается появление внедорожника Komendant — сейчас он находится в стадии разработки и предварительного тестирования.