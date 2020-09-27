BMW M3 и M4 с огромными «ноздрями», обновлённый Range Rover Velar и удлинённый Rolls-Royce Ghost: главное за неделю

BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
Компания BMW представила седан M3 и купе М4 шестого поколения, которым достались гигантские «ноздри» решётки радиатора, механическая трансмиссия и 510-сильный двигатель в версии Competition. Новинки получили дизайн в стиле BMW 4 серии, радикально сменившем внешность в июне прошлого года. Передок обеих моделей венчает двойная решётка радиатора, занимающая всю центральную часть. На неё же крепится табличка с номером. Седан и купе приводит в движение новая 3,0-литровая «битурбошестёрка», развивающая в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.
Range Rover Velar получил новые моторы и стал технологичнее
Компания Land Rover подготовила внедорожник Range Rover Velar к 2021 модельному году. Среди новшеств – три новых двигателя семейства Ingenium, современная «мультимедийка» Pivi, спецверсия Edition и ряд новых систем, призванных повысить уровень комфорта. На вершине моторной гаммы Велара отныне расположился бензиновый P400, дополненный стартер-генератором с ременным приводом. Отдача мотора составляет 400 лошадиных сил – на 20 сил больше, чем у прежнего топового двигателя P340. Максимальный крутящий момент равен 550 Нм. С места до первой «сотни» обновлённый Velar с таким мотором тоже разгоняется быстрее – за 5,5 секунды против прежних 5,7 секунды.
Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
Компания Rolls-Royce официально представила удлиненный Ghost Extended второго поколения, хотя на фотографиях машину показали ещё во время презентации обычного «Призрака». Главное отличие от простого Ghost — увеличенная на 170 миллиметров колесная база. Причем по запасу места в ногах задних пассажиров седан обошел даже более крупный Phantom. Длина, ширина и высота Rolls-Royce Ghost Extended составляют 5716, 2148 и 1571 миллиметр соответственно. Колесная база — 3465 миллиметров против 3295 у обычного «Госта». Весь прирост — а это 170 миллиметров — пошел на увеличение запаса места в ногах задних пассажиров: по этому показателю седан уступает только Phantom Extended.
Обновлённый Hyundai i30 N стал мощнее и обзавёлся «роботом»
Компания Hyundai представила i30 N, который обновился вслед за остальным семейством i30. Из принципиальных нововведений – возросшая отдача турбомотора у версии Performance, а также появление восьмиступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями и подрулевыми лепестками, который теперь доступен в качестве альтернативы «механике». Стандартный Hyundai i30 N комплектуется прежним двухлитровым турбомотором, который выдаёт 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента и сочетается только с механической коробкой передач. Зато для версии Performance мощность двигателя увеличили с 275 до 280 сил, крутящий момент вырос с 353 до 392 Нм.
Infiniti показала, каким будет новый QX60
Компания Infiniti представила концепт QX60 Monograph, который уже в следующем году трансформируется в серийную машину. Пока же это просто дизайн-макет, о чем свидетельствует глухое остекление, демонстрирующий тот уровень кардинальных изменений, что ждёт кроссовер второго поколения. Название Monograph, или «монография», японцы выбрали неслучайно: этим термином обозначают научный труд, углубленно рассматривающий одну конкретную тему. И в случае с QX60 Monograph речь идёт о дизайне — ведь в таком ключе будет выполнен не только следующий QX60, но и будущие модели марки. Как и прежде, Infiniti ищет вдохновения в японской культуре и традициях.