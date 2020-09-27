BMW M3 и M4 с огромными «ноздрями», обновлённый Range Rover Velar и удлинённый Rolls-Royce Ghost: главное за неделю

Компания Infiniti представила концепт QX60 Monograph, который уже в следующем году трансформируется в серийную машину. Пока же это просто дизайн-макет, о чем свидетельствует глухое остекление, демонстрирующий тот уровень кардинальных изменений, что ждёт кроссовер второго поколения. Название Monograph, или «монография», японцы выбрали неслучайно: этим термином обозначают научный труд, углубленно рассматривающий одну конкретную тему. И в случае с QX60 Monograph речь идёт о дизайне — ведь в таком ключе будет выполнен не только следующий QX60, но и будущие модели марки. Как и прежде, Infiniti ищет вдохновения в японской культуре и традициях.