Клиновидный беспилотник Lexus, первый электромобиль Mazda и BMW 3 серии от Alpina: главное за неделю

Land Rover Defender получит «горячую» версию от подразделения Special Vehicle Operations (SVO). На такой внедорожник могут установить двигатель V8 от BMW X5 M, выяснил Auto Express. В этом случае модель британского бренда сможет составить конкуренцию Mercedes-AMG G 63. В рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и BMW баварцы поделятся силовой установкой с британской маркой – «заряженная» модификация может появиться на рынке уже в течение следующих 18 месяцев. Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил. Позже этот двигатель могут предложить и для других моделей – Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport.