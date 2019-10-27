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10:00

Клиновидный беспилотник Lexus, первый электромобиль Mazda и BMW 3 серии от Alpina: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: три специальные версии седана Rolls-Royce Phantom, беспилотный концепт Lexus LF-30, электрический кроссовер Mazda MX-30, седан BMW 3-й серии от Alpina и 500-сильный мотор для нового Land Rover Defender.

Rolls-Royce представил три эксклюзивных Phantom: жемчуг, золото и Восток

Компания Rolls-Royce представила три специальные версии седана Phantom. Их посвятили часовому искусству, современному ремеслу, объединяющему деликатную ручную работу с компьютерным дизайном, и атмосфере Ближнего Востока. В поиска вдохновения для новых версий «Фантома» дизайнеры Roll-Royce отправились в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, где познакомились с работами местных часовщиков. Сложные и уникальные механизмы стали основой стилистики Horology Phantom: двухцветная окраска кузова (черный верх, серый низ) здесь сочетается с серебряными и золотистыми контурными линиями, а также статуэткой «Дух экстаза» из 24-каратного золота. Салон седана украшает «Галерея» из нержавеющей стали с абстрактным изображением внутренностей часов и фирменные часы Rolls-Royce с гильошированным корпусом из серебра.

Четыре мотора и экран на потолке: раскрыт клиновидный концепт Lexus

В рамках Токийского автосалона состоялась премьера концепта Lexus LF-30 Electrified. Пятиметровый беспилотный электрокар необычной формы получил двери типа «крылья чайки» и 544-сильную установку, состоящую из четырех электромоторов. На одном заряде он способен проехать до 500 километров. В длину футуристичный автомобиль достигает 5090 миллиметров, имеет посадочную формулу 2+2 и всего две двери, открывающиеся вверх. За движение отвечают четыре мотор-колеса, суммарная отдача которых составляет 544 лошадиные силы. Такая схема позволяет электромобилю быть переднеприводным, заднеприводным либо полноприводным, в зависимости от заданных настроек. Динамика известна: от нуля до 100 километров в час электромобиль разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.

У Mazda появился электромобиль с необычными дверями

На автосалоне в Токио состоялась премьера первого массового электромобиля Mazda – кроссовера MX-30. Новинка получила узкие задние двери, которые открываются против хода движения и аккумулятор емкостью 35,5 киловатт-часа. По габаритам кроссовер можно сравнить с Mazda CX-3: в длину автомобиль достигает 4395 миллиметров, в ширину — 1795 миллиметров, в высоту — 1570 миллиметров, а его колесная база равна 2655 миллиметрам. Спереди у MX-30 – стойки McPherson, а сзади – торсионная балка. Электромобиль получил 143-сильную установку с тяговой батареей на 35,5 киловатт-часа.

BMW 3 серии от Alpina: почти 500 сил и 3,8 секунды до «сотни»

Компания Alpina привезла на автосалон в Токио седан B3. Под капотом у него – новый мотор объемом три литра мощностью 462 лошадиные силы, который уже устанавливается на BMW X3 M и X4 M. Следом аналогичный силовой агрегат предложат и для BMW M3. Четырехдверку показали публике спустя месяц после дебюта универсала с тем же двигателем. Тюнеры доработали установку, в частности модернизировали турбонаддув, ПО и систему охлаждения. В результате отдача мотора увеличилась с 375 до 462 сил. Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW

Land Rover Defender получит «горячую» версию от подразделения Special Vehicle Operations (SVO). На такой внедорожник могут установить двигатель V8 от BMW X5 M, выяснил Auto Express. В этом случае модель британского бренда сможет составить конкуренцию Mercedes-AMG G 63. В рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и BMW баварцы поделятся силовой установкой с британской маркой – «заряженная» модификация может появиться на рынке уже в течение следующих 18 месяцев. Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил. Позже этот двигатель могут предложить и для других моделей – Jaguar F-Type, Range Rover и Range Rover Sport.