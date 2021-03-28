Электрический Jeep Wrangler, Toyota Camry с вариатором и самый динамичный Bentley: главное за неделю

Jeep построил электрический Wrangler. И еще три новинки
Компания Jeep подготовила для ежегодного «Пасхального сафари» четыре концептуальных внедорожника, среди которых есть полностью электрический Wrangler и шоу-кар Beach в стиле модели Jeepster 1968 года. Все четыре новинки дебютируют в рамках Easter Jeep Safari, которое пройдет в штате Юта с 27 марта по 4 апреля. Первая из четырех новинок — полностью электрический Magneto, построенный на базе Wrangler Rubicon. Внедорожник получил 265-сильную электрическую установку и три аккумуляторных батареи, которые обеспечат «внушительный запас хода» (конкретные цифры Jeep пока не называет). От стандартного Wrangler электровнедорожник для сафари отличается 35-дюймовыми внедорожными покрышками, увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской, амортизаторами Fox и лебедкой.
Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
Компания Aston Martin представила спецверсию суперкара Vantage, которая названа самой мощной в семействе. Новинка получила особое оформление экстерьера в стиле автомобиля безопасности Формулу-1, модернизированную подвеску и восьмицилиндровый битурбомотор AMG. В движение новинку приводит четырехлитровый битурбомотор V8, выдающий 535 лошадиных сил и 685 Нм. По сравнению с обычным Vantage мощность возросла на 25 сил, но максимальный крутящий момент остался прежним. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат», который перенастроили для трека. До «сотни» купе разгоняется за 3,6 секунды, а открытой модификации требуется на 0,1 секунды больше времени, чтобы достичь этой же отметки.
Обновленная Toyota Camry для России: другие моторы и вариатор
Обновленная Toyota Camry почти добралась до российского рынка – ожидается, что продажи стартуют уже в апреле. В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан, раскрывающее заметно изменившуюся моторную гамму новинки c двигателями от кроссовера RAV4. Судя по ОТТС, которое вступит в силу 26 марта, с рестайлингом Camry сменила базовую рядную «четверку» объемом два литра на новую M20A-FKS. Мощность осталась прежней и составляет 150 лошадиных сил, однако максимальный крутящий момент у нового мотора на 14 Нм больше и достигает 206 Нм при 4400 оборотах в минуту (вместо 4700 у старого мотора). Заменена и трансмиссия: вместо автомата пару двигателю составляет вариатор.
3,6 секунды до «сотни» и 659 сил: показан самый динамичный Bentley в истории
Компания Bentley представила самый динамичный гражданский автомобиль за более чем 101-летнюю истории марки: новый Continental GT Speed разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 335 километров в час. Актуальный Continental GT третьего поколения дебютировал в 2017 году, и вот, спустя четыре года, наконец дебютировала его спортивная версия с традиционной для марки приставкой Speed в названии. Предыдущее поколение Continental GT Speed оснащалось 635-сильным 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом, разгонялось до 100 километров в час за 4,1 секунды и развивало максимальную скорость 332 километра в час. Новый гранд-турер на 24 силы мощнее и на 0,5 секунды динамичнее предшественника.
Lexus построил IS с виниловым проигрывателем в бардачке
Инженеры из Лос-Анджелеса представили проект седана Lexus IS Wax Edition, который придется по душе любителям музыки. Автомобиль оснастили модифицированной акустической системой, а в перчаточном ящике разместили полноценный выдвижной проигрыватель виниловых пластинок. Доработкой Lexus IS занималась специалисты технологической студии SCPS из Лос-Анджелеса. Инженерам необходимо было решить проблему перегрузок и вибраций, которые возникают при движении автомобиля. Во время ускорения, поворотов и торможения игла проигрывателя постоянно слетала, тем самым повреждая пластинку. В результате многочисленных испытаний удалось создать оригинальный проигрыватель из углепластиковых и алюминиевых материалов при помощи 3D-печати.