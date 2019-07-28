Новый руль BMW, электрический Cadillac Escalade и обновлённый Audi SQ7: главное за неделю

Компания BMW рассказала о ещё одной особенности электрического кроссовера iNEXT. Специально для модели разработан руль полигональной формы: он облегчает посадку в автомобиль, а также не загораживает панель приборов. Форма руля, указывают в BMW, заимствована из автоспорта и продиктована удобством при переходе от ручного режима вождения к автономному. Это важно, так как iNEXT фактически станет первой моделью немецкой марки с автопилотом третьего уровня. Руль более сложного дизайна помогает быстрее определить угол поворота колес, когда водителю необходимо взять управление на себя, а выемка в верхней части обода не загораживает приборную панель.