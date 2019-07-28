Новый руль BMW, электрический Cadillac Escalade и обновлённый Audi SQ7: главное за неделю

Для кроссовера BMW iNEXT придумали новый руль
Компания BMW рассказала о ещё одной особенности электрического кроссовера iNEXT. Специально для модели разработан руль полигональной формы: он облегчает посадку в автомобиль, а также не загораживает панель приборов. Форма руля, указывают в BMW, заимствована из автоспорта и продиктована удобством при переходе от ручного режима вождения к автономному. Это важно, так как iNEXT фактически станет первой моделью немецкой марки с автопилотом третьего уровня. Руль более сложного дизайна помогает быстрее определить угол поворота колес, когда водителю необходимо взять управление на себя, а выемка в верхней части обода не загораживает приборную панель.
Электрический Cadillac Escalade превзойдет «Теслу» по запасу хода
Новое поколение Cadillac Escalade получит электрическую модификацию. Согласно предварительным данным, по дальности поездки на одном заряде внедорожник превзойдет Tesla Model X на 100 километров. Как рассказал сайту Cadillac Society анонимный источник в компании, запас хода новинки будет около 643 километров. Если Escalade действительно получит такой ресурс, он составит серьезную конкуренцию кроссоверу Tesla Model X, запас хода которого составляет 542 километра. Хотя, если информация про Cadillac на батарейках подтвердится, компания Илона Маска скорее всего выпустит обновление для Model X с увеличенным запасом хода. Помимо полностью электрической силовой установки, по данным инсайдера, в оснащение электрического внедорожника последнего поколения также войдет система полуавтономной помощи водителю Super Cruise.
Audi обновила «горячий» кроссовер SQ7
Компания Audi обновила «заряженный» кроссовер SQ7. Модель получила подкорректированную внешность в духе «гражданской» версии и расширенный перечень стандартного оборудования. Продажи рестайлингового SQ7 на европейском рынке начнутся в конце сентября. Как и обычный Q7 его «горячий» вариант обзавелся фарами с новой «графикой» и решеткой радиатора с вертикальными планками — на SQ7 они сдвоенные, а не одинарные. Задняя часть кузова тоже подверглась обновлению: фонари сделали уже и объединили их хромированной полосой. Среди других отличий от Q7 — серебристые корпуса боковых зеркал и четыре выхлопных парубка.
Обновленному UAZ Patriot достанется дизель от Land Rover Defender
Бельгийский дилер «УАЗа» рассказал о плановом обновлении «Патриота», в ходе которого внедорожник получит новый двигатель. По предварительной информации, это фордовский дизель 2.2 семейства Duratorq от фургона Transit. Новый дизель, одну из версий которого ставили в том числе на Land Rover Defender, составит компанию обновленному бензиновому ЗМЗ Про, который скоро пропишется под капотом «Патриота». Модернизация агрегата потребовалась в связи с установкой автоматической трансмиссии 6L50. Данных о мощности дизельного мотора нет, хотя на «Транзите» он выдает 100, 125, 136 или 150 лошадиных сил.
600-сильный Jaguar XE побил собственный рекорд Нюрбургринга
Седан Jaguar XE SV Project 8 побил собственный рекорд, установленный на Нюрбургринге в ноябре 2017 года. Шестисотсильный автомобиль проехал 20,6-километровый отрезок на 2,9 секунды быстрее предыдущего достижения и на семь секунд быстрее любой другой серийной четырехдверки. За рулем Jaguar XE SV Project 8 в самом экстремальном исполнении Track Pack находился тест-пилот Винсент Радермекер. Ему удалось проехать Нюрбургринг за 7 минут 18,361 секунды, в то время как в 2017 году было зафиксировано 7 минут 21,23 секунды. Побив собственный рекорд, XE SV Project 8 также стал первым автомобилем, установившим официальное время полного круга (20,8 километра) в классе среднеразмерных серийных машин.