Новый мотор Aston Martin, трековый гиперкар Lamborghini и «антивирусный» Geely: главное за неделю

Как стало известно «Мотору», Geely Coolray для России оснастят высокоэффективным салонным фильтром стандарта CN95, который защищает на уровне маски-респиратора. Цифры указывают на то, что он отфильтровывает из воздуха 95 процентов частиц размером 0,3 микрона. Кроссовер Coolray уже доступен для заказа в России в трех комплектациях стоимостью от 1 289 999 до 1 499 999 рублей, а цену базовой версии пока не объявили. Предполагается, что «антивирусные» фильтры получат все кроссоверы, вне зависимости от уровня оснащения. Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, которая укомплектована 1,5-литровым турбомотором, разработанным совместно с Volvo.