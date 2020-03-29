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10:00

Новый мотор Aston Martin, трековый гиперкар Lamborghini и «антивирусный» Geely: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Александр Пономарев
Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: первый новый двигатель Aston Martin за 50 лет, новый гиперкар Lamborghini, отставка 4,4-литрового дизеля V8 у Land Rover, «антивирусный» кроссовер Geely и самый мощный Ford Mustang в Европе.

Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

Компания Aston Martin раскрыла подробности о новом двигателе для линейки среднемоторных суперкаров, начало которой положит модель Valhalla. Эта наддувная «шестерка», работающая в составе гибридной установки, стала первым самостоятельно разработанным агрегатом британского производителя с 1968 года. Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра станет частью электрифицированной силовой установки — обычной либо подзаряжаемой от сети, — а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».

Новый гиперкар Lamborghini показали на видео

Компания Lamborghini организовала очередную «утечку» с целью показать испытания нового трекового гиперкара, разработанного совместными усилиями автоспортивного подразделение Squadra Corse и дизайн-центра Centro Stile. Тестовые заезды двухдверки проводились на гоночном треке в Италии на несколько недель до того, как в стране был объявлен карантин из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2. В официальных сообщениях трековый гиперкар фигурирует под именем Lamborghini V12, хотя ранее предполагалось, что он будет называться Aventador SVR. Купе построено на базе дорожной модификации SVJ и оснащено форсированным до 830 лошадиных сил атмосферным двигателем V12 6.5, совмещенным с шестиступенчатой «секвенталкой» Xtrac.

Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

Концерн Jaguar Land Rover планирует полностью отказаться от старого 4,4-литрового дизельного V8, разработанного в сотрудничестве с Ford. Флагманский турбодизель в линейке заменят двумя электрифицированными наддувными «шестерками». Ожидается, что новые двигатели появятся в гамме Range Rover и Range Rover Sport до конца года. Взамен 4,4-литрового SDV8 Land Rover выпустит две умеренно-гибридные установки на основе модульных рядных дизельных «шестерок» Ingenium объемом 3,0 литра с 48-вольтовым стартер-генератором. Более мощная версия будет выдавать 350 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, «младшую» модификацию дефорсируют до 300 сил.

Geely будет продавать в России «антивирусные» автомобили

Как стало известно «Мотору», Geely Coolray для России оснастят высокоэффективным салонным фильтром стандарта CN95, который защищает на уровне маски-респиратора. Цифры указывают на то, что он отфильтровывает из воздуха 95 процентов частиц размером 0,3 микрона. Кроссовер Coolray уже доступен для заказа в России в трех комплектациях стоимостью от 1 289 999 до 1 499 999 рублей, а цену базовой версии пока не объявили. Предполагается, что «антивирусные» фильтры получат все кроссоверы, вне зависимости от уровня оснащения. Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, которая укомплектована 1,5-литровым турбомотором, разработанным совместно с Volvo.

Самый мощный Ford Mustang привезли в Европу. Он стоит как Mercedes-AMG GT 43

Австрийский дилер Peicher US-Cars, импортирующий в Европу недоступные по официальным каналам американские машины, решился продавать Ford Mustang Shelby GT500. Цена экстремального фастбека, самого мощного в истории марки, составляет 109 990 евро, то есть 9,4 миллиона рублей. Столько же просят за базовый Mercedes-AMG GT 43. Компания Ford из-за жестких экологических норм решила не привозить Mustang Shelby GT500 в Европу. Однако это не остановило импортеров различной экзотики вроде Peicher US-Cars. Австрийская фирма готова продать фастбек любому желающему, но цена будет значительно выше, чем в США: 121 000 долларов вместо 72 900. Столько же стоит Mercedes-AMG GT 43 без полного привода.