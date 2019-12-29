Третье издание «Крыма», ещё одна модель Aurus и первый турецкий автомобиль: главное за неделю

Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Компания Kia объявила стоимость кроссовера Seltos для российского рынка, который будет конкурировать с Hyundai Creta. Пока что известна цена комплектации Luxe с двухлитровым мотором и передним приводом – 1 349 900 рублей. Двухлитровый атмосферник с распределенным впрыском выдает 149 лошадиных сил. Он будет работать в паре с бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT. Для агрегата доступны версии с передним и полным приводом. В оснащение комплектации Luxe входит климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние парктроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Родстеру «Крым» в третий раз поменяют внешность
В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля, который в документах назван «Национальный родстер». Под этим именем скрывается уже известный родстер «Крым». На рендерах показан уже третий вариант внешности модели. Узнать на новых изображениях «Крым» с первого взгляда довольно сложно — модель теперь имеет черты Audi TT и R8. Однако исходя из того, что владельцем патента является «Конструкторское бюро молодежи», а в списке авторов заявки на первом месте стоит профессор кафедры «поршневые двигатели» МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко, на изображениях именно родстер отечественной разработки.
Aurus выпустит «бюджетный лимузин»
Модельный ряд Aurus пополнится новинкой: «бюджетным лимузином», который займет нишу между Senat S600 и Senat L700. Длина автомобиля составляет 6130 миллиметров, что на 500 миллиметров короче, чем «президентский» лимузин. «Бюджетный лимузин», как его окрестили журналисты, уже можно встретить на дорогах Москвы – об этом свидетельствует фотография, опубликованная изданием. Можно предположить, что автомобиль приводит в движение та же силовая установка, что и Senat S600 и Senat L700. Она включает 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильный электрический мотор-генератор.
BMW подготовит электроседан для конкуренции с Porsche Taycan
Компания BMW разрабатывает большой электрический спортивный седан. Двухмоторный полноприводный экологически чистый трехобъемник будет называться i6 и позволит баварской марке соперничать с Tesla Model S, Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS. Ожидается, что BMW i6 не уступит по характеристикам электромобилю Porsche Taycan. По пропорциям BMW i6 напомнит концепт-кар i Vision Dynamics, представленный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. В тоже время дизайн новинки будет выдержан в стиле купеобразного 8-Series Gran Coupe.
В Турции разработали собственный автомобиль
Хотя в Турции собирают автомобили по лицензии уже несколько десятков лет, собственная марка у страны появилась впервые. Презентацию первого автомобиля турецкой разработки под маркой TOGG провёл президент Реджеп Тайип Эрдоган. Новинка представляет собой среднеразмерный кроссовер с электрической силовой установкой и колёсной базой в 2800 миллиметров. Позже в модельном ряду марки TOGG появится ещё четыре автомобиля: компактный кроссовер, седан, хэтчбек и компактвэн. Формирование модельного ряда должно быть завершено к 2030 году.