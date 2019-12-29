Третье издание «Крыма», ещё одна модель Aurus и первый турецкий автомобиль: главное за неделю

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля, который в документах назван «Национальный родстер». Под этим именем скрывается уже известный родстер «Крым». На рендерах показан уже третий вариант внешности модели. Узнать на новых изображениях «Крым» с первого взгляда довольно сложно — модель теперь имеет черты Audi TT и R8. Однако исходя из того, что владельцем патента является «Конструкторское бюро молодежи», а в списке авторов заявки на первом месте стоит профессор кафедры «поршневые двигатели» МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко, на изображениях именно родстер отечественной разработки.