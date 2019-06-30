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18:00

Вседорожный хэтчбек Kia XCeed, возвращение «Нексии» в Россию и самый быстрый гиперкар: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: вседорожный Kia XCeed с 18-сантиметровым клиренсом, возвращение «Нексии» в Россию, бронированный кроссовер Volvo XC90, самый быстрый в мире гиперкар SSC Tuatara и новые подробности о будущем Audi R8.

Раскрыт вседорожный Kia Ceed с 18-сантиметровым клиренсом

Компания Kia распространила подробную информацию о «вседорожном» хэтчбеке XCeed, дорожный просвет которого достигает 184 миллиметров – на 42 миллиметра больше, чем у обычного пятидверного «Сида». Европейские продажи модели начнутся в третьем квартале этого года. Габаритная длина новинки составляет 4395 миллиметров, ширина – 1826 миллиметров, высота – 1490, а размер колесной базы достигает 2650 миллиметров. Таким образом, Kia XCeed получился на 85 миллиметров длиннее, на 26 миллиметров шире и 43 миллиметра ниже обычной пятидверки Ceed. Расстояние между осями у обеих моделей одинаковое. Дорожный просвет «вседорожника» составляет 174 миллиметра (на 16-дюймовых колесах) или 184 миллиметра (на 18-дюймовых).

В Россию снова вернется «Нексия»

Марка Ravon возвращается на российский рынок с седаном R3 Nexia и хэтчбеком R2. Обе эти модели уже прошли сертификацию и могут легально продаваться в стране. Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о переносе производства «Равонов» на мощности завода Derways в Черкесске. Поставки автомобилей бренда Ravon в Россию были приостановлены летом 2018 года. До этого момента в стране продавались седаны R3 Nexia, Gentra, R4, а также бюджетный хэтчбек R2.

Компания Volvo построила XC90, который не боится пуль, огня и взрывов

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90. Автомобиль защищен «на 360 градусов» — его броня выдерживает выстрелы, взрывы и высокие температуры. Инженеры компании работали над созданием бронированного автомобиля последние два года, но лишь сейчас им удалось пройти необходимую сертификацию. Вседорожник защищен по стандарту VPAM VR8 (ERV 2010): толщина стальной брони достигает 10 миллиметров, а ширина пуленепробиваемых стекол – 50 миллиметров. Броня увеличивает массу кроссовера на 1400 килограммов – до 4490 килограммов. В связи с этим автомобиль дополнительно получил более мощные тормоза и усиленную подвеску.

Самый быстрый гиперкар запустили в серию. На это потребовалось восемь лет

Спустя восемь лет после анонса началось серийное производство гиперкара SSC Tuatara — потенциально самой быстрой серийной машины в мире. Компания-производитель SSC North America обещает, что первый клиент получит свой автомобиль уже в третьем квартале этого года. Первый прототип SSC Tuatara, название которого взято из языка аборигенов Новой Зеландии, показали на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2011 году. Изначально гиперкар планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, но товарный вариант получил разработанный по индивидуальному проекту 5,9-литровый V8 с жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр.

Стали известны подробности о новом Audi R8

Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн в разговоре с Autocar раскрыл информацию о будущем модели R8. По его словам, после смены поколения суперкар может сохранить двигатель V10. Топ-менеджер заявил, что десятицилиндровый мотор «является символом Audi R8, который очень нравится клиентам». Однако для того, чтобы предложить этот агрегат для модели нового поколения, необходимо модернизироваться его в соответствие с ужесточившимися экологическими стандартами. «Пока сложно сказать, справимся ли мы с этой задачей, – подчеркнул Хоффманн. – Возможно, он станет частью гибридной силовой установки либо мы найдем ему замену».

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