Вседорожный хэтчбек Kia XCeed, возвращение «Нексии» в Россию и самый быстрый гиперкар: главное за неделю

Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн в разговоре с Autocar раскрыл информацию о будущем модели R8. По его словам, после смены поколения суперкар может сохранить двигатель V10. Топ-менеджер заявил, что десятицилиндровый мотор «является символом Audi R8, который очень нравится клиентам». Однако для того, чтобы предложить этот агрегат для модели нового поколения, необходимо модернизироваться его в соответствие с ужесточившимися экологическими стандартами. «Пока сложно сказать, справимся ли мы с этой задачей, – подчеркнул Хоффманн. – Возможно, он станет частью гибридной силовой установки либо мы найдем ему замену».