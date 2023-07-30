Обновлённый Mercedes-Benz V-Class, рестайлинговый седан Hyundai Elantra N и пикап Mitsubishi L200 нового поколения: главное за неделю

Обновлённый Mercedes-Benz V-Class, рестайлинговый седан Hyundai Elantra N и пикап Mitsubishi L200 нового поколения: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
Представляем пять самых главных автомобильных новостей прошедшей недели. Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: Mercedes-Benz обновил вэны V-Class и Vito, Hyundai представил обновлённый седан Elantra N, Mitsubishi показала L200 нового поколения, Ford выпустил трековый Mustang с V8, а Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tS.
Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito
Семейство вэнов Mercedes-Benz полностью обновилось. Их можно узнать по более выразительному дизайну, в том числе другой решетке радиатора и бамперам, а также салону. Для EQV, V-Class и кемпера V-Class Marco Polo впервые доступны два широкоформатных дисплея, а для коммерческих eVito и Vito — сервопривод двери багажника. Заодно всем моделям пересмотрели оснащение, а также улучшили работу ассистирующих систем. Визуально отличить машины от дореформенных можно по резко очерченной решетке радиатора и новым бамперам, а также затемненным фонарям и колесам другого дизайна.
Представлен обновлённый седан Hyundai Elantra N
Hyundai показал обновлённые Elantra N и Elantra N Line. Обе машины получили измененную внешность, плюс N Line пересмотрели гамму двигателей. Теперь седан можно купить не только с турбомотором 1.6 T-GDI, но и с гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 1.6. Агрегат у Elantra N остался прежний — «турбочетверка» 2.0 T-GDI мощностью 280 лошадиных сил и 392 Нм крутящего момента. В стандартное оснащение Elantra N входят дифференциал повышенного трения, а также режимы N Grin Shift, N Power Shift и N Track Sense Shift.
Представлен Mitsubishi L200 нового поколения
Компания Mitsubishi представила пикап L200 шестого поколения. L200, также известный как Triton, со сменой поколения сохранил рамную конструкцию, но рама теперь новая — она прочнее и жестче, чем у предшественника. Кроме того, пикап преобразился и обзавелся новым более мощным дизельным двигателем. А вот модные опции, вроде цифровой панели приборов и сенсорного блока управления климат-контролем, Тритону не положены. Новый L200/Triton по всем параметрам превосходит модель пятого поколения — он выше, длиннее и шире, увеличилось и расстояние между осями.
Ford представил «тёмную лошадку»: трековый Mustang с V8
Представлен ещё один гоночный Ford Mustang для нового монокубка Mustang Challenge. Спорткар построен на базе топового Mustang Dark Horse, оснащен V8 5.0 семейства Coyote, механической коробкой передач и задним дифференциалом. Вдобавок на машине стоит каркас безопасности, регулируемые стабилизаторы, амортизаторы Multimatic DSSV, а также гоночная АБС и тормоза Brembo. У обычного Mustang Dark Horse последние тоже есть, но только на задней оси. Трековая машина отличается буксировочными крюками, усиленными площадками под домкраты и скобами на днище для крепления.
Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tS
Компания Subaru представила «подогретое» купе BRZ tS. От стандартного спорткара его отличает внешний и внутренний декор, перенастроенная подразделением STI подвеска, а также тормоза Brembo с золотистыми суппортами. Основана версия на комплектации Limited. Это означает, что штатно автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, улучшенной аудиосистемой с двухканальным усилителем и дифференциалом Torsen. Вместо штатных амортизаторов тут стоят стойки Hitachi с калибровками STI. Они увеличивают остроту реакций и отзывчивость.