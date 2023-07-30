Обновлённый Mercedes-Benz V-Class, рестайлинговый седан Hyundai Elantra N и пикап Mitsubishi L200 нового поколения: главное за неделю

Семейство вэнов Mercedes-Benz полностью обновилось. Их можно узнать по более выразительному дизайну, в том числе другой решетке радиатора и бамперам, а также салону. Для EQV, V-Class и кемпера V-Class Marco Polo впервые доступны два широкоформатных дисплея, а для коммерческих eVito и Vito — сервопривод двери багажника. Заодно всем моделям пересмотрели оснащение, а также улучшили работу ассистирующих систем. Визуально отличить машины от дореформенных можно по резко очерченной решетке радиатора и новым бамперам, а также затемненным фонарям и колесам другого дизайна.