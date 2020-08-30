Обновлённые Porsche Panamera, Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport: главное за неделю

Skoda раскрыла линейку моторов для российской Octavia
В российском офисе Skoda поделились подробностями о моторах для новой Octavia, премьера которой состоится 16 сентября в Москве. В линейку войдут три бензиновых двигателя, причём 1,4-литровая «турбочетвёрка» отныне будет работать в паре с «автоматом» Aisin вместо прежнего «робота» DSG. В гамму новой Skoda Octavia входят «атмосферник» объёмом 1,6 литра (110 сил), турбомотор 1.4 (150 сил) и двухлитровый агрегат с турбонаддувом мощностью 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», турбированный 1.4 TSI – с шестиступенчатой «механикой» либо восмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin, а топовый 2.0 TSI – с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG.
Обновленная Porsche Panamera: пересмотренная моторная гамма и новый гибрид
Семейство Porsche Panamera пережило плановое обновление после дебюта в 2016 году. В то время как внешние новшества свелись к косметическим изменениям, моторная гамма и оснащение подверглись значительной модернизации. Список модификаций теперь венчает Turbo S, пришедшая на смену прежней Turbo. В новой «топовой» версии 4,0-литровый V8 форсировали на 80 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента – теперь он выдает 630 сил и 820 Нм момента. Под увеличенную мощность «подогнали» трехкамерную пневмоподвеску, которая получила новые настройки. Обновленные Panamera и Panamera 4 теперь оснащены 2,9-литровым V6, развивающим 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Мотор заменил более объемный 3,0-литровый двигатель с аналогичными характеристиками.
Range Rover Evoque стал дизельным гибридом
Компания Land Rover рассекретила кроссовер Evoque 2021 модельного года. Среди новшеств – «умеренно»-гибридные силовые установки на базе дизельного двигателя Ingenium, новая мультимедийная система и роскошная комплектация Autobiorgraphy. В версии D165 силовая установка на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового дизеля с 48-вольтовым электрическим «довеском» выдает 163 лошадиных силы и 380 Нм крутящего момента. Такому Evoque по умолчанию положен передний привод. Полный доступен только в сочетании с опциональным восьмиступенчатым автоматом. Во втором варианте с шильдиком D200 установка развивает 204 лошадиных силы и 430 Нм момента. Такой «умеренный» гибрид доступен только с автоматической трансмиссией и приводом на четыре колеса.
Land Rover Discovery Sport получил новые двигатели и мультимедиа
В Великобритании начались продажи обновлённых кроссоверов Land Rover Discovery Sport. У модели пересмотрена гамма дизельных двигателей, плюс обновлена мультимедиа и добавлена новая бензиновая версия с 290-сильным турбомотором и приставкой Black в названии. Базовая дизельная «четверка» на Land Rover Discovery Sport прибавила в отдаче и вместо 150 лошадиных сил развивает 163 (момент остался прежним и составялет 380 Нм). Поменялся и индекс: было D150, стало D165. Модификация D180 отныне носит обозначение D200 и оснащается дизелем Ingenium мощностью 204 силы (430 Нм), а не 180. Младший агрегат сочетается с ручной или автоматической коробкой передач, старший — только с автоматом. Как и прежде, полноприводные Discovery Sport оборудованы системой MHEV.
Jeep показал новые фотографии Grand Wagoneer
Компания Jeep опубликовала новые тизеры Wagoneer/Grand Wagoneer и подтвердила предположение о том, что 3 сентября покажут не серийный внедорожник, а всего лишь концепт. На это намекал и излишне роскошный интерьер, и подсвеченное названием модели на передке. Новая порция фотографий позволяет рассмотреть компоновку салона внедорожника. Посадочная формула Wagoneer/Grand Wagoneer, которые будут доступны исключительно с тремя рядами сидений, определяется как 2+2+3, то есть посередине будут два капитанских кресла, разделенные широкой консолью, сзади — отформованный под трех пассажиров диван. Помимо этого, модели достанется огромная панорамная крыша и декорированные металлом (или пластиком с металлическим эффектом) торцы передней панели с выгравированными очертаниями машины.