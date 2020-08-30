Обновлённые Porsche Panamera, Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport: главное за неделю

Компания Jeep опубликовала новые тизеры Wagoneer/Grand Wagoneer и подтвердила предположение о том, что 3 сентября покажут не серийный внедорожник, а всего лишь концепт. На это намекал и излишне роскошный интерьер, и подсвеченное названием модели на передке. Новая порция фотографий позволяет рассмотреть компоновку салона внедорожника. Посадочная формула Wagoneer/Grand Wagoneer, которые будут доступны исключительно с тремя рядами сидений, определяется как 2+2+3, то есть посередине будут два капитанских кресла, разделенные широкой консолью, сзади — отформованный под трех пассажиров диван. Помимо этого, модели достанется огромная панорамная крыша и декорированные металлом (или пластиком с металлическим эффектом) торцы передней панели с выгравированными очертаниями машины.