Новый BMW M8, AMG-версия универсала CLA Shooting Brake и Audi A6 allroad нового поколения: главное за неделю

Совет директоров концерна Fiat Chrysler Automobiles вчера вечером принял решение немедленно отозвать свое предложение о слиянии с Groupe Renault. В официальном сообщении руководство FCA говорит о неблагоприятной политической ситуации во Франции, а западные издания считают, что акционерам Renault не удалось договориться с Nissan. Руководство FCA по-прежнему уверено в обоснованности и рациональности предложения, а также сбалансированности сроков и условий, которые учитывали интересы обеих сторон. Компания благодарит Groupe Renault и партнеров по альянсу — Nissan и Mitsubishi — за конструктивное участие в переговорах, но считает, что политическая ситуация во Франции не благоприятствует завершению сделки. В связи с этим FCA намерено занять «реализацией независимой стратегии».