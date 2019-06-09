Новый BMW M8, AMG-версия универсала CLA Shooting Brake и Audi A6 allroad нового поколения: главное за неделю

Представлена BMW M8
Компания BMW представила сразу четыре версии M8: базовые варианты купе и кабриолета, а также их экстремальные модификации Competition. Всю техническую начинку для самой дорогой «эмки», в том числе полноприводную трансмиссию M xDrive с возможностью отключения привода передней оси, позаимствовали у седана M5. Внешне BMW M8 отличается от гражданских «восьмёрок» бамперами с увеличенными воздухозаборниками, расширенными колёсными арками, более крупными «жабрами» в передних крыльях, зеркалами и небольшим спойлером на крышке багажника. В базе у купе уже есть карбоновая крыша. В салоне появился другой руль и селектор КПП.
Универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake обзавелся AMG-версией
«Бюджетное» семейство Mercedes-AMG с индексом 35 пополнилось новой моделью — CLA 35 4Matic Shooting Brake. Технически универсал ничем не отличает от представленного ранее седана: та же «турбочетверка» на 306 сил и полный привод с электромеханической муфтой подключения задней оси. От гражданской версии CLA 35 4Matic Shooting Brake отличается увеличенной жесткостью кузова на кручение: впереди установлены две диагональные распорки, а под двигателем — алюминиевая панель. В подвеске заменены рычаги, пружины и амортизаторы, которые за доплату могут быть электронноуправляемыми. Двигатель — 2,0-литровый турбомотор (306 сил и 400 Нм момента) — совмещен с семиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.
Новый Audi A6 allroad стал мягким гибридом
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 allroad четвертого поколения. Новинка уже в базе получила адаптивную пневмоподвеску с особыми калибровками и несколько ездовых профилей, от которых зависит дорожный просвет автомобиля. Главное визуальное отличие A6 allroad от обычного A6 Avant — пластиковый обвес по периметру автомобиля. Колесные арки изначально выкрашены в серый, но за доплату могут быть выполнены в цвет кузова или окрашены в глянцевый черный цвет. Решетка радиатора с алюминиевыми вертикальными прутьями — как у последних кроссоверов Audi. Отделка сидений может быть комбинированной (ткань/кожа) или из перфорированной кожи Valcona.
Группа FCA отказалась от слияния с Renault
Совет директоров концерна Fiat Chrysler Automobiles вчера вечером принял решение немедленно отозвать свое предложение о слиянии с Groupe Renault. В официальном сообщении руководство FCA говорит о неблагоприятной политической ситуации во Франции, а западные издания считают, что акционерам Renault не удалось договориться с Nissan. Руководство FCA по-прежнему уверено в обоснованности и рациональности предложения, а также сбалансированности сроков и условий, которые учитывали интересы обеих сторон. Компания благодарит Groupe Renault и партнеров по альянсу — Nissan и Mitsubishi — за конструктивное участие в переговорах, но считает, что политическая ситуация во Франции не благоприятствует завершению сделки. В связи с этим FCA намерено занять «реализацией независимой стратегии».
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей. Его будут устанавливать на модели с индексом 45 — A 45 и CLA 45 Shooting Brake. Новый двигатель носит индекс M 139, имеет рабочий объём два литра и в базовой модификации выдаёт 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Отдача S-варианта составляет 421 силу и 500 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне 5000-5250 оборотов в минуту). Отсечка находится на 7200 оборот в минуту. Для сравнения, предыдущий агрегат M 133 довольствовался 381 лошадиной силой и 475 Нм момента.