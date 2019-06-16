Кроссовер Mercedes-Benz GLB, седан Bentley Flying Spur нового поколения и универсал BMW 3-й серии: главное за неделю

В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер — семиместный GLB. Он построен на платформе нынешнего A-Class и ориентирован на семьи с детьми и людей, ведущих активный образ жизни. В арсенале новинки есть два бензиновых и два дизельных двигателя, а также опциональный внедорожный пакет Off-Road Engineering с особым режимом работы управляющей электроники и фар. Mercedes-Benz GLB построен на той же платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом, что и A-Class, и GLA. Полный привод 4Matic с электромеханической муфтой — опция. Особенность дизайна — угловатый кузов и короткие свесы. В отличие от старшего GLC тут есть возможность установки третьего ряда сидений: в двух раздельных креслах могут поместиться пассажиры ростом до 1,68 метра.