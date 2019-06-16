Кроссовер Mercedes-Benz GLB, седан Bentley Flying Spur нового поколения и универсал BMW 3-й серии: главное за неделю

Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннеса
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час). На автодроме Dekra Lausitzring недалеко от Дрездена гонщица Джессика Хокинс смогла показать среднее время 6,29 секунды. Вторая версия экстремальной газонокосилки Honda Mean Mower построена вокруг индивидуально спроектированного стального шасси с кузовом от мини-трактора Honda HF 2622. Место стандартного двигателя в ней занимает литровая рядная «четверка» от супербайка CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы. Масса рамы и двигателя — 69,1 килограмма.
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus
Ульяновский автомобильный завод будет использовать наработки проекта «Кортеж» для своего нового внедорожника. От «Аурусов» ему достанется в том числе архитектура гибридной силовой установки, подтвердил изданию RNS представитель Sollers. При создании платформы нового УАЗа планируется использовать опыт, полученный при разработке машин семейства Aurus: речь идет об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и архитектуры гибридной силовой установки. По предварительной информации, у внедорожника будут бензиновые и битопливные четырехцилиндровые агрегаты в атмосферных и турбированных вариантах.
У Mercedes-Benz появился семиместный кроссовер для выездов на природу
В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер — семиместный GLB. Он построен на платформе нынешнего A-Class и ориентирован на семьи с детьми и людей, ведущих активный образ жизни. В арсенале новинки есть два бензиновых и два дизельных двигателя, а также опциональный внедорожный пакет Off-Road Engineering с особым режимом работы управляющей электроники и фар. Mercedes-Benz GLB построен на той же платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом, что и A-Class, и GLA. Полный привод 4Matic с электромеханической муфтой — опция. Особенность дизайна — угловатый кузов и короткие свесы. В отличие от старшего GLC тут есть возможность установки третьего ряда сидений: в двух раздельных креслах могут поместиться пассажиры ростом до 1,68 метра.
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения. Новинка переехала на платформу Porsche Panamera, получила адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов и стала первой моделью марки с полноуправляемым шасси. Внешность нового Bentley Flying Spur выполнена в стиле купе Continental GT. Четырехдверный гранд-турер построен на платформе MSB от Porsche Panamera и по размерам немного превзошел предшественника. В частности, колесная база здесь на 130 миллиметров длиннее, чем прежде, что позволило увеличить пространство на заднем ряду. Фирменная эмблема Flying B на капоте не только выдвигается, но и подсвечивается в такт приветственной световой анимации при приближении владельца к автомобилю.
Представлен новый универсал BMW 3 серии
Компания BMW представила универсал «третьей серии» нового поколения (G20). Автомобиль дебютировал спустя восемь месяцев после премьеры седана – его показали в октябре прошлого года на Парижском автосалоне. Габаритная длина универсала составляет 4709 миллиметров, ширина – 1827 миллиметров, высота – 1440 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2851 миллиметра. Таким образом, новинка по сравнению с предшественником стала длиннее на 76 миллиметров, шире на 16 миллиметров и выше на 11 миллиметров. Расстояние между осями стало больше на 41 миллиметр. Также на 43 и 21 миллиметра была увеличена передняя и задняя колея соответственно.