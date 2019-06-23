Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:00

Атмосферные Porsche, четырёхдверная «восьмёрка» BMW и Kia Seltos: главное за неделю

Пять самых важных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: парочка атмосферных Porsche, обновлённый Lexus GX, BMW 8-й серии Gran Coupe, Lada XRay Cross с вариатором и кроссовер Kia Seltos.

Porsche вернула спорткарам Boxster и Cayman атмосферную «шестерку»

Компания Porsche представила экстремальные версии 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Их оснастили безнаддувным оппозитным мотором, в то время как для базовых моделей доступна только «турбочетверка». Оппозитный атмосферный двигатель объемом 4,0 литра выдает 420 лошадиных сил (420 Нм) и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. С таким силовым агрегатом 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 разгоняются до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость Boxster Spyder составляет 301 километра в час против 304 километров в час у Cayman GT4.

Lexus поделился первой фотографией обновленного GX

Внедорожник Lexus GX пережил рестайлинг впервые за пять лет. Внешний вид модели привели в соответствие с нынешним корпоративным стилем бренда. Главное отличие от дореформенного GX – это новая радиаторная решетка с узором, составленным из многочисленных L-образных элементов, а также модернизированная оптика с аналогичным рисунком. Кроме того, внедорожник уже в «базе» оснастили современными системами безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков) и парой дополнительных USB-разъемов.

BMW 8-Series обзавелась четырехдверной версией

BMW официально представила третий вариант 8-Series — купеобразный седан Gran Coupe с безрамочными дверьми. Такая «восьмерка» оказалась заметно больше купе и кабриолета. Новинка построена на удлиненной на 231 миллиметр колесной базе. Расстояние между осями автомобиля составляет 3023 миллиметров, что всего лишь на 47 миллиметров меньше, чем у флагмана BMW 7-Series. Относительно купе четырехдверная «восьмерка» на 201 миллиметр длиннее, на 30 миллиметров шире и на 61 миллиметр выше. Увеличившиеся габариты сказались на весе: 8 Series Gran Coupe на 70 килограммов тяжелее варианта с двумя дверьми.

АвтоВАЗ начал выпускать Lada XRay Cross с вариатором

Стартовало производство XRay Cross с новой бесступенчатой коробкой с функцией имитации ручного режима переключения передач. Пару вариатору составит 1,6-литровый мотор тольяттинской сборки. До сих пор Cross-версия модели XRay была доступна с безальтернативным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил в сочетании с «механикой». Модель на сегодняшний день стоит от 754 900 до 913 900 рублей. Вскоре появится модификация с мотором меньшего объема с отдачей 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией. Цены на такой «Икс-Рей» в компании пообещали назвать в ближайшее время.

Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России

Глобальные продажи компактного кроссовера Kia Seltos начнутся во второй половине 2019 года, а на российском рынке новинка появится в следующем году. Как сообщает пресс-служба Kia, для глобального Seltos предусмотрены три мотора: бензиновый с наддувом 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильный «атмосферник» объемом 2 литра, а также 1,6-литровый дизель, который выдает 136 сил. В зависимости от рынка кроссовер получит семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями, шестидиапазонный автомат либо вариатор. Двигатели и трансмиссии, с которыми Seltos приедет в Россию, рассекретят ближе к старту продаж.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...