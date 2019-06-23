Атмосферные Porsche, четырёхдверная «восьмёрка» BMW и Kia Seltos: главное за неделю

Porsche вернула спорткарам Boxster и Cayman атмосферную «шестерку»
Компания Porsche представила экстремальные версии 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Их оснастили безнаддувным оппозитным мотором, в то время как для базовых моделей доступна только «турбочетверка». Оппозитный атмосферный двигатель объемом 4,0 литра выдает 420 лошадиных сил (420 Нм) и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. С таким силовым агрегатом 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 разгоняются до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость Boxster Spyder составляет 301 километра в час против 304 километров в час у Cayman GT4.
Lexus поделился первой фотографией обновленного GX
Внедорожник Lexus GX пережил рестайлинг впервые за пять лет. Внешний вид модели привели в соответствие с нынешним корпоративным стилем бренда. Главное отличие от дореформенного GX – это новая радиаторная решетка с узором, составленным из многочисленных L-образных элементов, а также модернизированная оптика с аналогичным рисунком. Кроме того, внедорожник уже в «базе» оснастили современными системами безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков) и парой дополнительных USB-разъемов.
BMW 8-Series обзавелась четырехдверной версией
BMW официально представила третий вариант 8-Series — купеобразный седан Gran Coupe с безрамочными дверьми. Такая «восьмерка» оказалась заметно больше купе и кабриолета. Новинка построена на удлиненной на 231 миллиметр колесной базе. Расстояние между осями автомобиля составляет 3023 миллиметров, что всего лишь на 47 миллиметров меньше, чем у флагмана BMW 7-Series. Относительно купе четырехдверная «восьмерка» на 201 миллиметр длиннее, на 30 миллиметров шире и на 61 миллиметр выше. Увеличившиеся габариты сказались на весе: 8 Series Gran Coupe на 70 килограммов тяжелее варианта с двумя дверьми.
АвтоВАЗ начал выпускать Lada XRay Cross с вариатором
Стартовало производство XRay Cross с новой бесступенчатой коробкой с функцией имитации ручного режима переключения передач. Пару вариатору составит 1,6-литровый мотор тольяттинской сборки. До сих пор Cross-версия модели XRay была доступна с безальтернативным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил в сочетании с «механикой». Модель на сегодняшний день стоит от 754 900 до 913 900 рублей. Вскоре появится модификация с мотором меньшего объема с отдачей 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией. Цены на такой «Икс-Рей» в компании пообещали назвать в ближайшее время.
Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России
Глобальные продажи компактного кроссовера Kia Seltos начнутся во второй половине 2019 года, а на российском рынке новинка появится в следующем году. Как сообщает пресс-служба Kia, для глобального Seltos предусмотрены три мотора: бензиновый с наддувом 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильный «атмосферник» объемом 2 литра, а также 1,6-литровый дизель, который выдает 136 сил. В зависимости от рынка кроссовер получит семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями, шестидиапазонный автомат либо вариатор. Двигатели и трансмиссии, с которыми Seltos приедет в Россию, рассекретят ближе к старту продаж.