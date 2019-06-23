Атмосферные Porsche, четырёхдверная «восьмёрка» BMW и Kia Seltos: главное за неделю

BMW официально представила третий вариант 8-Series — купеобразный седан Gran Coupe с безрамочными дверьми. Такая «восьмерка» оказалась заметно больше купе и кабриолета. Новинка построена на удлиненной на 231 миллиметр колесной базе. Расстояние между осями автомобиля составляет 3023 миллиметров, что всего лишь на 47 миллиметров меньше, чем у флагмана BMW 7-Series. Относительно купе четырехдверная «восьмерка» на 201 миллиметр длиннее, на 30 миллиметров шире и на 61 миллиметр выше. Увеличившиеся габариты сказались на весе: 8 Series Gran Coupe на 70 килограммов тяжелее варианта с двумя дверьми.