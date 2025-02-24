Появились подробности о судьбе марки Xcite: машинокомплектов осталось мало

Появились подробности о судьбе марки Xcite: машинокомплектов осталось малоИнсайдеры утверждают, что «нет ни одного признака возможной поставки новых комплектов»
Слухи о том, что компания Chery теряет интерес к производству на «Автозаводе Санкт-Петербург» — под такой вывеской сейчас работает бывшая площадка Nissan, — появились еще в прошлом году. В начале 2025-го «Русский автомобиль» писал, что на территории предприятия скопилось большое количество Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8, которые ждут отгрузки в дилерские центры. Тогда же появилась информация, что Chery может отгрузить заводу от пяти до десяти тысяч машинокомплектов, после чего выпуск этих автомобилей свернут.
Согласно скорректированному производственному плану, за 2025 год «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит всего 6,5 тысячи автомобилей, о чем писала газета «Ведомости». В 2024-м предприятие тоже выпустило меньше машин, чем было запланировано: изначальный план предусматривал 25 тысяч автомобилей, затем планку понизили до 20 тысячи, а в итоге с конвейера сошло 16,5 тысячи машин.
Одной из причин, по которой «Автозавод Санкт-Петербург» в 2025-м произведет в 2,5 раза меньше автомобилей, могут быть невысокие продажи Xcite — по данным «Автостат-инфо», за весь пошлый год в стране реализовали чуть более 5,5 тысячи этих автомобилей.
Модельный ряд Xcite состоит из двух кроссоверов, X-Cross 7 и X-Cross 8, оба они являются аналогами существующих моделей «восточного партнера», название которого в Xcite по понятным причинам не называют (хотя секрета в этом нет). Ранее на бывшей площадке Nissan собирались выпускать кроссоверы FAW под маркой Lada, но это сотрудничество оказалось тупиковым: была выпущена только одна партия из 170 машин, после чего партнерство свернули.
Источники «Русского автомобиля» настаивают, что вместо «китайцев» на заводе готовы выпускать «импортозамещенные» автомобили Renault под маркой Xcite.