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Опубликовано 24 февраля 2025, 12:47
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Появились подробности о судьбе марки Xcite: машинокомплектов осталось мало

Инсайдеры утверждают, что «нет ни одного признака возможной поставки новых комплектов»
Сколько еще автомобилей Xcite выпустит бывший завод Nissan. Подробности о судьбе российской марки, запущенной в прошлом году, выяснил телеграм-канал «Русский автомобиль». Утверждается, что на петербургском предприятии осталось всего 1−1,5 тысячи машинокомплектов при заявленном производственном плане в 6,5 тысячи автомобилей до конца 2025 года. То есть комплектов хватит примерно на три месяца. Эта информация носит неофициальный характер — автор канала отмечает, что «даже многие работники завода не в курсе, что будет дальше».
Появились подробности о судьбе марки Xcite: машинокомплектов осталось мало
© Xcite
Лиза Будрина

Слухи о том, что компания Chery теряет интерес к производству на «Автозаводе Санкт-Петербург» — под такой вывеской сейчас работает бывшая площадка Nissan, — появились еще в прошлом году. В начале 2025-го «Русский автомобиль» писал, что на территории предприятия скопилось большое количество Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8, которые ждут отгрузки в дилерские центры. Тогда же появилась информация, что Chery может отгрузить заводу от пяти до десяти тысяч машинокомплектов, после чего выпуск этих автомобилей свернут.

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Согласно скорректированному производственному плану, за 2025 год «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит всего 6,5 тысячи автомобилей, о чем писала газета «Ведомости». В 2024-м предприятие тоже выпустило меньше машин, чем было запланировано: изначальный план предусматривал 25 тысяч автомобилей, затем планку понизили до 20 тысячи, а в итоге с конвейера сошло 16,5 тысячи машин.

Одной из причин, по которой «Автозавод Санкт-Петербург» в 2025-м произведет в 2,5 раза меньше автомобилей, могут быть невысокие продажи Xcite — по данным «Автостат-инфо», за весь пошлый год в стране реализовали чуть более 5,5 тысячи этих автомобилей.

Модельный ряд Xcite состоит из двух кроссоверов, X-Cross 7 и X-Cross 8, оба они являются аналогами существующих моделей «восточного партнера», название которого в Xcite по понятным причинам не называют (хотя секрета в этом нет). Ранее на бывшей площадке Nissan собирались выпускать кроссоверы FAW под маркой Lada, но это сотрудничество оказалось тупиковым: была выпущена только одна партия из 170 машин, после чего партнерство свернули.

Источники «Русского автомобиля» настаивают, что вместо «китайцев» на заводе готовы выпускать «импортозамещенные» автомобили Renault под маркой Xcite.