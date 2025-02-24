Появились подробности о судьбе марки Xcite: машинокомплектов осталось мало

Согласно скорректированному производственному плану, за 2025 год «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит всего 6,5 тысячи автомобилей, о чем писала газета «Ведомости». В 2024-м предприятие тоже выпустило меньше машин, чем было запланировано: изначальный план предусматривал 25 тысяч автомобилей, затем планку понизили до 20 тысячи, а в итоге с конвейера сошло 16,5 тысячи машин.

Одной из причин, по которой «Автозавод Санкт-Петербург» в 2025-м произведет в 2,5 раза меньше автомобилей, могут быть невысокие продажи Xcite — по данным «Автостат-инфо», за весь пошлый год в стране реализовали чуть более 5,5 тысячи этих автомобилей.