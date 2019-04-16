Lada XRay оснастят вариатором

Вариатор Jatco будет работать в паре с 1,6-литровым «реношным» двигателем, который в паре с обычной «механикой» предлагался для Lada XRay до 2016 года, когда такую силовую установку убрали из линейки. Ранее агрегат выдавал 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, но теперь отдача увеличена до 113 сил и 152 Нм.