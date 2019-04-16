Lada XRay оснастят вариатором

Вариатор Jatco будет работать в паре с 1,6-литровым «реношным» двигателем, который в паре с обычной «механикой» предлагался для Lada XRay до 2016 года, когда такую силовую установку убрали из линейки. Ранее агрегат выдавал 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, но теперь отдача увеличена до 113 сил и 152 Нм.
Первые тестовые экземпляры «ИксРэя» с бесступенчатой трансмиссией были собраны еще в ноябре прошлого года. Эта же коробка уже устанавливается на Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City.
Сейчас серийные Lada XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой передач. В феврале 2018-го «АвтоВАЗ» подготовил модернизированный вариант «робота», который получил так называемый «ползущий режим», когда движение начинается сразу же после отпускания тормоза.
Хэтчбек доступен с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Начальная цена без учета скидок — 609 900 рублей.