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19:49

Lada XRay оснастят вариатором

В России сертифицировали хэтчбек с бесступенчатой трансмиссией Jatco

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на хэтчбек Lada XRay с вариатором. Документ вступит в силу 6 мая этого года, однако по данным газеты «Авторевю» продажи таких автомобилей начнутся не раньше августа. К концу года такую же трансмиссию должна получить «Веста».
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Вариатор Jatco будет работать в паре с 1,6-литровым «реношным» двигателем, который в паре с обычной «механикой» предлагался для Lada XRay до 2016 года, когда такую силовую установку убрали из линейки. Ранее агрегат выдавал 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, но теперь отдача увеличена до 113 сил и 152 Нм.

Первые тестовые экземпляры «ИксРэя» с бесступенчатой трансмиссией были собраны еще в ноябре прошлого года. Эта же коробка уже устанавливается на Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City.

«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей

Сейчас серийные Lada XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой передач. В феврале 2018-го «АвтоВАЗ» подготовил модернизированный вариант «робота», который получил так называемый «ползущий режим», когда движение начинается сразу же после отпускания тормоза.

Хэтчбек доступен с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Начальная цена без учета скидок — 609 900 рублей.

Источник: Росстандарт
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