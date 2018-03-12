Это будет завтра: машины из будущего

Мы живем в удивительное, но достаточно грустное время – на наших глазах автомобильный мир окончательно преображается из аналогового в цифровой: двигатели внутреннего сгорания капитулируют перед электромоторами, а основные функции водителя берет на себя компьютер. Да и понятие «персональный автомобиль» постепенно становится эфемерным. Как будут выглядеть автомобили завтрашнего дня – на этот вопрос отвечают шесть самых ярких концепт-каров Женевского автосалона 2018 года, для большинства из которых понятие «водитель» отсутствует в принципе.

Если говорить о концептах, которые станут серийными в самом ближайшем будущем, то самой эффектной (и неожиданной) новинкой автосалона стал электрический универсал повышенной проходимости Mission E Cross Turismo от Porsche. Что это такое? Более практичная версия концепт-кара Mission E 2015 года. Несмотря на отсутствие привычных для Porsche турбированных двигателей внутреннего сгорания, характеристики у Cross Turismo достойные: 3,5 секунды до «сотни» и 250 километров в час «максималки».

Большое внимание при создании Mission E Cross Turismo уделено дальнобойности: чтобы «заправить» машину на 100 километров пути, достаточно подключить ее к сети на станции быстрой зарядки всего на 4 минуты! Не забыли и про комфорт пассажиров: у каждого из них индивидуальное кресло с множеством настроек, а у переднего имеется собственный полноценный экран – покруче того, что нынче предлагают в Ferrari. Плюс полный привод, большой дорожный просвет и зубастые шины. Что из этого попадет на конвейер пока непонятно – скорее всего, все, кроме колес.

В фольксвагеновской концептуальной линейке I.D. пополнение – компанию хэтчбеку, фургону и кроссоверу теперь составит крупный (длина – 5163 миллиметра) седан, которому дали имя I.D. Vizzion. От своих собратьев он отличается не только габаритами и формой кузова, но и отсутствием руля – I.D. Vizzion обладает автопилотом пятой степени автономности. Силовая установка, разумеется, электрическая.

«Полного бака» I.D. Vizzion хватит на 665 километров пути. Чтобы пассажиры не скучали в поездке, есть система дополненной реальности, работающая в паре с очками Microsoft HoloLens. Ну а если желания шарить по интернету или смотреть фильмы нет, то можно послушать любимую музыку в адаптированном под конкретного человека кресле – машина способна запоминать лица пассажиров, их анатомические особенности, любимую температуру и многое другое. Если верить промо-ролику, в I.D. Vizzion безопасно самостоятельно передвигаться может даже ребенок школьного возраста.

Мы уже имели возможность оценить работу автопилота Renault во время тест-драйва концепт-кара Symbioz (https://motor.ru/testdrives/symbioz.htm). Представленный в Женеве прототип EZ-GO – это следующий этап развития той же идеи: он тоже передвигается сам (4 уровень автономности), но представляет собой не персональный автомобиль, а своеобразный сервис, который в будущем может конкурировать с метро и автобусами.

Автономные автомобили EZ-GO можно будет вызвать на специальные станции через приложение для смартфона. На этих станциях они будут забирать группы людей, которым нужно ехать примерно в одном направлении. Скорость электрокара будет ограничена «городскими» 50 километрами в час. Удастся ли Renault воплотить эту идею в жизнь и появятся ли в городах самоуправляемые электрические маршрутки – узнаем в течение ближайших 15 лет.

Концепт Pop.Up, разработанный Italdesign совместно с Airbus, показали в Женеве еще год назад, но в 2018-ом он обрел свое лицо, «сделав пластику» в стиле автомобилей Audi. К тому же, за прошедший год Pop.Up нисколько не утратил своей актуальности: проблема перегруженности городов автомобилями остается, и было бы неплохо облегчить потоки на дорогах за счет подобных машин, которые могут быть и квадрокоптерами, и просто электрокарами.

Pop.Up представляет собой пассажирскую капсулу с двумя посадочными местами, которая может крепиться либо к четырехколесной платформе, либо к квадрокоптеру с четырьмя винтами. В обоих случаях управление осуществляется без участия человека, а энергия берется из аккумуляторных батарей. Pop.Up – это не персональный транспорт, а идея глобального каршеринга, в котором способ путешествия (по земле или по воздуху) зависит исключительно от выбранного клиентом тарифа и инфраструктуры.

Побыв очень странным концептуальным кроссовером и баснословно дорогим седаном Lagonda вновь становится образцом современных технологий и нового дизайнерского языка компании Aston Martin. Концепт Lagonda Vision не только дает представление о том, как будут выглядеть будущие машины британской марки, но и знаменует выход Aston Martin на «зеленую» дорожку – ведь перед нами электромобиль, да еще и с автопилотом 4 уровня автономности.

В серию новая Lagonda пойдет не раньше 2021 года. Как и концепт, машина будет обладать запасом хода около 640 километров, а также роскошным интерьером, где сейчас используются благородные материалы: керамика, кашемир, шелк, карбон. Во время активации автопилота передние сиденья концепта поворачиваются против хода (для более комфортного общения с пассажирами заднего ряда). Будет ли подобное решение реализовано на серийной «Лагонде» – скоро узнаем.

Итало-китайская компания Icona пока не особо известна (единственный ее более-менее громкий проект – суперкар Vulcano), но в будущем она может стать массовым производителем «бескомпромиссных гостиных на колесах» – именно так позиционируется концепт-кар Nucleus, обладающий системой автопилота пятого уровня. То есть, не требующий никакого участия человека.

В машине длиной 5,25 метра и высотой более двух метров нет ни руля, ни педалей, зато есть два комфортабельных кресла, столик, который может трансформироваться в диван, а также полноценная панорамная крыша. Восседает Nucleus на 26-дюймовых колесах. Информации о том, когда автомобиль может стать серийным, пока нет. Не исключено, что проект вообще продадут сторонней компании. \m

Электрокары, которые уедут действительно далеко Машины на электротяге с самым большим запасом хода

Иллюстрации: Motor.ru