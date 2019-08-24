Изучаем эскизы нового шеф-дизайнера Koenigsegg

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. У нас были странички, посвященные фотографии, путешествиям и субкультурам, а в последнее время мы пристально следим за личными аккаунтами автомобильных дизайнеров. Например, недавно мы рассмотрели, что рисует в свободное время дизайнер Bentley, затем изучили работы его коллеги из Kia, а потом заглянули в черновики дизайнера марки Skoda... А потом пришла неожиданная и весьма любопытная новость.
Один из самых авторитетных автомобильных дизайнеров современности, Саша Селипанов, официально принят на должность директора по дизайну марки Koenigsegg! Саша Селипанов имеет русское происхождение, но не представляет российскую школу промышленного дизайна — он учился в США, а потом работал в группе Volkswagen. Он занимался, в частности, суперкаром Lamborghini Huracan и разработал дизайн гиперкара Bigatti Chiron. И сегодня мы заглянем в его инстаграм — sashaselipanov.
Саша Селипанов — не из тех дизайнеров-столпов, которые сегодня мыслят стратегически и разрабатывают стилистику брендов. Люк Донкервольке, Стив Маттин, Лоренс ван ден Акер, Вальтер де Сильва... Все они — гении на тренерской работе. А вот Селипанову удается одновременно быть авторитетным и известным, но при этом цениться именно в качестве создателя, а не директора дизайнерских подразделений.
В инстаграме дизайнера не так уж много эскизов, зато среди них попадается самая разная техника, а некоторые наброски больше всего напоминают черновики. Например, можно предположить, что картинке ниже действительно поисковые эскизы «Широна».
А вот этот скетч даже попал в официальный пресс-кит Bugatti (как правило всё, что публикуется под видом эскизов, создано уже после утверждения дизайна модели).
При этом встречаются и 3D-рендеры. Визуализация скромная, зато сами модели проработаны довольно тщательно. Например, вот этот эксперимент со стилем Ferrari:
Набросок гоночной Ferrari 330 P4, которая сильно повлияла на решение Селипанова стать автомобильным дизайнером.
А вот вольная (и довольно экстремальная!) трактовка фирменного стиля Lamborghini.
Ferrari F40 в нескольких линиях. Её трудно узнать... и трудно не узнать!
Констатируем, что теперь любой эскиз безумного суперкара, нарисованный Сашей Селипановым, имеет прямое отношение к его работе, поскольку ничего, кроме безумных суперкаров компания Koenigsegg не выпускает.
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