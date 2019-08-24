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8:30

Изучаем эскизы нового шеф-дизайнера Koenigsegg

Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. У нас были странички, посвященные фотографии, путешествиям и субкультурам, а в последнее время мы пристально следим за личными аккаунтами автомобильных дизайнеров. Например, недавно мы рассмотрели, что рисует в свободное время дизайнер Bentley, затем изучили работы его коллеги из Kia, а потом заглянули в черновики дизайнера марки Skoda... А потом пришла неожиданная и весьма любопытная новость.

Слева Кристиан фон Кёнигсегг, справа — Саша Селипанов

Один из самых авторитетных автомобильных дизайнеров современности, Саша Селипанов, официально принят на должность директора по дизайну марки Koenigsegg! Саша Селипанов имеет русское происхождение, но не представляет российскую школу промышленного дизайна — он учился в США, а потом работал в группе Volkswagen. Он занимался, в частности, суперкаром Lamborghini Huracan и разработал дизайн гиперкара Bigatti Chiron. И сегодня мы заглянем в его инстаграм — sashaselipanov.

Этот эскиз «Широна» создан с применением техники tape drawing, которая сегодня используется всё реже. Самые темные участки — эластичная черная лента.

После Bugatti Селипанов был приглашён в корейскую премиум-макру Genesis, где вместе с командой создал концепт-кары Essentia и Mint. С последним он тепло попрощался в своем инстаграме, опубликовав вот это черно-белое фото.

«Эмоциональный момент: этот малыш — мой последний проект в Genesis. Безмерно горжусь тем, чего наша команда достигла за два года совместной работы! Вперед к новым приключениям!»

Саша Селипанов — не из тех дизайнеров-столпов, которые сегодня мыслят стратегически и разрабатывают стилистику брендов. Люк Донкервольке, Стив Маттин, Лоренс ван ден Акер, Вальтер де Сильва... Все они — гении на тренерской работе. А вот Селипанову удается одновременно быть авторитетным и известным, но при этом цениться именно в качестве создателя, а не директора дизайнерских подразделений.

«Не вполне уверен, что это... Но скоро начнется гонка»

В инстаграме дизайнера не так уж много эскизов, зато среди них попадается самая разная техника, а некоторые наброски больше всего напоминают черновики. Например, можно предположить, что картинке ниже действительно поисковые эскизы «Широна».

А вот этот скетч даже попал в официальный пресс-кит Bugatti (как правило всё, что публикуется под видом эскизов, создано уже после утверждения дизайна модели).

При этом встречаются и 3D-рендеры. Визуализация скромная, зато сами модели проработаны довольно тщательно. Например, вот этот эксперимент со стилем Ferrari:

Набросок гоночной Ferrari 330 P4, которая сильно повлияла на решение Селипанова стать автомобильным дизайнером.

А вот вольная (и довольно экстремальная!) трактовка фирменного стиля Lamborghini.

Ferrari F40 в нескольких линиях. Её трудно узнать... и трудно не узнать!

Констатируем, что теперь любой эскиз безумного суперкара, нарисованный Сашей Селипановым, имеет прямое отношение к его работе, поскольку ничего, кроме безумных суперкаров компания Koenigsegg не выпускает.

Хотите предложить интересный инстаграм-аккаунт для нашей рубрики? Напишите о нем в комментариях.