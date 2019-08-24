Изучаем эскизы нового шеф-дизайнера Koenigsegg

Констатируем, что теперь любой эскиз безумного суперкара, нарисованный Сашей Селипановым, имеет прямое отношение к его работе, поскольку ничего, кроме безумных суперкаров компания Koenigsegg не выпускает.

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