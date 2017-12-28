Оцифровано: главные числа 2017 автомобильного года

В 2017 году «Мотор» написал для вас почти 3500 новостей и 330 статей, собрал 750 фотогалерей и выпустил десятки видеороликов. Этого нам показалось мало, и мы решили вспомнить самые главные цифры ушедшего года: от самого маленького отзыва и самых быстрых автомобилей, до бесполезных и интересных рекордов, а также чисел с двенадцатью нулями.

Ноль звезд — такую оценку впервые в своей истории выставила организация Euro NCAP по итогам краш-теста. Ни одной звезды не смог заработать хэтчбек Fiat Punto, хотя эксперты и утверждали, что за защиту пассажиров и детей автомобиль вполне мог бы получить две звезды, но отсутствие каких-либо электронных помощников водителю «поделило оценку на ноль».

Всего по одному автомобилю отозвали в этому году компании Porsche и Suzuki. Первая из них отправила в ремонт единственный российский экземпляр супергибрида 918 Spyder, а японцы решили заменить блок цилиндров на родстере Cappuccino 1996 года выпуска.

Всего за полторы секунды может разогнаться с нуля до 96 километров в час самый быстрый электрокарт в мире (он даже быстрее любых суперкаров). Карт построен канадской фирмой Daymak и оснащен необычной силовой установкой, состоящей из 14-сильного электромотора и 12 турбовентиляторов. Четыре из них создают 60 килограммов тяги и помогают разгонять машину, а еще восемь генерируют... подъемную силу, снижая вес карта с 200 до 100 килограммов во время ускорения.

Намного меньше четырех секунд требуется самому быстрому внедорожнику в мире — Lamborghini Urus — для ускорения до ста километров в час. Ближе всего к нему подобрались 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk и 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S, которые проделывают это же упражнение за 3,7 и 3,8 секунды соответственно.

Всего шесть с небольшим минут потратили 1360-сильный китайский электрогиперкар Nio EP9 и Porsche 911 GT2 RS нового поколения, чтобы проехать «Северную петлю» Нюрбургринга. Они установили рекорды среди дорожных машин: «китаец» преодолел трек за 6 минут 45,9 секунды, а «немец» — за 6 минут 47,3 секунды.

К семи годам тюрьмы и штрафу в 400 тысяч долларов приговорили бывшего топ-менеджера американского подразделения Volkswagen Оливера Шмидта. Он был признан виновным в махинациях с уровнем выбросов CO2 автомобилей концерна. Это первый тюремный срок, вынесенный в рамках «дизельгейта».

В течение девяти месяцев подряд (по состоянию на ноябрь 2017 года) российский авторынок показывал рост продаж. В предпоследний месяц года было продано почти 151,3 тысячи автомобилей — на 15 процентов больше, чем в 2016-м. Всего за 11 месяцев продали 1 430 197 автомобилей (+11,7 процента).

Тринадцать часов непрерывно ехал на заднем колесе мопеда японец Масару Абе. За это время он преодолел свыше 500 километров, что заняло у него почти девять часов. На мопед была установлена специальная система дозаправки на ходу, а самому мотоциклисту из-за сильной боли в спине пришлось принимать болеутоляющие, не останавливаясь.

Всего двадцать секунд потребуется тягачу Tesla Semi, чтобы при полной загрузке 36-тонного прицепа разогнаться с нуля до 96 километров в час. «Пустой» грузовик проделает это же упражнение за пять секунд. Автомобиль начнут выпускать только в 2019 году, однако производитель уже принимает предоплату — на данный момент получено свыше 410 заказов. Учитывая размер предоплаты (20 тысяч долларов), только на предзаказах «Тесла» уже собрала больше восьми миллионов долларов.

Спустя двадцать один год после прекращения производства на рынок вернулась французская марка Alpine, принадлежащая компании Renault. Первая модель возрожденного бренда — спорткар A110, который оснащен 252-сильным туромотором 1.8 и «роботом» с двумя сцеплениями. До «сотни» машина ускоряется за 4,5 секунды — на две десятых секунды быстрее 300-сильного Porsche 718 Cayman с пакетом Sport Chrono. Стоит купе немало — 58,5 тысячи евро, почти на шесть тысяч евро дороже «Каймана».

33,29 секунды требуется 1360-сильному гиперкару Koenigsegg Agera RS, чтобы разогнаться с места до 400 километров в час и затем полностью остановиться. Сейчас это мировой рекорд — шведы оставили позади даже великий Bugatti Chiron, превзойдя его достижение на 8,6 секунды.

Компания Bugatti отозвала 47 «Широнов» — учитывая, что за этот год было произведено всего 70 гиперкаров, это много. У автомобилей обнаружен дефект сварочного соединения кронштейнов переднего сиденья.

Именно столько индийских военных поместились на один мотоцикл. Это очередной рекорд (всего их уже двадцать, причем девятнадцать — мировые) от подразделения службы тылового обеспечения индийской армии, которое называется «Торнадо». На подножках 500-кубового мотоцикла военные как-то умудрились проехать 1200 метров.

Будет выпущено меньше ста экземпляров внедорожников Mercedes-Maybach G 650 Landaulet — это первый «Гелик» с открытой задней частью кузова и задними сиденьями от S-Class. Стоимость каждого автомобиля составила минимум 630 000 евро (40,1 миллиона рублей), причем последний из них ушел с молотка за 1,2 миллиона евро.

До 350,6 километра в час смог разогнаться на заднем колесе 540-сильного спортбайка Suzuki Hayabusa британец Тед Брейди. Теперь это мировой рекорд Гиннесса.

И снова Koenigsegg Agera RS! Гиперкар стал самым быстрым автомобилем в мире — новый рекорд составляет 447 километров в час. Как и полагается для официальной фиксации достижения, машина проехала в двух направлениях. Сначала она развила 437 километров в час, а во втором заезде – почти 458 километров в час. Средний показатель и был записан в рекорды.

Тысячу километров без подзарядки смогла проехать Tesla Model S — это почти в два раза больше официально заявленных цифр. Для того, чтобы добиться этого результата, водителям (они менялись в течение поездки) пришлось ехать без кондиционера и со средней скоростью 40 километров в час. На всю поездку ушло 29 часов.

Столько лошадиных сил выдает новый гиперкар Hennessey — Venom F5. Он оснащен 7,4-литровой твин-турбо «восьмеркой» и «роботом» с одним сцеплением. Производитель обещает, что с нуля до 300 километров в час купе сможет ускоряться за 10 секунд, а до 400 километров в час – за 20 секунд. Кроме того, «Веном» должен стать самым быстрым автомобилем в мире, побив достижение «Кенигсегга» и разогнавшись до 482 километров в час.

Две тысячи человеко-часов потребовалось специалистам компании McLaren, чтобы из 280 тысяч кубиков Lego собрать полноразмерную копию суперкара 720S. Макет построен на базе стальной рамы и весит 1,6 тонны.

Десять тысяч ньютон-метров! Такой крутящий момент выдает силовая установка Tesla Roadster нового поколения, по крайней мере, об этом заявлет сам производитель. Модель получит три электромотора и батареи емкостью 250 киловатт-часов. Машина сможет ускоряться до 96 километров в час за 1,9 секунды. Обещанная максимальная скорость — 400 километров в час. Родстер появится в 2020 году и будет стоить 200 000 долларов.

Согласно статистике ГИБДД, за 11 месяцев прошлого года в России произошло 152 605 аварий. Это примерно на семь тысяч аварий меньше, чем в 2016-м. На Москву, к слову, от общего числа пришлось восемь тысяч ДТП.

А точнее 847 900 рублей — до такой суммы может доходить стоимость одной из главных российских новинок 2017 года — Lada Vesta, правда, во вседорожной версии Cross. Универсал доступен с 106- или 122-сильными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Коробка — «робот» или «механика». Дорожный просвет — 203 миллиметра. Цены на SW Cross начинаются от 775 900 рублей.

Около 1,1 миллиона автомобилей, по данным Росстандарта, отозвали в России за 2017 год в рамках 84 сервисных акций. Для сравнения, в США, по неофициальной информации, было отправлено в ремонт свыше 28 миллионов машин.

За 17,99 миллиона долларов (1,065 миллиарда рублей) на аукционе в Нью-Йорке был продан раритетный спорткар Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti. Он стал одним из самых дорогих автомобилей, выставленных в прошлом году на торги. Машина — одна из восьми спайдеров «Калифорния» с алюминиевым кузовом. В 1959 году 266-сильный спорткар стал третьим в классе и пятым в общем зачете гонки «24 часа Ле-Мана».

Эта цифра — рублевая цена Bugatti Chiron. Именно в такую сумму гиперкар обошелся россиянину, которому в середине декабря доставили автомобиль. Правда, машину передали в Европе, поскольку у «Широна» нет системы ЭРА-ГЛОНАСС и ввозить его в Россию нельзя.

На поддержку российского автопрома в 2017 году выделили 7,5 миллиарда рублей. Такая сумма была направлена запуск нескольких программ поддержки промышленности, в рамках которых выделяются субсидии на покупку новых машин как частными лицами, так и предпринимателями.

Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi Motors потратит десять миллиардов евро на разработку линейки электромобилей и беспилотников. Эти средства уйдут на создание четырех платформ, на базе которых разработают 12 электрокаров и 40 автономных моделей.

В 50,3 миллиарда долларов оценили бренд Toyota эксперты агентства Interbrand в рейтинге за 2017-й год. Марка расположилась на шестом месте общего списка и на первом — среди автомобильных компаний. За «Тойотой» следуют Mercedes-Benz, BMW, Honda и Ford, которые, впрочем все вместе стоят дешевле, чем Apple — самый дорогой бренд в мире (184 миллиарда долларов).

Свыше четырех триллионов рублей, по данным агентства «Автостат», россияне потратили на новые и подержанные автомобили за 11 месяцев 2017 года. Средневзвешенная цена новой машины составила 1,3 миллиона рублей, а б/у машины — 554,3 тысячи рублей. Самым крупным городом по выручке от продажи автомобилей стала Москва. \m

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