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11:04

Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео

Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы

Лиза Будрина
Автомобили могут доставлять в страну по частям. Например, как в случае с крупноузловой сборкой, большинство узлов и агрегатов, а также кузовные панели привозят в контейнерах (зачастую морским путем), а на заводе машину собирают как конструктор. Но как обстоят дела с грузами, которые не помещаются в контейнер? Транспортировка таких предметов превращается в сложнейшую спецоперацию, которую доверяют профессионалам.

Ветряки

Ветряки — не самое распространенное явление в России, по всей стране насчитывается всего несколько десятков ветряных электростанций. Зато в Европе гигантские ветряки встречаются часто, причем такая станция может обеспечивать электроэнергией небольшие деревни.

Ветряки обычно доставляют к месту назначения по частям. Например, автопоезда перевозят по одной лопасти, длина которой может достигать 80 метров. Колонну ветрогенератора либо разбирают на секции, либо транспортируют в сборе, используя модульные транспортные средства.

Гусеничные транспортеры NASA Ханс и Франц, а также их преемник Crawler

В 1965 году два экземпляра этой самоходной техники, получившие названия Ханс и Франц, обошлись в 28 миллионов долларов (в деньгах 2019 года это эквивалент 228 миллионов долларов или 15,7 миллиарда рублей). Каждый из них весит по 2,4 тысячи тонн и представляет собой платформу на четырех тележках, которые в свою очередь имеют по две гусеницы, состоящие из 57 соединенных шарнирами звеньев.

В движение конструкцию приводят 16 электродвигателей. Их питают четыре генератора на 1000 кВт каждый. Ханс и Франц перевозили ракеты на расстояние около шести километров, которое они преодолевали за пять часов с максимальной скоростью не более 1,6 километра в час. Транспортеры эксплуатировались на протяжении полувека, а их самыми «знаменитыми» грузами стали ракеты Сатурн-5 для миссий «Аполлон».

В 2014 году NASA приступила к испытаниям современного транспортера Crawler-Transporter 2, который предназначался для перевозки ракеты-носителя Space Launch System и корабля Orion.

Видео: NASA Video

Карьерный самосвал Caterpillar

До недавнего времени Caterpillar 797B оставался лидером среди карьерной техники по грузоподъемности — она составляла 345 тонн. Полная масса шестиколесной машины равна 623 тоннам и, разумеется, самосвал не предназначен для самостоятельного передвижения по дорогам общего пользования. Для его транспортировки используется тягач с длинной грузовой платформой.

Видео: scojacb64

Корпус ядерного реактора

Перевозка деталей ядерного реактора чаще всего осуществляется по железной дороге либо по воде, однако без транспортера все равно не обойтись. Все три способа — на барже, на поезде и транспортере по дорогам — в 2015 году использовались для доставки корпуса ядерного реактора с завода «Атоммаш» в Волгодонске на Белорусскую АЭС в Старой Руссе.

Для того, чтобы переместить деталь реактора с пирса, где причалила баржа, до товарной станции, пришлось уложить временную асфальтовую дорогу, по которой и двигался транспортер. Последний представлял собой самоходный двухмодульный Cometto, каждая ось которого способна выдержать нагрузку до 60 тонн. Через город корпус реактора везли под конвоем.

Видео: Пароход Онлайн

Газовая турбина Harriet

Сложным маршрутом доставляли и самую мощную в мире газовую турбину от компании General Electric. Транспортировка агрегата весом 390 тонн с завода в Белфорте до ТЭС в Боучайне (Франция) заняла 17 дней. Из них девять дней груз везли по автомобильным дорогам под конвоем, растянувшемся на 100 метров, в порт Страсбурга. Следующую неделю турбина плыла на речной барже, а затем с помощью буксира ее доставили к нужной точке.

Несмотря на то, что начальной и конечной точкой были два французских города, маршрут проходил через территорию других стран, в том числе Германию, Нидерланды и Бельгию.

Видео: GTG Transport

Зеркало-гигант для самого большого телескопа в России

В феврале прошлого года произошло историческое событие: на крупнейший телескоп в России установили оригинальное 70-тонное главное зеркало 1974 года. До этого момента на протяжении 11 лет зеркало полировали с применением современных методов на Лыткаринском заводе оптического стекла — работа обошлась в 200 миллионов рублей.

С доставкой габаритной детали из Подмосковья в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН в поселке Буково, Зеленчукский район Карачаево-Черкесии, возникли сложности. Изначально планировалось приступить к транспортировке осенью, но переговоры перевозчика с ГИБДД относительно провоза агрегата по дорогам общего пользования затянулись. В результате зеркало на несколько месяцев поместили в саркофаг на хранение, где оно и пролежало до начала февраля.

В последний месяц зимы зеркало погрузили на специальный трейлер и за пять дней довезли до Карачаево-Черкессии. Но и тут не обошлось без осложнений: на финальном этапе выяснилось, что груз не проходит по габаритам через ворота КПП обсерватории. Из ситуации вышли по-русски: просто-напросто разобрали кирпичную кладку ворот.

Видео: Инцидент

15-метровый электромагнит для научного эксперимента

Этот электромагнит-гигант — часть установки, которая нужна для исследования свойств мюонов, крошечных субатомных частиц, существующих всего в течении 2,2-миллионной доли секунды. В 2015 году круг диаметром 15 метров предстояло доставить в Национальную лабораторию ускорителей Ферми в Иллинойсе, находящуюся в пяти тысячах километров.

Для того, чтобы транспортировать магнит в порт, потребовался грузовик со специальным прицепом. Затем груз переместили на баржу, и он отправился в путешествие вдоль побережья Северной Америки и дальше по реке Миссисипи, а финальный этап маршрута снова пришелся на дороги общего пользования. Электромагнит перевозили на тягаче с усиленной грузовой платформой, причем только в ночное время. Местная полиция предварительно перекрывала трассу, чтобы не допустить аварийных ситуаций. В результате весь маршрут занял 35 дней.

Видео: Fermilab