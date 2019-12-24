Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео

Ветряки

Ветряки — не самое распространенное явление в России, по всей стране насчитывается всего несколько десятков ветряных электростанций. Зато в Европе гигантские ветряки встречаются часто, причем такая станция может обеспечивать электроэнергией небольшие деревни.

Ветряки обычно доставляют к месту назначения по частям. Например, автопоезда перевозят по одной лопасти, длина которой может достигать 80 метров. Колонну ветрогенератора либо разбирают на секции, либо транспортируют в сборе, используя модульные транспортные средства.