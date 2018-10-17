«Пятерка» курильщика. Заядлого

Откровенно экзотический автомобиль особым спросом не пользовался – согласно разным источникам, Bohse Automobilbau GmbH продали от 35 до 250 подобных машин, из которых до наших дней дожили два десятка. Последние «Евростары» Иоганн Бозе продавал с огромной скидкой – за смешные 7 тысяч немецких марок. Большая часть этих тарг в 80-е обосновалась в теплых европейских странах (Италия, Испания, Греция), но сейчас их можно встретить в Эстонии, Германии, Бельгии. В продаже эти странные создания появляются редко. Что до компании Bohse, то в конце 80-х она переключилась на «Самары», создавая на их базе довольно скромные кабриолеты, ну а после и вовсе прекратила свое существование. В общем, Лады Весты немцы так, увы, и не дождались.