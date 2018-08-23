Автомобили с боковым двигателем

И хотя рекордов на счету Tarf II было меньше («всего-то» семь), он запомнился многим – не только благодаря внешности, но и способности разгоняться почти до 300 километров в час. В 2012 году единственный в своем роде Tarf II был продан на аукционе Sotheby’s за 89 600 евро. Причина относительно невысокой стоимости – отсутствие у машины аутентичного двигателя и трансмиссии (они заменены на аналоги от Dino 246 GT и Rover соответственно).

Nardi Giannini ND750 Bisiluro

В марафоне 24 Часа Ле-Мана принимало участие множество странных автомобилей, но ND750 Bisiluro (что переводится примерно как «две торпеды») авторства Энрико Нарди был, пожалуй, самым странным. Построенный на базе Fiat 500 Topolino и оснащенный 750-кубовым двигателем BMW мощностью 62 «лошади», Bisiluro имел предельно обтекаемую асимметричную форму, которая должна была обеспечить ему высокую скорость.