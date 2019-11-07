Лучшее автомобильное видео октября

50 лет спустя
Очень красивый ролик, главные роли в котором исполнили лучшие итальянские спорткары 1960-х — Lamborghini Miura S и Ferrari 365 GTB/4 Daytona. При этом водителями автомобилей стали бывший заводской испытатель «Ламбо» Валентино Бальбони и бывший гонщик Формулы-1 Артуро Мерцарио. Пилоты и их машины встретились спустя полвека, снова устроив гонки.
Мини-авария
Немецкий автомобильный клуб ADAC провел краш-тест двух игрушечных автомобилей: Porsche 911 GT3 RS и Bugatti Chiron. Оба — из серии Lego Technic. Первая из машинок состоит из 2700 отдельных элементов, а «Широн» — из 3599 деталей.
Побег из Берлина
Компания BMW сняла короткометражный фильм, в котором рассказала, как в 1964 году житель Берлина Клаус-Гюнтер Якоби помог своему другу бежать из ГДР в Западный Берлин на модернизированной микролитражке BMW Isetta.
За рулем
Вот так выглядел заезд электрического спортпрототипа Volkswagen ID.R по серпантину на китайской горе Тяньмэнь, известному как «Дорога 99 поворотов», с места пилота. В сентябре автомобиль установил рекорд этой 11-километровой дороги, проехав ее за 7 минут 38,585 секунды. Предыдущий неофициальный рекорд — 9 минут 51 секунды, принадлежал Range Rover Sport SVR.
Сэйв!
В этом ролике можно увидеть один из лучших «сэйвов» года: лидер чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Алекс Маркес сумел спасти мотоцикл от падения на мокрой дороге, но какой ценой!
Цепная реакция
«Самый сложный дрифт в мире»: известный гонщик Райан Тёрк создал устройство, которое после нескольких действий, продолжающихся в течение двух минут, опускает домкрат, удерживающий автомобиль. Только после этого Toyota GT86 с мотором Ferrari, на которой Тёрк выступает на соревнованиях, может начать делать «пончики».
Бонд!
Даже если вы не фанат серии фильмов про Джеймса Бонда, посмотреть этот ролик все равно стоит — всегда интересно понаблюдать за бекстейджем со съёмочной площадки. В этом эпизоде картины под названием «Не время умирать», снимавшемся на юге Италии, можно увидеть сцену преследования несколькими Jaguar XF винтажного Aston Martin DB5.
Выдох-вдох
Для этого ролика компания Hyundai заставила олимпийскую чемпионку по плаванию Мирею Бельмонте Гарсия дышать выхлопом водородного кроссовера Nexo. Ничего страшного для здоровья спортсменки не произойдет: силовая установка автомобиля вырабатывает не ядовитые газы, а пары воды. При этом воздух, за счет специальной системы очистки Hyundai, получился для нее даже чище, чем в обычной жизни.
Сборка конструктора
В этом видео полную сборку болида Формулы-1 Red Bull образца 2011 года уместили всего в 45 секунд. Машину собирали для демонстрационных заездов на фестивале в Лос-Анджелесе.
P.S. А вот еще пара роликов, которые однажды могут появиться в нашей ежемесячной подборке лучшего. Если когда-нибудь увидят свет.
Видеокоманда Odonata Cinema снимает в реальности фильм, стилизованный под Need for Speed Most Wanted. Да что там стилизованный, видео порой неотличимо от культовой игры. Оцените тизер.
На странице самого ролика есть контакты ребят, по которым с ними можно связаться и поддержать проект.
Еще один интересный проект из России — будущий фильм о культуре кастомайзинга. Его создатели, команда Finch Films, надеются показать его на фестивале мотоциклетного кино в Лиссабоне. А пока запустили крудфандинг, чтобы завершить съемки и монтаж. Поддержать проект можно здесь, а посмотреть тизер — прямо тут, у нас. Кстати, по ссылке есть еще два ролика, более подробных.