Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Лучшее автомобильное видео октября

Побег из Берлина, убитые игрушки и Джеймс Бонд: самые интересные ролики месяца

Ефим Репин
Вот и подошло время для нашей традиционной подборки лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили самые классные ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть на «старичков», которые еще могут, убитые ради науки игрушки, побег из ГДР в очень маленькой машинке, самый сложный в мире дрифт, а также на то, как спортсменка дышит выхлопными газами.

50 лет спустя

Очень красивый ролик, главные роли в котором исполнили лучшие итальянские спорткары 1960-х — Lamborghini Miura S и Ferrari 365 GTB/4 Daytona. При этом водителями автомобилей стали бывший заводской испытатель «Ламбо» Валентино Бальбони и бывший гонщик Формулы-1 Артуро Мерцарио. Пилоты и их машины встретились спустя полвека, снова устроив гонки.

Мини-авария

Немецкий автомобильный клуб ADAC провел краш-тест двух игрушечных автомобилей: Porsche 911 GT3 RS и Bugatti Chiron. Оба — из серии Lego Technic. Первая из машинок состоит из 2700 отдельных элементов, а «Широн» — из 3599 деталей.

Побег из Берлина

Компания BMW сняла короткометражный фильм, в котором рассказала, как в 1964 году житель Берлина Клаус-Гюнтер Якоби помог своему другу бежать из ГДР в Западный Берлин на модернизированной микролитражке BMW Isetta.

За рулем

Вот так выглядел заезд электрического спортпрототипа Volkswagen ID.R по серпантину на китайской горе Тяньмэнь, известному как «Дорога 99 поворотов», с места пилота. В сентябре автомобиль установил рекорд этой 11-километровой дороги, проехав ее за 7 минут 38,585 секунды. Предыдущий неофициальный рекорд — 9 минут 51 секунды, принадлежал Range Rover Sport SVR.

Сэйв!

В этом ролике можно увидеть один из лучших «сэйвов» года: лидер чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Алекс Маркес сумел спасти мотоцикл от падения на мокрой дороге, но какой ценой!

Цепная реакция

«Самый сложный дрифт в мире»: известный гонщик Райан Тёрк создал устройство, которое после нескольких действий, продолжающихся в течение двух минут, опускает домкрат, удерживающий автомобиль. Только после этого Toyota GT86 с мотором Ferrari, на которой Тёрк выступает на соревнованиях, может начать делать «пончики».

Бонд!

Даже если вы не фанат серии фильмов про Джеймса Бонда, посмотреть этот ролик все равно стоит — всегда интересно понаблюдать за бекстейджем со съёмочной площадки. В этом эпизоде картины под названием «Не время умирать», снимавшемся на юге Италии, можно увидеть сцену преследования несколькими Jaguar XF винтажного Aston Martin DB5.

Выдох-вдох

Для этого ролика компания Hyundai заставила олимпийскую чемпионку по плаванию Мирею Бельмонте Гарсия дышать выхлопом водородного кроссовера Nexo. Ничего страшного для здоровья спортсменки не произойдет: силовая установка автомобиля вырабатывает не ядовитые газы, а пары воды. При этом воздух, за счет специальной системы очистки Hyundai, получился для нее даже чище, чем в обычной жизни.

Сборка конструктора

В этом видео полную сборку болида Формулы-1 Red Bull образца 2011 года уместили всего в 45 секунд. Машину собирали для демонстрационных заездов на фестивале в Лос-Анджелесе.

P.S. А вот еще пара роликов, которые однажды могут появиться в нашей ежемесячной подборке лучшего. Если когда-нибудь увидят свет.

Видеокоманда Odonata Cinema снимает в реальности фильм, стилизованный под Need for Speed Most Wanted. Да что там стилизованный, видео порой неотличимо от культовой игры. Оцените тизер.

На странице самого ролика есть контакты ребят, по которым с ними можно связаться и поддержать проект.

Еще один интересный проект из России — будущий фильм о культуре кастомайзинга. Его создатели, команда Finch Films, надеются показать его на фестивале мотоциклетного кино в Лиссабоне. А пока запустили крудфандинг, чтобы завершить съемки и монтаж. Поддержать проект можно здесь, а посмотреть тизер — прямо тут, у нас. Кстати, по ссылке есть еще два ролика, более подробных.