Лучшее автомобильное видео сентября

Отмечаем окончание первого осеннего месяца нашей традиционной подборкой лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили самые классные ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть на видеоигры, воплощенные на реальных дорогах, карету, сделанную из «Приоры», два рекорда, установленные мощными электрокарами, и даже один «сексистский» ролик.