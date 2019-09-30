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9:55

Лучшее автомобильное видео сентября

«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца

Ефим Репин
Отмечаем окончание первого осеннего месяца нашей традиционной подборкой лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили самые классные ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть на видеоигры, воплощенные на реальных дорогах, карету, сделанную из «Приоры», два рекорда, установленные мощными электрокарами, и даже один «сексистский» ролик.

«Живой» NFS

Один из самых интересных роликов сентября: в Ростове-на-Дону воссоздали гонки из игры Need for Speed, выведя на реальные дороги Toyota Supra, Nissan Skyline GT-R R34 и 350Z, Mazda RX-7, Volkwagen Golf 4, Honda S2000 и Mitsubishi Eclipse. В видео показали не только сами заезды, но и процесс выбора и кастомизации автомобиля в гараже.

99 поворотов

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил рекорд серпантина на китайской горе Тяньмэнь, известного как «Дорога 99 поворотов». Автомобиль проехал трассу протяженностью почти 11 километров за 7 минут 38,585 секунды. До этого Volkswagen ID.R установил рекорд Пайкс Пика, получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.

За рулем

Вот так может выглядеть самая обычная поездка по виртуальному городу игры GTA 5 со всеми светофорами и пробками. Для чтобы это показать, автор канала Steering Wheel Gameplays установил руль Logitech и отправился в путь.

Электрорекорд

Электрический Chevrolet Corvette, построенный компанией Genovation, улучшил собственный рекорд 2017 года. Автомобиль разогнался до 338,28 километра в час, установив новый мировой рекорд среди серийных электромобилей, которые допущены на дороги общего пользования. Предыдущее достижение машины — 336,2 километра в час.

Лада Карета

А вот так может выглядеть Lada Priora, если на нее установить 72-дюймовые «золотые» колеса. Они прикреплены к штатным «вазовским» дискам, которые, в свою очередь, скреплены с парой других дисков. Двери у этой машины, правда, не открываются — забираться в салон приходится через окно.

Линии и пиксели

Еще один ролик из мира видеоигр. В нем можно посмотреть, как менялась Ferrari F355 в 14 играх разных платформ и эпох. Самая ранняя среди них — это Need for Speed II: Special Edition, которая вышла в 1997 году. Самая свежая — Forza Horizon 4, появившаяся в 2018-м.

Mazda на «шпильках»

Родстер Mazda MX-5 первого поколения установил необычный мировой рекорд: автомобиль за 12 часов сумел преодолеть 2900 «шпилек» одного из австрийских серпантинов. Предыдущий рекордсмен сумел проехать примерно на 1400 поворотов меньше.

«Дэф» в рекламе

Вроде бы ничего необычного — просто реклама нового Land Rover Defender с Кентоном Кулом, восходившим на Эверест 14 раз, в главной роли. Но она вызвала небольшой скандал: британская телеведущая Мариэлл Фрострап заявила, что ролик сексистской, потому что в нем снимается только мужчина.