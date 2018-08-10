Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых

Гибридный хиппи-бус:
за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых

Алексей Олефиренко
10 августа

Будучи достаточно экономичным, просторным и неприхотливым в эксплуатации, миловидный заднемоторный фургончик Volkswagen в поколениях Т1/Т2 пришелся по душе множеству людей, в том числе и «детям цветов». Интересно, как бы они отреагировали на его гибридную версию, которую компания испытывала в 1977 году – как на продолжателя миролюбиво-антивоенной философии или излишне сложное порождение корпоративной машины?

Ответ на этот вопрос навсегда останется без ответа – как говорится, времена не те. Тем не менее, дело Volkswagen Minibus hybrid, который был представлен в 1977 году, живо до сих пор. И будет жить в ближайшей перспективе – ведь если кого и надо записывать в идеологические предки грядущего электрокара I.D. Buzz, то именно этот прототип.

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Да, зеленый свет «зеленому» микроавтобусу в 70-е не дали – во-первых, на подходе был новенький, но все еще заднемоторный Т3, а, во-вторых, недостатков у прототипа было больше, чем преимуществ. Собственно, единственным преимуществом гибрида был расход топлива – реальные 11,7 литра на 100 километров хода в смешанном цикле.

В остальном же электрифицированный Т2 проигрывал своему сугубо бензиновому собрату в одни ворота: он был тяжелее, сложнее технически и вялым с точки зрения динамики. 30 с лишним секунд до сотни и «максималка» в 105 километров в час – ну куда это годится?

Отдача гибридной силовой установки составляла 50 лошадиных сил – ровно столько же, сколько у обычного Т2. Причина, почему электромотор Bosch не увеличил общую мощность автомобиля, очень проста – с ним в паре работал оппозитный 4-цилиндровый двигатель от легендарного Т1, который был проще технически и компактнее мотора Т2. Энергию электромотор черпал из одиннадцати свинцово-кислотных аккумуляторов, причем микроавтобус непродолжительное время мог ехать только на одном электричестве.

Изначально прототип разрабатывался как потенциальный автомобиль для нужд такси – вот уж где умеренный расход топлива и достаточный простор сзади точно лишними не будут. Для этого в Volkswagen оснастили Minibus hybrid автоматическим механизмом открытия/закрытия сдвижной боковой двери, который работал от отдельного электромоторчика, а также ударопрочной перегородкой между водительским и пассажирским отсеками. Все это добро увеличило вес микроавтобуса еще больше и поставило жирный крест на производстве гибрида в 70-е.

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Интересно, что даже в самом Volkswagen об этой машине предпочитают не вспоминать – краткая информация о ней имеется лишь в книге «The Complete Book of Electric Vehicles», написанной Джейсоном Торчински в 1979 году (оттуда и позаимствованы представленные схемы внутреннего устройства автомобиля), а также на немецком фан-сайте vw-bulli.de. Вполне вероятно, что ближе к дебюту серийного I.D. Buzz этот исторический пробел все же будет заполнен. \m

Иллюстрации: VW
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