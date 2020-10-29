Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным

Снаружи его выделял угловатый обвес, вдохновлённый фантастическими фильмами, а при взгляде в салон это впечатление только усиливалось. С космическими кораблями Polo роднила и цена в 45 тысяч немецких марок, за которые можно было купить себе не самый бедный Mercedes-Benz S-class. А в наши дни одну из сорока машин можно выхватить за 10 тысяч евро.

Polo Classic / Derby — самый элегантный

В ответ на слова «элегантное немецкое купе восьмидесятых» сознание начинает рисовать «трешку» BMW E30 или Opel Manta. Демократичный малыш Polo в такое сравнение совершенно не укладывается. Ровно до тех пор, пока не увидишь Volkswagen Derby.