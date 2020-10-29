Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным

BB Polo Carat / Paris — самый дорогой
Представьте: вы подходите к своему Polo, открываете его с кнопки на ключе и усаживаетесь в кресло Recaro с электрорегулировками и подогревом. Заводите мотор — вас приветствует бортовая система DINFOS, вслух сообщая заряд аккумулятора и средний расход топлива. Вы прерываете электронного дворецкого нажатием кнопки на руле и пробуждаете 12 колонок Hi-Fi-аудиосистемы Blaupunkt. Парой кликов заполняете шкалу громкости на электронной приборке. Крепите телефон на держатель, упираетесь ногой в отделанную синей алькантарой панель и…едете на концерт ABBA. Потому что на дворе — 1982 год.
И Polo у вас не простой, а от немецкого тюнинг-ателье ВВ. Среди работ этой конторы числились разномастные Porsche и чудаковатый Mercedes-Benz W100, притворившийся лимузином середины тридцатых. Но почему-то именно второму поколению Polo, которое выпускали с 1981 по 1994 год, было уготовано стать самым продвинутым хэтчбеком своей эпохи.
Снаружи его выделял угловатый обвес, вдохновлённый фантастическими фильмами, а при взгляде в салон это впечатление только усиливалось. С космическими кораблями Polo роднила и цена в 45 тысяч немецких марок, за которые можно было купить себе не самый бедный Mercedes-Benz S-class. А в наши дни одну из сорока машин можно выхватить за 10 тысяч евро.
Polo Classic / Derby — самый элегантный
В ответ на слова «элегантное немецкое купе восьмидесятых» сознание начинает рисовать «трешку» BMW E30 или Opel Manta. Демократичный малыш Polo в такое сравнение совершенно не укладывается. Ровно до тех пор, пока не увидишь Volkswagen Derby.
История Derby не то чтобы полна интересных фактов. Он не играл мускулами, не кичился заслугами в гонках — он просто был красивым и доступным. Этого оказалось достаточно, чтобы в 1977 году продать 72 тысячи таких машин (даже перегнав по продажам «обычные» Polo). Но ажиотаж был недолгим: интерес покупателей быстро остыл, в 1984 году название Derby упразднили и симпатичная двухдверка влилась в семью Polo. В таком виде купе прожило до 1990 года и тихо ушло с рынка. Был, правда, ещё один «Дерби»: на рынке Мексики так назывался перелицованный Seat Cordoba, окончательно растерявший всяческий шарм. А сегодняшняя молодёжь Polo Classic помнит и любит, ведь количество stance-проектов на его основе исчисляется десятками.
Polo Harlekin — самый яркий
Всё-таки педантичность и дотошность немцев — просто ветхий стереотип. Только безумец мог бы взглянуть на машины, стоящие рядом на производственной линейке, решить поменять их кузовные панели местами и назвать результат в честь персонажа итальянской комедии масок. И лишь такие же безумцы могли одобрить серийное производство.
Метафора с заменой запчастей — не шутка: именно так на заводе Volkswagen создавались «Арлекины». Немцы дожидались, пока четыре человека захотят себе яркий Golf, а затем проводили подобную рокировку и отправляли «шутоподобные» хэтчи счастливым владельцам. Всего можно было выбрать четыре варианта оформления, и в середине девяностых было построено 264 подобных машины. Затем такой же трюк провернули с Polo, уже в больших масштабах: 3806 экземпляров. Со временем эта раскраска стала целым культурным явлением — клоунский наряд примерил и универсал Audi RS4, и фургон Volkswagen T4 Transporter, а Nike даже выпустила тематические кроссовки.
Karmann Polo GTI Cabrio Concept — самый последний Karmann
Немецкая компания Karmann — одна из старейших в индустрии. Основанная в 1901 году, широкую известность она получила лишь в середине столетия благодаря модели Karmann-Ghia. 30-сильный квази-спорткар разошёлся по миру тиражом в более чем 360 тысяч экземпляров, после чего фирма вдруг исчезла с радаров. На самом деле, вплоть до начала 21 века Karmann кормилась подрядными работами, помогая в сборке необычных кабриолетов от Nissan Micra C+C до Chrysler Crossfire Convertible.
Но родстеры — автомобили нишевые, и массовые производители начали от них отказываться. Karmann забила тревогу и принялась делать яркие концепты один за другим, желая удивить публику. И самым последним автомобилем в её истории стал именно этот Polo со 180-сильным двигателем, выхлопом по центру и хитрой схемой тканевой крыши. При поднятом тенте над головами седоков оказывалась стеклянная секция, а заднее стекло превращалось в импровизированную крышку багажника.
Увы, чуда не произошло: должного шума такой кабриолет не поднял, и в 2009 году Karmann приготовилась к банкротству. В ноябре того же года группа Volkswagen выкупила всё немецкое имущество компании, а иностранные подразделения поделили между собой Webasto, Magna Steyr и Valmet Automotive. До своего 110-летнего юбилея Karmann не дожила ровно год.
Polo Vivo Xpress — самый вместительный
А ещё Polo четвёртого поколения — настоящий долгожитель. На рынке он продержался целых 17 лет! Всё благодаря рынку Южной Африки, на котором подретушированный Polo Vivo сменил откровенно устаревший хэтчбек CitiGolf. Списку кузовов африканского «Поло» можно позавидовать: трёх- и пятидверный хэтчбеки, кросс-хэтч Maxx, седан и даже грузовик!
Правда, снаружи он неотличим от обычной пятидверки — все изменения находятся в документах (Vivo Xpress оформлен, как грузовик местной категории N1) и интерьере автомобиля. На месте заднего дивана — ровный пол, а сиденья отделены от остального салона стальной решёткой. Такой Polo может увезти до 1060 литров и 519 килограммов полезного груза.
Зачем же его сделали? Всё просто: на местном рынке Polo располагался на третьем месте после пикапов Toyota Hilux и Ford Ranger, что уже намекало на необходимость грузовой версии. А на фоне грузовичков поменьше — на базе Renault Logan и Chevrolet Cobalt — «Поло» выигрывает за счёт закрытого кузова. В условиях высокой преступности в странах Африки это важный козырь.
CrossPolo — самый непонятый
Загляни автолюбитель из начала «десятых» в 2020-й — покрутил бы пальцем и попросился обратно. Чуть ли не каждый первый автомобиль на дороге — паркетник, а далёкие от сегмента автомобили тоже упорно хотят казаться бойцами оффроуда. KIA Rio X-Line, Renault Sandero Stepway, Ford Fiesta Active — кто в здоровом рассудке купит их ради внедорожных способностей? Однако цифры продаж говорят об обратном: покупатель, как у Пушкина, «сам обманываться рад».
А вот в 2011 году такой трюк не сработал. Volkswagen выпустила на наш рынок приподнятый хэтчбек CrossPolo, который готовили по популярному сегодня рецепту: увеличили клиренс на 15 миллиметров и украсили кузов обвесом из неокрашенного пластика. А ещё взвинтили цену — без 705 тысяч рублей к кросс-хэтчу было не подступиться, тогда как обычная пятидверка была на 100–150 тысяч дешевле. В результате уже в 2014 году непонятый автомобиль ушёл с нашего рынка и перешёл в категорию раритетов. А подожди Volkswagen несколько лет, судьба CrossPolo могла сложиться совсем иначе.
Polo R WRC — самый успешный в гонках
Ещё один удивительный факт: Polo сделал то, чего не удавалось Lancia Stratos и Audi Quattro. Он четырежды победил в мировом чемпионате по ралли!
Проект раллийного Polo родился в 2011 году. На протяжении 18 месяцев он проходил доводку, и в 2013 трёхдверка вышла на первый старт. Конкурировать 318-сильный полноприводный болид с шестиступенчатой секвенталкой должен был с такими же турбомонстрами от Citroen, Ford и Mini. Но из борьбы производителей дебютное ралли Швеции сразу превратилось в дуэль двух Себастьенов: Лёба, девятикратного чемпиона мира по ралли, и молодого соотечественника Ожье, впервые выступавшего за Volkswagen. Результат оказался неожиданным — Лёб уступил новичку 41 секунду и подарил первый раллийный титул в новой команде.
Дальше — больше: за четыре сезона Polo принял участие в 51 гонке и выиграл 42 из них. При этом не раз пилоты боевых Volkswagen занимали весь подиум! А в 2016 году на ралли Финляндии Polo сошёлся в битве с дакаровским КАМАЗом и вышел победителем.
B&B Polo R WRC Street — самый мощный
Переднеприводные хот-хэтчи с годами превратились из доступного способа получения адреналина в элитную тусовку, заезды которой перешли с городских улиц на всемирно известные трассы. Renault Megane RS и Honda Civic Type R не могут прожить и года без попыток побить рекорд друг друга, Mini Cooper JCW GP прочно обосновался в гаражах коллекционеров, а Hyundai i30 N как минимум просто существует. Тем временем, уже 7 лет производится автомобиль, который при желании заткнул бы любого оппонента за пояс.
Да, речь снова про Polo. И это — не «обычный» Polo R WRC с двухлитровым TSI и тиражом в 2500 экземпляров, а его доработанная версия от ателье B&B Autimobiletechnik. Тюнинг-контора взяла и без того редкую трёхдверку и поменяла под её капотом всё, начиная с софта ЭБУ и заканчивая полностью новыми впуском и выпуском. В итоге с 220 л.с. и 350 Нм отдачу удалось поднять до 362 «лошадей» и чудовищных 510 Нм крутящего момента! Даже сегодня сопоставимыми характеристиками может похвастать лишь полноприводный Mercedes-AMG A 45. Правда, монопривод помешал Polo целиком реализовать потенциал мотора: разгон до первой сотни за 5,2 секунды не удивляет на фоне того же 421-сильного А 45, которому требуется всего 3,9 секунды.
Polo GTI R5
В 2016 году заводская команда Volkswagen ушла из мирового ралли. Прервать череду кубков её вынудил «дизельгейт», который ударил по имиджу автоспортивного подразделения и заставил перераспределить финансы. Победоносный Polo R WRC ушёл в историю, Ожье и Латвалла пришлось перейти в другие команды, а раллийным инженерам довольно быстро нашли другое занятие.
Хорошая новость в том, что раллийный Polo до сих пор живёт и здравствует. Плохая же состоит в том, что из «старшей» категории WRC хэтчбек перешёл в менее престижную R5, где гоняется с миниатюрными Citroen C3 и Toyota Yaris. На их фоне Polo с его широченным кузовом кажется Гулливером, хоть и обладает схожими характеристиками. Его 1,6-литровый турбомотор развивает 272 лошадиные силы, которым поручено крутить все четыре колеса, а благодаря массе в 1,23 тонны достигнут разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды. Серийный Polo GTI на 70 сил слабее, 130 кг тяжелее, а полный привод ему и не снился. Ещё болид для R5 стоит минимум 180 тысяч евро — в семь раз дороже обычной пятидверки и наравне с поддержанным Ferrari GTC4Lusso. Тоже, кстати, полноприводным.