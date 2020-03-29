Лучшее автомобильное видео марта 2020

Электропутешествие

Американец Дон Лув купил 680-сильный электрокар Porsche Taycan и сразу же отправился на нем в путешествие по США и Канаде. За 46 дней он преодолел почти 17,7 тысячи километров, проехав через 21 штат США и через шесть канадских провинций. Всю свою поездку он записал на видеорегистратор, объединил все ролики и ускорил их — в итоге получилось вот такое полуторачасовое видео.