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8:30

Лучшее автомобильное видео марта 2020

Гонки на холодильниках, Bugatti из картона и электро-Mustang на снегу: самые интересные ролики месяца

Ефим Репин
Каждый месяц мы собираем для вас самые крутые и интересные автомобильные ролики. В этот раз мы смотрим на самую неудачную в мире реплику Bugatti Chiron, на то, чем занимаются пилоты Формулы-1 вместо гонок, и как сложно уничтожить бронированные автомобили американских дипломатов.

Квантовый скачок

Гонщик, каскадер и экс-ведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст выпустил ролик в стиле сериала «Квантовый скачок», в котором главный герой путешествует во времени. Видео получило название «Квантовый дрифт» — в нем Фауст перемещается из одного места в другое и ездит на разных автомобилях. Например, на полноприводном ралли-кроссовом VW Beetle с 560-сильным мотором и заднеприводном Пассате с V8 под капотом.

Вместо Формулы-1

Многие этапы Формулы-1 отменены из-за коронавируса, но это не значит, что пилоты должны сидеть без дела. Можно заниматься и серьезными делами — например, устроить собственные гонки… на холодильниках. Макс Ферстаппен и Александер Элбон из Red Bull Racing сразились друг с другом на тележках на колесиках, оборудованных 1,5-сильным 80-кубовым моторчиком и сиденьем-холодильником.

Батут

Блогер Марк Робер построит самый крепкий в мире батут: толстый кевларовый мат соединен со стальной рамой 144 пружинами, каждая из которых может выдерживать более 200 килограммов. По крайней мере в теории. И ее решили проверить, сбросив на батут с 45-метровой высоты автомобиль. И вот, что из этого получилось.

Спасение из плена

История о том, как два новеньких Land Rover Defender помогли выбраться из песчаной ловушки фуре, случайно оказавшись неподалеку. Внедорожники со съемочной группой, делавшей ролик об автомобилях в пустыне Намиб, наткнулись на застрявший грузовик, который провел в песке три дня. И помогли ему выбраться.

Утилизация

Вот как, оказывается, не просто утилизировать бронированные автомобили. Посольство США в Казахстане списало пуленепробиваемые Toyota Land Cruiser и Chevrolet Tahoe и решило их уничтожить. Однако всё, что удалось сделать шупальцам гидравлического захвата — это сломать зеркала, немного помять кузов и повредить стекла.

Картонный Bugatti

Это, пожалуй, худшая реплика Bugatti Chiron в мире. Кузовные панели из картона крепятся на сваренный из металлических труб и профилей каркас, а в движение это нечто приводится педальным приводом от велосипеда.

Электропутешествие

Американец Дон Лув купил 680-сильный электрокар Porsche Taycan и сразу же отправился на нем в путешествие по США и Канаде. За 46 дней он преодолел почти 17,7 тысячи километров, проехав через 21 штат США и через шесть канадских провинций. Всю свою поездку он записал на видеорегистратор, объединил все ролики и ускорил их — в итоге получилось вот такое полуторачасовое видео.

Боком по снегу

Оказывается, электрический кроссовер Ford Mustang Mach-e умеет отлично ездить боком. И вот это видео этому доказательство.

Пожар

YouTube-канал Hoonigan опубликовал ролик с суперкаром Lamborghini Huracan, который дрифтит и нарезает «пончики», а потом упирается носом в стену и держит газ, пока задние покрышки не взорвутся. Возник даже небольшой пожар, но машину успели потушить.