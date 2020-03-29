Лучшее автомобильное видео марта 2020

Квантовый скачок
Гонщик, каскадер и экс-ведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст выпустил ролик в стиле сериала «Квантовый скачок», в котором главный герой путешествует во времени. Видео получило название «Квантовый дрифт» — в нем Фауст перемещается из одного места в другое и ездит на разных автомобилях. Например, на полноприводном ралли-кроссовом VW Beetle с 560-сильным мотором и заднеприводном Пассате с V8 под капотом.
Вместо Формулы-1
Многие этапы Формулы-1 отменены из-за коронавируса, но это не значит, что пилоты должны сидеть без дела. Можно заниматься и серьезными делами — например, устроить собственные гонки… на холодильниках. Макс Ферстаппен и Александер Элбон из Red Bull Racing сразились друг с другом на тележках на колесиках, оборудованных 1,5-сильным 80-кубовым моторчиком и сиденьем-холодильником.
Батут
Блогер Марк Робер построит самый крепкий в мире батут: толстый кевларовый мат соединен со стальной рамой 144 пружинами, каждая из которых может выдерживать более 200 килограммов. По крайней мере в теории. И ее решили проверить, сбросив на батут с 45-метровой высоты автомобиль. И вот, что из этого получилось.
Спасение из плена
История о том, как два новеньких Land Rover Defender помогли выбраться из песчаной ловушки фуре, случайно оказавшись неподалеку. Внедорожники со съемочной группой, делавшей ролик об автомобилях в пустыне Намиб, наткнулись на застрявший грузовик, который провел в песке три дня. И помогли ему выбраться.
Утилизация
Вот как, оказывается, не просто утилизировать бронированные автомобили. Посольство США в Казахстане списало пуленепробиваемые Toyota Land Cruiser и Chevrolet Tahoe и решило их уничтожить. Однако всё, что удалось сделать шупальцам гидравлического захвата — это сломать зеркала, немного помять кузов и повредить стекла.
Картонный Bugatti
Это, пожалуй, худшая реплика Bugatti Chiron в мире. Кузовные панели из картона крепятся на сваренный из металлических труб и профилей каркас, а в движение это нечто приводится педальным приводом от велосипеда.
Электропутешествие
Американец Дон Лув купил 680-сильный электрокар Porsche Taycan и сразу же отправился на нем в путешествие по США и Канаде. За 46 дней он преодолел почти 17,7 тысячи километров, проехав через 21 штат США и через шесть канадских провинций. Всю свою поездку он записал на видеорегистратор, объединил все ролики и ускорил их — в итоге получилось вот такое полуторачасовое видео.
Боком по снегу
Оказывается, электрический кроссовер Ford Mustang Mach-e умеет отлично ездить боком. И вот это видео этому доказательство.
Пожар
YouTube-канал Hoonigan опубликовал ролик с суперкаром Lamborghini Huracan, который дрифтит и нарезает «пончики», а потом упирается носом в стену и держит газ, пока задние покрышки не взорвутся. Возник даже небольшой пожар, но машину успели потушить.