Бестселлеру Tesla угрожает претендент, у которого на крышке багажника написано «Тюлень 3,8 с»

Название Seal в BYD выбрали не случайно: вместе с соседней моделью Dolphin они образуют так называемую океанскую серию (интересно, кто станет третьим — кашалот, мурена или, может, медуза). А что имела в виду Tesla, давшая «тройке» — единственной в модельном ряду — цифровой, а не буквенный индекс? Здесь история ещё интереснее, и она многим известна. Но для полноты повествования повторимся.

Илон Маск хотел, чтобы название моделей образовывало слово SEXY, но букву E зарегистрировать не удалось из-за компании Ford — она убедила патентное ведомство в том, что Model E слишком похоже на Model T (не пропустите эту историю про Жестянку Лиззи). И тогда был выбран символ, максимально напоминающий E в зеркальном варианте. Кстати, у BYD тоже есть модель с тройкой в названии — не имеющий к океану отношения кроссовер Atto 3. Но о нём как-нибудь в другой раз.