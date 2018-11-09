Поросячий восторг

В общем, это не Наскар и даже не гонки спринт-каров, хоть трасса гонок и овальная: скорость редко превышает 60 километров в час. Средств безопасности для обоих членов экипажа почти не предусмотрено: ни каркаса, ни шлема. Ремни — только брючные, да еще очки для защиты от грязи (и те не обязательно).

Сами организаторы называют свои соревнования «самыми реднековскими на свете». Конечно, серьезные джентльмены поспорят — мол, родео им точно не уступает. Зато из всех реднековских соревнований Pig-N-Ford уж точно самые веселые!