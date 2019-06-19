Длительный тест Kia Cerato

Без отсылок к «Сиду» не обойтись: теперь он и Cerato суть одно семейство, а не два разных. И в нем теперь помимо классического седана есть и хэтч, и универсал, и экзотичный шутинг-брейк Proceed. Cедан в такой команде едва ли очевидный выбор. Да, прежний Cerato был самым популярным седаном в классе, однако даже в московском такси чаще встречаешь универсал Ceed SW.

И все же у Cerato есть кое-какие козыри. Дизайн проходит народную «автолюбительскую» проверку: оставляя седан на парковке, на него оборачиваешься. Предыдущее поколение, на мой вкус, было не таким удачным. Это типичный седан из тех, чья внешность полностью определяется переднеприводной компоновкой: пухлый, с коротким капотом и еще более коротким багажником, визуально огромным объемом салона и без запоминающихся черт. Казалось, что передняя дверь начинается сразу за передним бампером, а задняя заканчивается вместе с самой машиной. Поверх нарисовали какую-то там оптику и худо-бедно нашли, куда воткнуть колеса.