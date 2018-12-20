Вагоновожатый

Да кому они нужны эти универсалы?
Если вдруг вы так подумали, то вынужден вас разочаровать — они таки пользуются спросом. За десять месяцев этого года россияне купили больше 61 тысячи «вагонов», из которых 8,1 тысячи (или 13,3 процента от объема сегмента) — это Ceed SW (как мы уже знаем из теста хэтчбека, название модели теперь пишется без апострофа — привыкаем потихонку).
При этом корейская модель по-прежнему остается самой популярной иномаркой класса, по количеству проданных автомобилей, уступая только Ладам — Весте и Калине. При этом в России доля Сидов распределилась почти поровну: 47 процентов — это универсалы, а остальные 53 процента — хэтчбеки.
«Еще бы, — скажете вы. — Все универсалы раскупают таксопарки. Отсюда и такая, в кавычках, популярность и народ тут ни при чем». Я бы тоже так подумал, но оказывается большую часть «вагонов» покупают именно «частники», а на корпоративные парки, таксопарки и прочие «флиты» приходится всего 15 процентов от общего числа реализованных универсалов Ceed. Поэтому на эту машину в Kia делают большую ставку — она просто обязана «выстрелить».
И чем он будет брать?
Самое главное в таких машинах — багажник. И теперь самый просторный в классе. Его объем достигает 625 литров. Это на 97 литров больше, чем у предшественника и на 37 литров больше, чем у универсала Skoda Octavia.
До 624 миллиметров снизилась погрузочная высота (причем это даже на 30 миллиметров меньше, чем у хэтчбека), а длина самого отсека увеличилась на 112 миллиметров — до 1085 миллиметров. Если сложить задние кресла почти что в ровный пол (это можно сделать с помощью рычажков из багажника), то объем увеличится до 1694 литров. Это на 52 литра больше, чем у предшественника, но совсем чуть-чуть (на 24 литра) меньше, чем у той же Октавии.
В подполе багажника — крутейший органайзер. Даже два. Один расположен ближе к проему: глубокая трехсекционная ниша со специальным креплением под багажную шторку. Второй отсек расположен чуть дальше. У него тоже три крупных и глубоких отделения, разделенных перегородками.
Еще в багажнике есть крючки для пакетов и розетка на 12 вольт, которыми вряд ли можно кого-то удивить. Но вот сетки для крепления багажа и специальные направляющие для фиксации поклажи можно получить только в топовых комплектациях, да еще и исключительно с не самым популярным турбомотором 1.4.
Так же как и другую фишку универсала — электропривод крышки багажника с системой бесконтактного открывания, как на других моделях Kia. Чтобы дверь грузового отсека поднялась, нужно постоять с ключом три секунды.
А что в салоне?
Интерьер заслуживает отдельных комплиментов. Мягкий пластик, развернутая к водителю центральная консоль, плотные сиденья, четкие и понятные приборы, удобный руль — класс. Спереди и сзади стало чуточку просторнее: ширина салона увеличилась на восемь и 14 миллиметров соответственно.
На задних сиденьях очень комфортно: тут куча места для коленей, но маловато места для ступней. Есть двухступенчатый подогрев (начиная с модификации Prestige) и автоматический режим стеклоподъемников, но нет никаких развлечений для пассажиров — нет даже 12-вольтовой розетки, ни говоря уже о USB-портах. Из всех радостей жизни тут только дефлекторы системы вентиляции, кармашки на спинках передних сидений, да подстаканники в центральном подлокотнике.
В дизайне экстерьера, правда, тоже без откровений. Но общий образ гармоничен: фары с четырьмя светодиодными «кубиками льда» мы уже видели на пятидверке, силуэт стал приземистее и динамичнее, высота уменьшилась на 10 миллиметров, а задний свес, несмотря на прибавку в 115 миллиметров по сравнению с предшественником, не выглядит тяжеловесным. Задние фонари, правда, в соцсетях уже успели обвинить в заимствовании у новой «пятерки» BMW, но выглядят они неплохо — пусть Сид считает это комплиментом.
И как он едет?
Гамма двигателей универсала такая же, как у хэтчбека. Она состоит из двух атмосферных моторов объемом 1,4 и 1,6 литра, которые выдают 100 и 128 лошадиных сил, и 140-сильного турбированного агрегата 1.4. Первый из них предлагается только с шестиступенчатой «механикой», второй можно заказать с традиционным гидромеханическим шестидиапазонным «автоматом», а самый мощный вариант — только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Автомобиль с 1,6-литровым мотором — это грусть, тоска и печаль. В пробках на нем толкаться самое то, но когда начинаешь требовать от него чего-то большего, начинаешь чувствовать себя так, будто заставляешь дедушку пробежать стометровку.
Для динамичной езды нужно переключаться в спортивный режим, а двигатель — раскручивать. Но даже в этом случае обгоны на трассе превращаются в мучение, а шумоизоляция (в общем-то, отличная) не справляется с натужным ревом мотора. Страшно представить, каково же тогда ездить на 100-сильной машине.
С турбомотором ехать гораздо веселее — отличный подхват с низов и бодрый разгон. «Робот» переключает передачи быстро и плавно, мгновенно уходит «вниз», но ударных резких стартов с пробуксовкой от автомобиля с такой силовой установкой ждать не стоит — трансмиссия все же бережет сцепления, пытаясь сделать поездку максимально комфортной. В пробке машина с преселективом не дергается и никаких неприятных ощущений не доставила.
Но круче всего то, что вне зависимости от мотора универсал отлично рулится. Настройки электроусилителя едва ли не эталонные — быстрые, точные и живые реакции, плюс приятное усилие. В поворотах задняя подвеска неожиданно активно подруливает, и машина задорно ввинчивается в повороты. Настоящий кайф для активных водителей, для которых слово управляемость — это не просто какое-то случайное слово из брошюры про новый автомобиль. У этого шасси огромный запас по возможностям — оно совершенно точно способно на большее, ему просто необходим мотор помощнее!
За настройки подвески тоже хочется поставить жирный плюс. Лежачие полицейские, крупные ямы и стыки — Сид перебирает неровности легко и тихо. Еще бы универсал уделял поменьше внимания дорожной мелочи, и тогда машину можно было бы ставить в пример многим одноклассникам.
Сколько стоит?
Пока непонятно. В Kia объявят цены лишь в январе следующего года, но намекают, что если универсал предыдущего поколения стоил примерно на 40 тысяч рублей дороже хэтчбека, то новый автомобиль оценят в схожих пределах. Хэтчбек Kia Ceed оценен минимум в 1 009 900 рублей, а цена машины в максимальной комплектации составляет 1 519 900 рублей.
Точно сейчас известны только комплектации «вагона». В базовое оснащение входят фронтальные, боковые и шторки безопасности, зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом, мультифункциональный руль, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света, кондиционер и Bluetooth.
В одной из самых ходовых версий — Prestige — появляется уже подогрев задних сидений и лобового стекла, а топовый вариант получит аудиосистему JBL, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, беспроводную зарядку и набор систем безопасности Drive Wise. В его состав входят системы автоматического переключения дальнего света на ближний, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с возможностью работы в пробках, считывания дорожных знаков и распознавания усталости водителя, а также автоматический парковщик.
Остается надеяться, чтобы цены на Ceed SW оказались вменяемыми, даже несмотря на грядущие повышения НДС и другие «радости». Потому что хочется, чтобы на рынке была машина с классной управляемостью, энергоемкой подвеской, просторным багажником и салоном за относительно небольшие деньги. Которую уже никто не будет называть «сараем».
Kia Ceed SW
Технические характеристики Kia Ceed SW
|1.4
|1.6
|1.4 T-GD I
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|бензиновый, R4
|бензиновый, R4-турбо, с непосредственным впрыском
|Рабочий объем, см3
|1368
|1591
|1353
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|100/6000
|128/6300
|140/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|134/4000
|155/4850
|242/1500-3200
|Тип привода
|передний
|передний
|передний
|Коробка передач
|механическая, шестиступенчатая
|механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)
|роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4600х1800х1475
|4600х1800х1475
|4600х1800х1475
|Колесная база, мм
|2650
|2650
|2650
|Объем багажника, л
|625-1694
|625-1694
|625-1694
|Снаряженная масса, кг
|1222
|1241
|1297
|Полная масса, кг
|1800
|1820
|1880
|Разгон 0-100 км/ч, с
|12,9
|10,8 (11,8)
|9,4
|Макс. скорость, км/ч
|183
|195 (192)
|205
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,5
|6,8 (7,3)
|6,1
|Емкость топливного бака, л
|50
|50
|50
|Дорожный просвет, мм
|150
|150
|150
|Цена, руб.
|н.д.