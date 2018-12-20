Вагоновожатый

Да кому они нужны эти универсалы?

Если вдруг вы так подумали, то вынужден вас разочаровать — они таки пользуются спросом. За десять месяцев этого года россияне купили больше 61 тысячи «вагонов», из которых 8,1 тысячи (или 13,3 процента от объема сегмента) — это Ceed SW (как мы уже знаем из теста хэтчбека, название модели теперь пишется без апострофа — привыкаем потихонку).

При этом корейская модель по-прежнему остается самой популярной иномаркой класса, по количеству проданных автомобилей, уступая только Ладам — Весте и Калине. При этом в России доля Сидов распределилась почти поровну: 47 процентов — это универсалы, а остальные 53 процента — хэтчбеки.