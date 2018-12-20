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9:58

Вагоновожатый

Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным

© Kia
Ефим Репин
Вагоны, сараи, гробовозки и другие нелицеприятные прозвища — это все про универсалы. Обидно, наверное, но тут они сами виноваты — как правило, автомобили с этим типом кузова выглядят действительно не очень сексуально, и вряд ли хотя бы один подросток решится повесить на стену своей комнаты плакат с их изображением. Дизайнеры стараются изо всех сил: взять хотя бы недавно представленный шутинг-брейк Kia Proceed. Но до его появления к нам уже в десятый раз успеет прилететь обещанная всеми уфологами Нибиру, поэтому пока начнем с чего-нибудь попроще. Скажем, с обычного универсала Ceed третьего поколения, который в отличие от фантастических шутинг-брейков уже поездил по сочинским дорогам.
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Да кому они нужны эти универсалы?

Если вдруг вы так подумали, то вынужден вас разочаровать — они таки пользуются спросом. За десять месяцев этого года россияне купили больше 61 тысячи «вагонов», из которых 8,1 тысячи (или 13,3 процента от объема сегмента) — это Ceed SW (как мы уже знаем из теста хэтчбека, название модели теперь пишется без апострофа — привыкаем потихонку).

При этом корейская модель по-прежнему остается самой популярной иномаркой класса, по количеству проданных автомобилей, уступая только Ладам — Весте и Калине. При этом в России доля Сидов распределилась почти поровну: 47 процентов — это универсалы, а остальные 53 процента — хэтчбеки.

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«Еще бы, — скажете вы. — Все универсалы раскупают таксопарки. Отсюда и такая, в кавычках, популярность и народ тут ни при чем». Я бы тоже так подумал, но оказывается большую часть «вагонов» покупают именно «частники», а на корпоративные парки, таксопарки и прочие «флиты» приходится всего 15 процентов от общего числа реализованных универсалов Ceed. Поэтому на эту машину в Kia делают большую ставку — она просто обязана «выстрелить».

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И чем он будет брать?

Самое главное в таких машинах — багажник. И теперь самый просторный в классе. Его объем достигает 625 литров. Это на 97 литров больше, чем у предшественника и на 37 литров больше, чем у универсала Skoda Octavia.

До 624 миллиметров снизилась погрузочная высота (причем это даже на 30 миллиметров меньше, чем у хэтчбека), а длина самого отсека увеличилась на 112 миллиметров — до 1085 миллиметров. Если сложить задние кресла почти что в ровный пол (это можно сделать с помощью рычажков из багажника), то объем увеличится до 1694 литров. Это на 52 литра больше, чем у предшественника, но совсем чуть-чуть (на 24 литра) меньше, чем у той же Октавии.

В подполе багажника — крутейший органайзер. Даже два. Один расположен ближе к проему: глубокая трехсекционная ниша со специальным креплением под багажную шторку. Второй отсек расположен чуть дальше. У него тоже три крупных и глубоких отделения, разделенных перегородками.

Еще в багажнике есть крючки для пакетов и розетка на 12 вольт, которыми вряд ли можно кого-то удивить. Но вот сетки для крепления багажа и специальные направляющие для фиксации поклажи можно получить только в топовых комплектациях, да еще и исключительно с не самым популярным турбомотором 1.4.

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Так же как и другую фишку универсала — электропривод крышки багажника с системой бесконтактного открывания, как на других моделях Kia. Чтобы дверь грузового отсека поднялась, нужно постоять с ключом три секунды.

А что в салоне?

Интерьер заслуживает отдельных комплиментов. Мягкий пластик, развернутая к водителю центральная консоль, плотные сиденья, четкие и понятные приборы, удобный руль — класс. Спереди и сзади стало чуточку просторнее: ширина салона увеличилась на восемь и 14 миллиметров соответственно.

На задних сиденьях очень комфортно: тут куча места для коленей, но маловато места для ступней. Есть двухступенчатый подогрев (начиная с модификации Prestige) и автоматический режим стеклоподъемников, но нет никаких развлечений для пассажиров — нет даже 12-вольтовой розетки, ни говоря уже о USB-портах. Из всех радостей жизни тут только дефлекторы системы вентиляции, кармашки на спинках передних сидений, да подстаканники в центральном подлокотнике.

В дизайне экстерьера, правда, тоже без откровений. Но общий образ гармоничен: фары с четырьмя светодиодными «кубиками льда» мы уже видели на пятидверке, силуэт стал приземистее и динамичнее, высота уменьшилась на 10 миллиметров, а задний свес, несмотря на прибавку в 115 миллиметров по сравнению с предшественником, не выглядит тяжеловесным. Задние фонари, правда, в соцсетях уже успели обвинить в заимствовании у новой «пятерки» BMW, но выглядят они неплохо — пусть Сид считает это комплиментом.

И как он едет?

Гамма двигателей универсала такая же, как у хэтчбека. Она состоит из двух атмосферных моторов объемом 1,4 и 1,6 литра, которые выдают 100 и 128 лошадиных сил, и 140-сильного турбированного агрегата 1.4. Первый из них предлагается только с шестиступенчатой «механикой», второй можно заказать с традиционным гидромеханическим шестидиапазонным «автоматом», а самый мощный вариант — только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Автомобиль с 1,6-литровым мотором — это грусть, тоска и печаль. В пробках на нем толкаться самое то, но когда начинаешь требовать от него чего-то большего, начинаешь чувствовать себя так, будто заставляешь дедушку пробежать стометровку.

Для динамичной езды нужно переключаться в спортивный режим, а двигатель — раскручивать. Но даже в этом случае обгоны на трассе превращаются в мучение, а шумоизоляция (в общем-то, отличная) не справляется с натужным ревом мотора. Страшно представить, каково же тогда ездить на 100-сильной машине.

С турбомотором ехать гораздо веселее — отличный подхват с низов и бодрый разгон. «Робот» переключает передачи быстро и плавно, мгновенно уходит «вниз», но ударных резких стартов с пробуксовкой от автомобиля с такой силовой установкой ждать не стоит — трансмиссия все же бережет сцепления, пытаясь сделать поездку максимально комфортной. В пробке машина с преселективом не дергается и никаких неприятных ощущений не доставила.

Но круче всего то, что вне зависимости от мотора универсал отлично рулится. Настройки электроусилителя едва ли не эталонные — быстрые, точные и живые реакции, плюс приятное усилие. В поворотах задняя подвеска неожиданно активно подруливает, и машина задорно ввинчивается в повороты. Настоящий кайф для активных водителей, для которых слово управляемость — это не просто какое-то случайное слово из брошюры про новый автомобиль. У этого шасси огромный запас по возможностям — оно совершенно точно способно на большее, ему просто необходим мотор помощнее!

За настройки подвески тоже хочется поставить жирный плюс. Лежачие полицейские, крупные ямы и стыки — Сид перебирает неровности легко и тихо. Еще бы универсал уделял поменьше внимания дорожной мелочи, и тогда машину можно было бы ставить в пример многим одноклассникам.

Сколько стоит?

Пока непонятно. В Kia объявят цены лишь в январе следующего года, но намекают, что если универсал предыдущего поколения стоил примерно на 40 тысяч рублей дороже хэтчбека, то новый автомобиль оценят в схожих пределах. Хэтчбек Kia Ceed оценен минимум в 1 009 900 рублей, а цена машины в максимальной комплектации составляет 1 519 900 рублей.

Точно сейчас известны только комплектации «вагона». В базовое оснащение входят фронтальные, боковые и шторки безопасности, зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом, мультифункциональный руль, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света, кондиционер и Bluetooth.

В одной из самых ходовых версий — Prestige — появляется уже подогрев задних сидений и лобового стекла, а топовый вариант получит аудиосистему JBL, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, беспроводную зарядку и набор систем безопасности Drive Wise. В его состав входят системы автоматического переключения дальнего света на ближний, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с возможностью работы в пробках, считывания дорожных знаков и распознавания усталости водителя, а также автоматический парковщик.

Остается надеяться, чтобы цены на Ceed SW оказались вменяемыми, даже несмотря на грядущие повышения НДС и другие «радости». Потому что хочется, чтобы на рынке была машина с классной управляемостью, энергоемкой подвеской, просторным багажником и салоном за относительно небольшие деньги. Которую уже никто не будет называть «сараем».

Kia Ceed SW

Нравится
Управляемость, интерьер и огромный багажник, конечно
Не нравится
Все самые вкусные «багажные» опции только в топовых комплектациях
Вердикт
Один из лучших универсалов в классе, но цены «зарешают»
icon engine
1353 см3, R4-турбо, 140 л.с., 242 Нм
icon transmission
7-ступенчатый «робот»
icon speed
0-100 км/ч — 9,2 с, 205 км/ч
icon weightkg
1297 кг

Технические характеристики Kia Ceed SW

1.41.61.4 T-GD I
Тип двигателяБензиновый, R4бензиновый, R4бензиновый, R4-турбо, с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см3136815911353
Макс. мощность, л.с./об/мин100/6000128/6300140/6000
Макс. момент, Нм/об/мин134/4000155/4850242/1500-3200
Тип приводапереднийпереднийпередний
Коробка передачмеханическая, шестиступенчатаямеханическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4600х1800х14754600х1800х14754600х1800х1475
Колесная база, мм265026502650
Объем багажника, л625-1694625-1694625-1694
Снаряженная масса, кг122212411297
Полная масса, кг180018201880
Разгон 0-100 км/ч, с12,910,8 (11,8)9,4
Макс. скорость, км/ч183195 (192)205
Расход топлива (комб.), л/100 км6,56,8 (7,3)6,1
Емкость топливного бака, л505050
Дорожный просвет, мм150150150
Цена, руб.н.д.
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