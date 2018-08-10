Datsun с удочкой и топором

На своих страницах в соцсетях марка Datsun провела опрос, чем увлекаются владельцы on-DO и mi-DO. Оказалось, рыбалкой и путешествиями. Эту информацию использовали как руководство к действию. Хэтчбек mi-DO подготовили для активного отдыха настолько буквально, что машина так и останется в единственном экземпляре. Так или иначе, мы на ней поездили.

Камуфляж – не пленка, а стойкая к царапинам полиуретановая краска. Это довольно актуально при езде по кустам и буеракам. Вот и полиция моды говорит – актуально. В нынешнем сезоне. Тренды, фактуры, мотивы, вот это все. Ну и расширители колесных арок, конечно! Они придадут облику легкий оттенок брутальности…

В общем, дарим весь этот абзац редакторам раздела «Мода и красота», подбирающим слова для заметки про новые угги или парфюм с какими-то там маскулинными нотками. Ну а хэтчбеку mi-DO маскулинности придают 15-дюймовые кованые диски и зубастые шины Michelin CrossClimate.

Полный привод под тележку mi-DO подкатить нельзя (проще сразу купить Nissan Patrol), но инженеры нашли другой способ прибавить хэтчбеку проходимости. Передаточное число главной пары увеличили с 3,9 до 4,13, а с помощью проставок в подвеске дорожный просвет довели до 180 мм (впрочем, у mi-DO и с завода кроссоверные 174 мм). Заодно установили мощную защиту под картером и бензобаком.

Багажник – это у обычного автомобиля. А у приключенческого Дацуна – система хранения вещей. Да, название, как в Икее, но остальное немного иначе. Выдвижные ящики, складной стол, отсек для холодильника… Нет, все-таки как в Икее. В холодильник можно залезть со стороны задней левой двери, а в проеме правой обнаружатся лопата и топор. Доступ в этот чудесный органайзер есть и из салона, но вот задний ряд сидений пришлось демонтировать. Понимаем: лучше путешествовать с комфортом, но вдвоем. Доступа к запасному колесу не стало, поэтому оно, как на внедорожниках, теперь опускается на цепи на землю.

На уникальном mi-Do разрешили даже прокатиться. Маршрут проложили по полям и грунтовым дорогам, было и немного асфальта. На дороге мало отличий от стандартного хэтчбека с 8-клапанным мотором 1.6 (87 л.с.) – даже более короткая главная пара не вносит существенных коррективов. На грунтовой дороге серьезных изменений также не наблюдается, равно как и при преодолении легкого бездорожья, где миллиметры разницы в дорожном просвете играют скорее психологический эффект.

Встретился даже крутой подъём, который не получилось взять ходом. А вот заползти на не него с малой скоростью удалось – спасибо доработанной трансмиссии. «Короткая» коробка наверняка сыграла свою роль, но утверждать, что обычный mi-Do остался бы в этом месте ночевать, мы не можем.

Камуфляж, зубастые шины, комод-органайзер в багажнике. И все это – Datsun mi-Do, который едва ли получит продолжение в серии. Не надо спрашивать «зачем» – это слишком рациональный вопрос для такого автомобиля. Все это затеяли, чтобы развлечь себя процессом, а потом получить удовольствие на ходу. Иначе говоря, ради фана. \m

Иллюстрации: Datsun