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Rolls-Royce Ghost
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Rolls-Royce Ghost превратят в купе с V12: первые изображения
У Spectre появится малотиражная бензиновая альтернатива
Новости
Rolls-Royce обновила седан Ghost
Новости
Rolls-Royce показал три уникальных автомобиля для китайских клиентов
Новости
Rolls-Royce Ghost отправят в отставку ради нового седана Alpina
13 марта 2024, 11:24
Седан Rolls-Royce Ghost окрасили краской с эффектом камня
Представлена специальная версия модели под названием Prism
Rolls-Royce Ghost элегантно украсили карбоном и алюминием
Роскошный седан получил стильный тюнинг
11 февраля 2024, 9:30
Новости
Александр Пономарёв
9 января 2024, 9:09
Rolls-Royce простимулирует продажи устаревших моделей солидной скидкой
Британская марка готова к дисконту, однако не факт, что клиенты заплатят меньше
19 ноября 2023, 10:00
Люксовый седан Rolls-Royce Ghost превратили в конкурента Aurus Lafet
Аналогичную трансформацию претерпели Mercedes-Benz CLS и Maserati Grecale
13 октября 2023, 17:34
Посмотрите на Rolls-Royce Ghost, вдохновленный солнечным затмением
Тираж особой версии — всего 25 экземпляров
1 октября 2023, 22:22
Rolls-Royce отзовет новые Ghost, чтобы приклеить 40 сантиметров пленки
Владельцам люксовых седанов из первой партии придется посетить сервис
6 июня 2023, 19:01
Особую версию Rolls-Royce Ghost Extended посвятили красоте Ближнего Востока
Представлена дебютная работа ателье Private Office в Дубае
14 апреля 2023, 14:02
Rolls-Royce построил уникальный Ghost в честь Манчестера
Во внешности и внутреннем убранстве седана можно найти отсылки к истории и знаковым событиям, связанным с этим городом
Самый быстрый Rolls-Royce
Видео: Brabus взялся за Ghost, и получился самый неистовый Rolls-Royce в истории
4 марта 2023, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
Novitec доработал Rolls-Royce Ghost Black Badge
Автомобиль вошел в линейку проектов Spofec
1 октября 2022, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
21 августа 2022, 10:00
Rolls-Royce показал модели Pebble Beach Collection
Специальную версию получили седан Ghost и кроссовер Cullinan
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