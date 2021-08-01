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Новый Rolls-Royce Black Badge Ghost для России: известна стоимость
«Черная» спецверсия Призрака уже доступна для заказа
Новости
Rolls-Royce Ghost «для бунтарей»: 600 сил и 45 килограммов краски
Новости
Новый Rolls-Royce Ghost обзаведется бунтарской версией Black Badge
Новости
Rolls-Royce показал седан Ghost и внедорожник Cullinan необычных цветов
1 августа 2021, 20:20
Для нового Rolls-Royce Ghost разработали эпатажный обвес
Ателье Mansory всесторонне доработала «младший» седан Rolls-Royce
Rolls-Royce Ghost
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
12 мая 2021, 10:47
Тест-драйв
Андрей Моторов
3 мая 2021, 14:14
Rolls-Royce прекращает продажи Dawn и Wraith в США
Двухдверки Rolls-Royce скоро исчезнут с американского рынка
11 апреля 2021, 20:02
Mansory показала первый тюнинг-кит для нового Rolls-Royce Ghost
Ghost второго поколения скромно доработан немецким ателье
Ghost: привидение с мотором
Видео: это начальная модель Rolls-Royce — и она стоит 37 миллионов рублей
16 января 2021, 12:54
Лаборатория
Редакция «Мотора»
14 октября 2020, 15:25
Водитель на Rolls-Royce Ghost протаранил Lamborghini Urus
Виновник аварии убежал с места ДТП, забыв прихватить документы
24 сентября 2020, 12:05
Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
Для седана предложили откидывающиеся кресла, как в бизнес-джетах
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели компании
1 сентября 2020, 15:06
Лаборатория
Алексей Носаченко
31 августа 2020, 12:18
Rolls-Royce показал фары нового Ghost
Седан нового поколения получит лазерную оптику
Rolls-Royce разработал для нового Ghost переднюю панель с 850 звёздами
Компания рассказала о первой опции, созданной для седана отделением Bespoke
25 августа 2020, 10:27
Новости
Алексей Носаченко
18 августа 2020, 16:32
Новый Rolls-Royce Ghost научили «шептать»
Седан блокирует посторонние звуки, а взамен генерирует «шепот»
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