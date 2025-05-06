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Rolls-Royce Wraith
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Посмотрите на Rolls-Royce Wraith с отделкой из чистого золота
Купе в черно-золотом стиле выпущено в рамках эксклюзивной линейки Linea d’Oro
Новости
Гиперкар Bugatti выставили на продажу в комплекте с купе Rolls-Royce
Новости
Единственный шутинг-брейк Rolls-Royce на базе купе Wraith выставили на продажу
Новости
Rolls-Royce представляет последнее купе с мотором V12
25 марта 2022, 13:35
Rolls-Royce отказался от выпуска Wraith и Dawn
Заказы на купе и кабриолет уже не принимают, а сборка моделей завершится в 2023 году
Rolls-Royce выпустил особые Wraith и Dawn в честь легендарного британского автогонщика
Отделка интерьеров автомобилей отсылает к соляному озеру Бонневилль, где инженер Джордж Истон устанавливал мировые рекорды скорости
24 июня 2021, 19:17
Новости
Анастасия Мельник
«Неоновые ночи» Rolls-Royce
Эти Dawn и Wraith умудряются одновременно быть и Black Badge, и лимитированной серией, и страшным дефицитом
20 июня 2021, 9:45
Селектор
Андрей Моторов
3 мая 2021, 14:14
Rolls-Royce прекращает продажи Dawn и Wraith в США
Двухдверки Rolls-Royce скоро исчезнут с американского рынка
26 апреля 2021, 17:49
Rolls-Royce Wraith Black Badge получил «злой» обвес и прибавку к мощности
Стоковый V12 форсировали до 717 сил
27 октября 2020, 13:38
Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
Представлено купе Inspired By Earth
19 октября 2020, 19:20
Самая дорогая дрэг-гонка: Rolls-Royce Wraith против Bentley Continental GT
Два роскошных автомобиля сравнили на прямой
25 сентября 2020, 14:48
Универсал Rolls-Royce Silver Spectre выставили на продажу
Всего будет построено семь подобных машин
28 августа 2020, 10:40
Загадка универсала на базе Rolls-Royce Wraith разгадана
Автомобиль, замеченный днём ранее на заправке, оказался делом рук известного кузовного ателье
Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал
Необычный автомобиль построен по спецзаказу
27 августа 2020, 9:55
Новости
Алексей Носаченко
7 июля 2020, 14:00
В спецверсии Rolls-Royce Wraith зашифровали секретное послание
Что в нём, знают только два человека
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