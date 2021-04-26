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Rolls-Royce отказался от выпуска Wraith и Dawn
Заказы на купе и кабриолет уже не принимают, а сборка моделей завершится в 2023 году
Новости
Rolls-Royce выпустил особые Wraith и Dawn в честь легендарного британского автогонщика
Селектор
«Неоновые ночи» Rolls-Royce
Новости
Rolls-Royce прекращает продажи Dawn и Wraith в США
26 апреля 2021, 17:49
Rolls-Royce Wraith Black Badge получил «злой» обвес и прибавку к мощности
Стоковый V12 форсировали до 717 сил
Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
Представлено купе Inspired By Earth
27 октября 2020, 13:38
Новости
Алексей Носаченко
19 октября 2020, 19:20
Самая дорогая дрэг-гонка: Rolls-Royce Wraith против Bentley Continental GT
Два роскошных автомобиля сравнили на прямой
25 сентября 2020, 14:48
Универсал Rolls-Royce Silver Spectre выставили на продажу
Всего будет построено семь подобных машин
28 августа 2020, 10:40
Загадка универсала на базе Rolls-Royce Wraith разгадана
Автомобиль, замеченный днём ранее на заправке, оказался делом рук известного кузовного ателье
27 августа 2020, 9:55
Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал
Необычный автомобиль построен по спецзаказу
7 июля 2020, 14:00
В спецверсии Rolls-Royce Wraith зашифровали секретное послание
Что в нём, знают только два человека
21 июня 2020, 13:31
Полиция конфисковала Rolls-Royce футболиста «Манчестер Юнайтед»
Британские стражи порядка отправили на штрафстоянку купе хавбека Поля Погба
20 ноября 2019, 16:14
На потолке Rolls-Royce Wraith целый месяц вышивали сапсана
Посмотрите, как выглядит самая сложная и детальная вышивки в истории британской марки
Rolls-Royce сделал особый Wraith в честь ночной Москвы
Роскошное купе представлено в трех уникальных цветах
10 сентября 2019, 18:10
Новости
Анастасия Мельник
9 июня 2018, 13:29
На продажу выставили 812-сильный Rolls-Royce Wraith для бернаута
Йон Олссон продает один из автомобилей из своей коллекции
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