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Rolls-Royce Cullinan превратили в экстремальный внедорожник
Конверсия обойдется в 150 тысяч евро
Новости
Видео: как тестируют первый электрический Rolls-Royce
Новости
Rolls-Royce отказался от выпуска Wraith и Dawn
Новости
Для Rolls-Royce Phantom сделали «карбоновую вуаль» из 150 листов углеволокна
8 марта, 16:00
Канадец продал дом, чтобы превратить Rolls-Royce в электромобиль
На работу ушло четыре года и множество нервов членов семьи владельца Ghost
Rolls-Royce остановил поставки автомобилей в Россию
Британская марка прекратила отгрузку машин из-за неопределённости в регионе
4 марта, 17:03
Новости
Сергей Ильин
4 марта, 15:00
Один из самых необычных Rolls-Royce продали с аукциона
Это купе Camargue с дизайном Pininfarina
25 февраля, 18:24
Rolls-Royce перестанет закупать российкий титан
Британская марка уже на протяжении семи лет снижала свою зависимость от отечественного материала
Крутые модельки
Копии суперкаров, внедорожников, концептов и ретроавтомобилей, поражающие детализацией и ценой
22 февраля, 8:30
Читальный зал
Сергей Сечнев
10 февраля, 16:03
Rolls-Royce Phantom с защитой от снайпера оценили в 50 миллионов рублей
Пробег роскошного лимузина составляет чуть более 16 000 километров
6 февраля, 18:18
Rolls-Royce показал новую статуэтку «Дух экстаза»
Обновленный символ украсит электромобили британской марки
Уникальные Rolls-Royce
Каждый из этих автомобилей, созданных подразделением Bespoke, единственный в своем роде
6 февраля, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
30 января, 17:00
Rolls-Royce Cullinan получил напечатанный на 3D-принтере обвес
Комплект углепластиковых кузовных деталей выпустят ограниченным тиражом
Видео: посмотрите на копию самого дорогого Rolls-Royce из дерева, на которой можно ездить
В уменьшенной версии кабриолета умещается даже взрослый
17 января, 15:04
Новости
Мария Руцкая
17 января, 1:11
Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
Rolls-Royce неспроста установил рекорд продаж в разгар пандемии
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