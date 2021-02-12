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Новости
Tesla Roadster 2008 года продали за 250 тысяч долларов. Это рекорд
Пробег 14-летнего электрокара – всего 1352 километра
Новости
Tesla преодолела более трех миллиардов километров. В космосе
Новости
Производство Tesla Roadster снова отложили
Новости
Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»
12 февраля 2021, 17:39
Илон Маск: Tesla Roadster сможет парить над землей
Первые поставки Roadster могут начаться уже в следующем году
Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
Проектирование модели завершится уже в нынешнем году
29 января 2021, 14:58
Новости
Мария Руцкая
8 октября 2020, 11:30
Электрокар Tesla добрался до Марса
Автомобиль, запущенный Илоном Маском в космос, преодолел очередной рубеж
9 сентября 2020, 12:21
Telsa Roadster назвали космическим мусором
Запущенный в космос электромобиль попал в список сломанного оборудования
8 мая 2020, 13:01
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Компания не считает проект приоритетным
10 ноября 2019, 16:00
Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов
На сайте производителя появилась в продаже масштабная модель
28 июня 2019, 16:01
Новый Tesla Roadster будет медленнее, чем ожидалось
Маск назвал динамические характеристики базовой версии электрокара
22 апреля 2019, 17:03
Сверхбыстрый разгон нового Tesla Roadster показали на видео
С нуля до 100 километров в час электрокар разгоняется за две секунды
9 января 2019, 14:20
Видео: все модели Tesla сравнили в гонке по прямой
В дрэге приняли участие Roadster, Model S P100D, Model 3 Performance и Model X P100D
Компания Tesla улучшила свою первую модель
Электрокар Tesla Roadster получил новые аккумуляторы и измененную аэродинамику
29 декабря 2014, 13:15
Новости
Александр Мирошкин
26 декабря 2014, 18:03
Tesla в полтора раза увеличит запас хода первой модели
Электрокар Tesla Roadster сможет проехать без подзарядки 640 километров
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