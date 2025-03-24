Tesla Roadster

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Tesla все еще берет по 50 тысяч долларов за предзаказ Roadster, который ждали в 2020 году
Концепт был представлен в 2017-м
Новости
Новая Tesla Roadster будет тратить на разгон до «сотни» меньше секунды
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Tesla открыла предзаказ на Roadster, несмотря на неясную дату выпуска
Новости
Tesla снова отложила выпуск Roadster
2 сентября 2021, 14:43
Производство Tesla Roadster снова отложили
Электрокар отстает от первоначального графика уже на три года
16 февраля 2021, 17:38
Новый Tesla Roadster получит один электромагнитный «дворник»
Американская марка запатентовала новую систему стеклоочистителя
12 февраля 2021, 17:39
Илон Маск: Tesla Roadster сможет парить над землей
Первые поставки Roadster могут начаться уже в следующем году
29 января 2021, 14:58
Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
Проектирование модели завершится уже в нынешнем году
8 октября 2020, 11:30
Электрокар Tesla добрался до Марса
Автомобиль, запущенный Илоном Маском в космос, преодолел очередной рубеж
9 сентября 2020, 12:21
Telsa Roadster назвали космическим мусором
Запущенный в космос электромобиль попал в список сломанного оборудования
10 ноября 2019, 16:00
Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов
На сайте производителя появилась в продаже масштабная модель
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