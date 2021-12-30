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Tesla Model S и Lucid Air свели в гонке с 20-летним BMW M5
Как изменились быстрейшие седаны за два десятка лет
Новости
Tesla убрала радар с остальных двух моделей
Новости
Электромобили Porsche, Tesla и Lucid сразились в дрэг-рейсинге
Новости
Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
12 января, 10:49
Tesla обновила Model S, заменив оптику и порт зарядки
Лифтбек, не менявший поколение с 2012 года, вновь пережил легкую модернизацию
Немец проехал полтора миллиона километров на Tesla Model S
Следующая цель таксиста – миллион миль или 1,61 миллиона километров
7 января, 17:58
Новости
Мария Руцкая
30 декабря 2021, 12:08
У Tesla обнаружили новую проблему — у электромобилей ржавеют пластиковые бампера
За последние несколько лет с этой проблемой столкнулись не менее 15 владельцев
25 декабря 2021, 18:00
Электрокары Tesla научились следить за износом шин в реальном времени
Технология не была анонсирована официально
25 декабря 2021, 10:00
Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения
Производитель электрокаров решил уступить требованиям властей
14 декабря 2021, 12:47
Посмотрите на Tesla, которая работала в такси и проехала больше полумиллиона километров
Электрокар выпустили в 2015 году, и с тех пор он проехал уже 682 360 километров
10 декабря 2021, 12:51
По стопам отца: дрэг-гонка 14-летней дочери Кена Блока за рулем Ford Mustang Hoonicorn против Tesla Model S Plaid
Заезды прошли на взлетно-посадочной полосе аэродрома
2 декабря 2021, 14:00
Tesla Model S сорвалась в 10-метровую пропасть. У пассажиров ни единой царапины
Электромобиль приземлился на заднем дворе частного дома
30 ноября 2021, 11:25
Tesla слетела со скалы и превратилась в металлолом. Но водитель не пострадал
Водитель электрокара не просто чудом выжил, но и вовсе не получил никаких травм
Tesla выпустила карбон-керамические тормоза для электрокара Model S
Они будут предлагаться для самой мощной версии Plaid
28 ноября 2021, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
20 ноября 2021, 19:00
Tesla сохранила предпоследнее место в рейтинге надёжности
Эксперты Consumer Reports не обнаружили прогресса по сравнению с предыдущим годом
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