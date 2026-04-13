Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Tesla Model S
Все модели
Cybertruck
D
Model III
Model S
Model X
Model Y
Roadster
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Tesla выпустила Model S и Model X, которые можно купить только по приглашению
Новости
Стало известно, какую Tesla купил Трамп
Новости
В Москве продают 800-сильный «Мустанг», построенный на базе Tesla Model S
Новости
Видео: супергибрид Lamborghini сразился в дуэли с электрокаром Tesla
21 апреля 2024, 17:00
Видео: сразу шесть самых быстрых Tesla сошлись в гонке по прямой
Соперниками стали разные версии Model S и Model X
Видео: Tesla Model S Plaid бросила вызов Nissan GT-R Nismo
Стандартный электромобиль против доработанного спорткара
18 марта 2024, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
3 марта 2024, 17:00
Видео: гоночный квадрокоптер сразился с болидом Формулы-1 и лифтбеком Tesla
Это одна из самых необычных гонок по прямой
28 января 2024, 12:30
Видео: 1000-сильный седан BMW M3 сразился с 1000-сильным лифтбеком Tesla Model S
Бензиновый турбомотор бросил вызов электрической силовой установке
31 декабря 2023, 10:30
Видео: 1020-сильная Tesla бросила вызов 1200-сильному Chevrolet Corvette
Соперником стандартной Model S стал доработанный C8
12 ноября 2023, 18:00
Видео: два 1000-сильных автомобиля и один электрокар устроили гонку по прямой
Соперниками стали стандартная и тюнинговые модели
8 октября 2023, 9:30
Видео: может ли пакет Track Package сделать Tesla Model S быстрее на прямой
В дрэг-рейсинге сразились электромобили в версии Plaid
24 сентября 2023, 11:30
Видео: самую безумную Tesla свели в гонке с электрическими Audi и Porsche
Model S представлена хардкорной версией Track Package
24 сентября 2023, 9:30
Видео: гиперкар Bugatti Chiron Super Sport свели в гонке с электромобилем Tesla Model S Plaid
Один ДВС против сразу трёх электромоторов
Видео: Tesla Model S Plaid впечатлила экспертов на «лосином тесте»
Лучше оказались только Model 3 и Model Y
20 августа 2023, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
15 августа 2023, 15:49
Tesla Model X и Model S подешевели на миллион рублей
Вместе с тем самые дорогие модели марки потеряли в запасе хода
Первая
1
Последняя