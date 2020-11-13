Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше

«Китайский BMW X4» с аэродинамикой лучше, чем у Porsche Macan

Tugella, как и другие современные купеобразные кроссоверы, не избежала сравнения с BMW X4: их действительно роднят форма кузова, длинный капот и короткие свесы, хотя по габаритам немецкая модель превосходит «китайца»: 4752x1918x1621миллиметр у X4 против 4605х1878х1643 у Tugella. Зато китайский кроссовер лишь немного уступает X4 30i по динамике. С места до 100 километров в час 238-сильная «Тугелла» разгоняется за 6,9 секунды — 0,1 секунды медленнее, чем BMW X4 30i, Mercedes-Benz GLC 300 и Volvo XC60 T5.

Что же до купеобразного кузова, то он может нравиться или нет, однако у него есть практическая польза — сравнительно небольшой коэффициент аэродинамического сопротивления. Согласно официальным данным на глобальном сайте бренда, Cx у Geely Tugella составляет 0,325 — это меньше, чем у BMW X4 (0,358) и Porsche Macan (0,35).

Шведская семья и CMA

В основе Tugella лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture) разработанная совместно со шведским брендом Volvo в Центрально-европейском центре автомобильных технологий в 2016 году. CMA включает в себя модули подвески, трансмиссии, каркас сидений, систему кондиционирования, систему рулевого управления, систему трансмиссии и тормозную систему. Она адаптирована для широкой линейки моделей, от компактных до среднеразмерных, которые могут быть укомплектованы как традиционным ДВС, так и гибридными силовыми установками.