Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Двухдверка Touring Superleggera Aero 3 — это дань уважения собственной истории, говорят в компании. Её дизайн основан на облике стримлайнеров 1930-х: Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Aerodinamica и BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé — эти машины до сих пор считаются эталонами аэродинамики и красоты. При этом Aero 3, в отличие от Disco Volante, посвящена не конкретному автомобилю, а целой эпохе, хотя первый экземпляр и пришлось по запросу клиента сделать похожим на Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans 1938 года.
Фото: Classic Driver
Изначально предполагалось, что основой для Aero 3 станет современная Alfa Romeo 8C Competizione, но теперь журналисты говорят, будто купе построено на шасси Ferrari GTC4Lusso. Под оригинальным кузовом цвета Stratosphere Red скрывается атмосферный V12 6.3, выдающий 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента — а это уже похоже на показатели Ferrari F12 Berlinetta, которая может похвастаться разгоном до ста за 3,1 секунды и максимальной скоростью 340 километров в час.
Фото: Classic Driver
В отделке салона берлинетты использованы кожа Foglizzo (в портфолио фирмы более 90 автомобильных проектов, и сотрудничает она в том числе с Pininfarina и Garage Italia), алькантара и углепластик. В списке оснащения — четырёхточечные ремни безопасности и два изготовленных на заказ гоночных шлема. При этом два следующих автомобиля будут сконфигурированы абсолютно иначе, сообщает Carrozzeria Touring Superleggera, — а общий тираж Aero 3 не превысит 15 экземпляров.
Последней работой Carrozzeria Touring Superleggera стал кабриолет Sciàdipersi, построенный на шасси Maserati GranCabrio. От донора он отличается новым кузовом с заостренной передней частью и хвостом Камма сзади, а также салоном, обшитым кожей шоколадного и кремового цвета с оранжевой прострочкой. Источником вдохновения для машины стал роскошный Maserati 5000GT персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.