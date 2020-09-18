Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Двухдверка Touring Superleggera Aero 3 — это дань уважения собственной истории, говорят в компании. Её дизайн основан на облике стримлайнеров 1930-х: Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Aerodinamica и BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé — эти машины до сих пор считаются эталонами аэродинамики и красоты. При этом Aero 3, в отличие от Disco Volante, посвящена не конкретному автомобилю, а целой эпохе, хотя первый экземпляр и пришлось по запросу клиента сделать похожим на Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans 1938 года.